Söylem olarak güzel.

Kulağa hoş geliyor.

Ruhu okşuyor.

Övünç kaynağı oluyor.

Hatta biraz da güven duygusu veriyor…

Bu söylemi ilk kez, halen ülkemizi yönetmekte olan partinin de genel başkanı olan Cumhurbaşkanından işittim.

Bu güzel söylemin gerçekolmasını çok istiyorolmam nedeniyle, söylemle eylemlerin ne derecede uyum içerisinde “Yerli ve Milli” olduğunu görüp mutlu olmak için dikkat kesildim.

Ne yazık ki birçok konuda bu güzel söylemle eylemlerin örtüşmediğinigörünce hayal kırıklığına uğradım.

Şimdi de önümüze banttan inen “Yerli ve Milli” otomobil TOGG geldi.

Birçok tartışma ve iddiaları da peşinde getirdi.

Birçok vatandaş eleştiriyor. Yok şu parçası oradanmış, yok bu parçası buradanmış…

Banttan inmiş ama henüz piyasaya sürülmemiş, fiyatı da belli değilmiş,

Seçim yatırımıymış, yollara ancak seçimden sonra çıkarmış filan…

Her şeyin mutlaka bir kolayı vardır değil mi?

Banttan inen aracın ilk sürüşünü gerçekleştiren ve 60 yıllık hayal gerçek oldu diyen Cumhurbaşkanı isterse yapacağı bir açıklama ile bütün tartışmaları sonlandırabilir. Kendisine inanmaya hazır önemli oranda halk kitlesi de varken, olur olmaz laf ederek milletin kafasını karıştıran ağızları susturabilir.

En azından banttan inen ilk aracın;

Hangi parçaları, oransal olarak yüzde kaçı ülkemizde, hangi yerli firma tarafından üretilmiş?

Üretilen bu parçaların araca monte edildiği tarihteki kendi paramızla maliyeti ne kadarmış, üreten yerli ve milli üreticimize ne kadar ödeme yapılmış?

“Yerli ve Milli” olarak üretilen bu parçaların ülkemizde yerli firmalar tarafından üretilmesinin ülkemiz açısından ne kadar Türk lirası veya Dolar bazında yararı olmuş?

Şimdilik üretilmesi mümkün olmadığı ve “Yerli ve Milli” otomobilin bir an önce piyasaya sürülebilmesi için hangi parçaları ithal edilmiş.

İthal edilen parçalar sadece ilk üretim aşamasında şimdilik kaydı ile mi ithal edilmiş, yoksasürekli olarak ithal edilmeye devam edilecekmiymiş?

İthal edilen bu parçalara Türk lirası ve Dolar bazında ne kadar ödeme yapılmış?

“Yerli ve Milli” olmasına karşın neden sadece örnek olarak ithal edilmiş, neden piyasaya daha sonra sürülecekmiş?

Hangi nedenle fiyatı belli değilmiş ve neye göre banttan inmesinden aylarca sonra açıklanacakmış?

Amaaan boş verin bunları da ben en iyisi mi size bir fıkra anlatayım.

Temel motosiklete merak sarmış. Nihayet bir tane motosiklet almış.

Keyifle İstanbul sokaklarında gezerken, arkadaşı Cemal’e rastlamış.

Cayırtılı bir fren yaparak fiyakalı bir şekilde Cemal’in önünde durmuş.

Atla arkaya da seni gezdireyim diye de Cemal’e hava atmış.

Cemal arkaya oturmuş. Temel’in beline sarılmış.

Temel aralardan, karalardan, zikzaklar çiziyor motosikletinin ve kendisini ne marifetleri olduğunu Cemal’e göstermeye göstermek için ne lazımsa yapıyormuş.

Orası senin burası benim gezerlerken vakit bir hayli ilerlemiş, akşam olmuş ve hava kararmış.

Temel farları yakmış. Gezmeye devam.

Derken bizim Temel efendi şaşkınlıkla Vatan Caddesine tersten girmiş.

O sırada karşı yönden farlarını yakmış vaziyette bir kamyon geliyormuş.

Temel, Cemal’e demiş ki;

Ula Cemal, bak karşi taraftan farlariniyakmiş iki tane motosiklet geliyi, görecesun bak, şindi naşi aralarindangeçeceğum...