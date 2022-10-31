Bizim payımıza yine “zehirli bal” düştü

HARBİŞ YENİ UYANDI, YUVACIK PUAN KOPARDI, GEBZE GALİP, DEĞİRMENDERE KULLAR’I YENDİ

Bölgesel Amatör Lig’de topyekûn başarıyı bir türlü yakalayamıyoruz. 13 ve 14’ncü grupta yer alan takımlarımızın bir haftası bir haftasını tutmazken, bu durum rakiplerin işine yarıyor. Ne 13’te, ne de 14’te zirvede takımımız yok. 13.Grup’ta Yuvacıkspor. Adeta katledildiği maçta Bursa Zafer deplasmanında yine de 2-2’lik beraberlikle adeta galip gelmiş gibi sevindi. Takım haftayı 8 puanla 6.sırada kapadı. Gölcükspor Haliç’e deplasmanda tek golle yenilip, alt sıralara inerken, lige çok kötü başlan Harbişspor ikinci kez kazanarak tırmanışını sürdürdü, tecrübesini artırdı. Bu grupta ilk 5 sırada hiçbir Kocaeli takımının yer alamaması, durumumuzu daha net gösteriyor.

14.GRUP DA BİR ALEM…

BAL 14.Grup takımlarımız da zirvedeki yerini devrederken, eski lider Gebzespor, zirveden kopmamaya çalıyor. Bir zamanlar 1.Lig kapısından dönmüş olan tarihi takımımız Menekşeler, hala BAL’da adeta çile doldururken Altınova engelini tek golle aştı. Gebzespor üçüncü sırada yer alarak. Takımlarımız içerisinde kötünün iyisi durumunda bulunuyor. Değirmendere galip gelirken, Kullar’ı yenmesi bizim için bir sevinç bir üzüntü anlamına geliyordu. Ligin yenisi Gebze Tayfunspor ise adeta başlı başına hüsran haline geldi.

Yuvacıkspor, Bursa Zaferspor deplasmanında hakem tarafından adeta katledilirken, yine de 2-2 beraberlikle kazanmış gibi sevinç yaşattı. N ALİ KÖKSAL-BURSA