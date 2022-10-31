İyi ve kötü !..

Kocaelispor bu sezonki en zorlu deplasmanına çıktı.

Zonguldak Kömürspor bu sezon evinde oynadığı 5 karşılaşmanın 4’ünü kazandı…

Bu takımlar arasında İskenderunspor ve Fethiyespor var…

Karacabey ile de beraber kaldı.

Deplasmanın zorluk derecesini bu kriterler anlamamızda yardımcı olacağını düşünüyorum.

YAKLAŞAMADILAR

1461 Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyet ve tatmin etmeyen oyun sonrası puan kaybı maç öncesi olası bir sonuç olarak görülüyordu.

Ancak Zonguldak’ta oynayan takım, maçın başından sonuna tabiri caizse kendisini yormadan, alnının akıyla bu zorlu deplasmanda kazanmasını bildi.

Maçın başından itibaren, belki de genel olarak yapmamız gereken 2. bölgeyi etkin kullanıp rakibimizi kalemize yanaştırmadık.

Açıkçası gelemediler… Bu duruma ben de şaşırdım… Zonguldak’ın 2 eksiği takımı bu kadar mı bitirir?

Enteresan…

FİŞİ İLK YARIDA ÇEKEBİLİRDİK

Maç genelinde akıllı ve dikine oynayıp, rakip kaleye giden bir Kocaelispor vardı.

Skor avantajını maçın ilk yarısında rahatlıkla elimize alabilir, son vuruşlarda biraz becerikli olsak fişi soyunma odasına girerken çekebilirdik.

İkinci yarının başı itibariyle aynı doğru oyunla girdiğimiz pozisyonların birisini gole çevirince özgüvenimiz daha da arttı.

Golü atan Okan genel olarak maçlarda çokça efor sarf ediyor.

Rakip stoperlerle, yeri geliyor adeta güreşiyor.

Klasik golcü santrafor kimliğinden biraz uzakta bir görüntüsü var. Elbette bu zaten kariyerine bakıldığında da anlaşılacak bir şey.

En iyi skor ürettiği zamanlarını, Zonguldak Kömürspor’da yaşamış.

Bu maçta da eski takımına karşı çok iştahlıydı.

Penaltıyı kazandıran isim de kendisiydi. Gol atma isteğiyle penaltıyı kullandı ama kaleci Ömer’i geçemedi.

Evvela bu durum yani futbolcunun penaltı kullanmak istemedi çok normal.

Diğer yandan ise takımın penaltıcısının en azından skor bazlı olarak bir avantaj hali olmadığı sürece kullanılmaması gerekliliğidir.

Olası bir puan kaybında Okan’ı “Eski takımına bilerek penaltı kaçırdı” diyerek vurabilecek insanlar çıkacaktı.

Neyse ki… Takım buna izin vermedi.

TAYFUN MÜTHİŞ OYNUYOR

Bu noktadan itibaren…

Zonguldak ekibinin top yapmaya çalışması, pozisyon üretmeye gayret etmesi genel olarak istekten öte gitmedi.

Zira oyunu da topu da iyi tutmayı başardık.

Özellikle savunmadaki Diogo ve Yalçın, merkezdeki Yusuf Cihat ortaya yüreğini koydu.

İkinci gol de kritik bir dakikada geldi diyebiliriz.

Tayfun yine başroldeydi.

Önde şok presle topu kazanıp, kritik yerlerde golle burun buruna geliyor.

Bu pozisyonları, Buca maçında, Uşak maçında başta olmak üzere birçok maçta görmüştük. Bu maçta da kazandığı topta kaleye gitti ve çok güzel bir vuruşla golü yapmayı başardı.

Bence Tayfun bu takımın Winner ismidir…

Nazar değmesin, çalışkanlığı, saha duruşu, oyuna ve skora yaptığı direk katkısıyla şimdiye kadar çok büyük oynuyor Tayfun.

Geçtiğimiz yıl böyle bir futbolcumuz olsaydı net ifade ediyorum ki ligde kalırdık.

İnşallah böyle devam eder.

BÖYLE KART GÖRÜLÜR MÜ!

Skor ve oyun üstünlüğü elimizdeyken gerilen ortamda olmadık bir kırmızı kart gördük Mehmet Yılmaz’la.

Mehmet maçların genelinde çalışkanlığının yanında, agresifliği yüksek bir görüntü çiziyordu zaten.

Hatta bana göre agresifliğine karşılık az bile kart gördüğünü düşünüyorum.

Bu maçtaki pozisyonda da yapmaması gereken hareketlerin sonunda kırmızı kartı hak ettiğini düşünüyorum.

Nedenini anlamakta güçlük çekiyorum. Göz göre göre yedi kırmızıyı…

Olacak iş değil gerçekten.

Bu sezonun en formda futbolcularından birisi ve bizi Van maçında eksik bıraktı.

İnşallah tek maç ceza alır da İskenderun maçında oynar…

İkinci sarıyı küfür ettiği için almış sanırım.

Başka bir yol kazası yaşamadan travmalı süreci atlatıp oyuncunun rehabilite edilmesi bizim için olayın artı yönü olur.

BEYKAN VE YİĞİTALİ NEDEN GERGİN?

Oyuna sonradan giren Beykan ve Yiğitali de beni şaşırtıyor.

Anlamsız gerginlik yaşıyorlar ve onların bu halleri dışarıdan çok kötü görünüyor.

Son diyeceğimi şu an ifade etmek istiyorum.

Beykan’ın bu takımı sırtına alıp dolaştıracak meziyette bir futbolcu olduğunda hemfikiriz sanıyorum.

Ancak futbolcu 1 aydır ortalıkta yok…

Skora katkısından ziyaret tempo ve mücadele ritminin düştüğü kanaatindeyim.

Bir de topsuz alanda Beykan’ın rakibine yaptığı hareketi yakışmadı.

Tribünler “Beykan Şimşek’e bak neler yapıyor” diyor. Herkes futbolcuyu tanıyor ve saha içindeki her davranışı kendisini diğerlerinin önüne geçiriyor.

Bu nedenle de Yiğitali de Beykan da çok dikkatli davranmak zorunda.

MEHMET TAŞ VE AİDİYETİ

Takımın zor geçmesi beklenen bir deplasmanda rahat kazanması, oyuncuların sahada kazanma özgüvenini vermesi bizim için kıymetli bir işti.

Taraftardan bu sezon gösterdiği performans ile tepki toplayan ve son olarak kaptanlıktan alınan Mehmet Taş’ın cezalı olmasına rağmen deplasmana gitmesi, yayının olmaması karşısında yaptığı canlı yayın tebrik edilecek bir olaydı bence.

Mehmet’in maç öncesi soyunma odasına girip takımının yanında olması da önemli.

Aidiyetini her fırsatta hissettirdiğin için bir kez daha teşekkürler Taş.