Makale Yazısı-01 Kas 2022 - 20:00

Yerli ve milli
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Söylem olarak güzel.  

Kulağa hoş geliyor.   

Ruhu okşuyor.  

Övünç kaynağı oluyor. 

Hatta biraz da güven duygusu veriyor… 

Bu söylemi ilk kez, halen ülkemizi yönetmekte olan partinin de genel başkanı olan Cumhurbaşkanından işittim. 

Bu güzel söylemin gerçekolmasını çok istiyorolmam nedeniyle, söylemle eylemlerin ne derecede uyum içerisinde  “Yerli  ve Milli” olduğunu görüp mutlu olmak için dikkat kesildim. 

Ne yazık ki birçok konuda  bu güzel söylemle  eylemlerin örtüşmediğinigörünce hayal kırıklığına uğradım. 

Şimdi de önümüze banttan inen “Yerli ve Milli” otomobil TOGG  geldi. 

Birçok tartışma ve iddiaları da peşinde getirdi. 

Birçok vatandaş eleştiriyor. Yok şu parçası oradanmış, yok bu parçası buradanmış… 

Banttan inmiş ama  henüz piyasaya sürülmemiş, fiyatı da  belli değilmiş, 

Seçim yatırımıymış,  yollara ancak seçimden sonra çıkarmış filan… 

Her şeyin mutlaka  bir kolayı vardır değil mi? 

Banttan inen aracın ilk sürüşünü gerçekleştiren ve 60 yıllık hayal gerçek oldu diyen Cumhurbaşkanı isterse yapacağı bir açıklama ile bütün tartışmaları sonlandırabilir. Kendisine inanmaya hazır önemli oranda halk kitlesi de varken,  olur olmaz laf ederek milletin kafasını karıştıran ağızları susturabilir.  

En azından banttan inen ilk aracın; 

Hangi parçaları, oransal olarak  yüzde kaçı ülkemizde, hangi yerli firma tarafından üretilmiş? 

Üretilen bu parçaların araca monte edildiği tarihteki kendi paramızla maliyeti ne kadarmış, üreten  yerli ve milli üreticimize ne kadar  ödeme yapılmış? 

“Yerli  ve Milli” olarak üretilen  bu parçaların  ülkemizde yerli firmalar tarafından üretilmesinin ülkemiz açısından ne kadar Türk  lirası veya Dolar bazında yararı olmuş? 

Şimdilik üretilmesi mümkün olmadığı ve “Yerli ve Milli” otomobilin bir an önce piyasaya sürülebilmesi için hangi parçaları ithal edilmiş. 

İthal edilen parçalar sadece ilk üretim aşamasında şimdilik kaydı ile mi ithal edilmiş,  yoksasürekli olarak ithal edilmeye devam  edilecekmiymiş?  

İthal edilen bu parçalara Türk lirası ve Dolar bazında ne kadar ödeme yapılmış? 

“Yerli ve Milli” olmasına karşın neden sadece örnek olarak ithal edilmiş,  neden piyasaya daha sonra sürülecekmiş? 

Hangi nedenle fiyatı belli değilmiş ve neye göre banttan inmesinden aylarca sonra açıklanacakmış? 

Amaaan  boş verin bunları da ben en iyisi mi  size bir fıkra anlatayım. 

Temel motosiklete merak sarmış. Nihayet  bir tane  motosiklet  almış. 

Keyifle İstanbul sokaklarında gezerken, arkadaşı Cemal’e rastlamış. 

Cayırtılı bir fren yaparak fiyakalı bir şekilde Cemal’in önünde durmuş. 

Atla arkaya da seni gezdireyim diye de Cemal’e hava atmış. 

Cemal arkaya oturmuş. Temel’in beline sarılmış.  

Temel aralardan, karalardan, zikzaklar  çiziyor   motosikletinin ve kendisini ne marifetleri olduğunu Cemal’e göstermeye göstermek için ne lazımsa yapıyormuş. 

Orası senin burası benim gezerlerken vakit bir hayli ilerlemiş, akşam olmuş ve hava kararmış. 

Temel farları yakmış. Gezmeye devam. 

Derken bizim Temel efendi şaşkınlıkla Vatan Caddesine  tersten girmiş. 

O sırada  karşı yönden farlarını yakmış vaziyette bir kamyon geliyormuş. 

Temel, Cemal’e  demiş ki;  

Ula Cemal, bak karşi taraftan  farlariniyakmiş  iki tane  motosiklet  geliyi,  görecesun bak, şindi  naşi aralarindangeçeceğum... 

 

 

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