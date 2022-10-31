Yeni Osmanlıcılık mı, Atatürk Cumhuriyeti mi?

Osmanlı imparatorluğu diğer imparatorluklar gibi tarihimizde altın harflerle yerini almıştır.Onunla herkes gurur duymalıdır.Ne var ki;halifeliğin sultanlığa geçmesi ile devlet giderek daha da dinselleşmiş,bilimden çok dogmatik kurallara itibar edilince imparatorluk modern çağı ıskalamıştır.İmparatorluğun son dönemlerinde de bugün olduğu gibi demiryollarından hava gazi tesislerine kadar yabancılara satılmadık bir şey bırakılmamış ve sonuçta koca imparatorluk yıkılmaya mahkum edilmiştir.

Osmanlı sultanı emperyalizme teslim olarak, Kurtuluş savaşını örgütleyen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının çabalarına destek olacağına engel olmaya çalışmış,haklarında şehülislamı kullanarak idam fermanları dahi vermiştir.İşte Büyük Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde Anadolu’da örgütlenerek başarılmış olan Kurtuluş savaşı sonrası bugünkü yeni cumhuriyet bu ağır koşullarda kurulmuştur.Kuruluş sonrası Osmanlı’nın sattığı limanlar,demiryolları,madenler,yani ne varsa millileştirilmiş, büyük bir ekonomik Kurtuluş savaşı başlamıştır.Bu arada laik demokratik hukuk devletinin inşası çalışmaları için ciddi çalışmalar yapılmış,zamanı göre çağdaş anayasa,medeni kanun ve medeni nikah, kadın erkek eşitliği,modern alfabeye,ölçülere geçiş gibi ciddi devrimler yapılarak,devlet çağdaşlaştırılmış,sultan egemenliğinden millet egemenliğine geçilerek bir çağdaşlaşma seferberliği başlatılmıştır.

Asya,Afrika ve Amerika’daki sömürge ülkeleri bizim Kurtuluş savaşımızdan etkilenerek bağımsızlık mücadelesine başlamıştır. Türkiye cumhuriyeti emperyalizme direnmenin,sömürüye karşı çıkmanın,bilimin,saygı ve sevginin ve barışın merkezi olmuş,dünya ulusları içerisinde en mümtaz yerini almıştır.Bu nedenledir ki 2.Dünya savaşında Hitler Almanya’sını terk eden bilim adamları ülkemize göçetmiş,içlerinde Türk vatandaşı hatta Müslüman olanlar çıkmış hukuk,mühendislik,tıp ve diğer temel bilimlere dair üniversitelerimiz kurulmuş ve geliştirilmiştir.

Ne var ki Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu çağdaş Türkiye’ye karşı kutsal dinimizi kullanarak karşı devrim çalışmalarından ilk meclisteki bazı milletvekilleri dahil hiç geri durulmamış,kutsal dinimizi istismar edenler hain FETO örgütü gibi ülkemizi dış güçler adına örgütleme çalışmaları yapabilmiş, bunların bir kısmı da cumhuriyetimizin kurucu liderlerine iki ayyaş diyerek cumhuriyet devrimlerini eleştirebilmiştir.Son günlerde bu anlayış;iktidar kanadının etkili isimleri tarafından cumhuriyet devrimlerinin bizi kökümüzden kopardığı gibi inanılması imkansız söylemlerle gündem olmaya başlamıştır.Bunun adı yeni Osmanlıcılık safsatası ile cumhuriyet devrimlerine karşı çıkma çabasından başka bir şey değildir.

Cumhuriyet devrimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılmaya çalışılan düzenlemelerin yanında ülkemizde Osmanlı’nın son dönemlerinde olduğu fabrikaların,madenlerin,hatta bankaların yabancılara satıldığına ve yurttaşlarımızın üreten değil tüketen insanlar haline getirildiğine cumhuriyetin 99 yıl dönümünde tanıklık etmekteyiz.İşte cumhuriyet bayramımız bu koşullarda kutlandı.Sevindiren durum ise;iktidar kanadının yeniden cumhuriyet devrimlerini bilerek yada bilmeyerek savunur hale gelmek zorunda kalması,toplumun tüm kesimlerinin de büyük Atatürk ve devrimlerini daha da idrak etmeye başlaması,yurttaşlarımızın geriye dönülmesi imkansız biçimde devrimleri özümsediğini göstermesi olmuştur.Osmanlı imparatorluğu bizim gururumuz,Ama tarih geriye yürümez.

Artık,yeni Osmanlıcılık gibi geri bir anlayışın devrini kapattığını,cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çağdaşlaşma devrimlerinin daha da güçlenerek gelişeceğini,tam bağımsız bir Türkiye’nin temellerinin daha da güçlendirileceğini,aydınlanma devriminin tamamlanacağını göreceğiz.Ancak bunun için daha da uyanık olmaya ihtiyacımız vardır.

Cumhuriyet;eşit ve bağımsız yurttaş olmanın,yurttaşlarımızın kendi haklarını çekinmeden savunabilmelerinin ve millet olmanın,iktidarın sultandan alınarak millete verilmesinin ,milletin devletleştiği, devletin de milletleştiği ,tam demokratik bir rejimin adıdır.Bu cumhuriyeti bize armağan eden büyük Atatürk ve arkadaşlarına en derin saygı, özlem ve minnetle,Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.