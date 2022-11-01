Geçenlerde, İsmet Çiğit kardeşimin “İzmit için düşünen adam” başlıklı yazısını okudum.

Bu yazıda, benim de yakinen tanıma olanağı bulduğum, sevgi ve saygı duyduğum Dr. Halil İbrahim Kahraman’dan ve onun bir projesinden söz ediyordu.

İbrahim Bey, “Kocaeli Kent Konseyi Sağlık Grubu Başkanı” olarak, bu kentte, “İzmit Sağlık Tarihi Müzesi” kurulması üzerine bir proje önermiş.

Özetle açıklamak gerekirse; “Dünden bu güne İzmit’te tıp alanında hizmet veren insanların, kullanılan tıp aletlerinin sergileneceği bir müze.”

Büyük bir heyecan duydum.

Aklıma, çocukluk yıllarımdan bu yana tanıdığım ve saygı ile andığım doktorlarımız geldi;

Dr. Haydar Seçkin, Dr. Cemal Ilgazlı, Dr. Nezahat-ZeyyatParman, Dr. Fikret Çubukçu, Dr. Saim Toker, Dr. Levent Arca, Prof.Dr. Timur Gürgan, Dr. Naciye-Mehmet Çevrim, Dr. Can Çabukaş, Dr. Şefik Postalcıoğlu, Dr. Kemal Cebeci,bir çırpıda aklıma gelenler.

Örneğin, Dr. Haydar Seçkin, İzmit’te “Sıtma Eradikasyon Merkezi’ni” kuran kişi. Üstelik, kitapları da olan bir yazar.

Dr. Cemal Ilgazlı, mahallemizin “Doktor Amcası.” Komşularından, dar gelirliden ve Sapancalı hemşehrilerinden asla para kabul etmeyen bir güzel insan.

Dr. Levent Arca; kardeşimi ölümden döndüren bir yiğit insan.

Prof. Dr. Timur Gürgan, oğlum Kayra’yı dünyaya getiren kişi.

Tabi ki bu örneklemeler benim duygusallığımdan yansıyan isimler.

Benim çocukluk yıllarımda bugünkü tıbbi tetkik araçları yoktu. Doktorlarımız, boyunlarında stetoskop, ellerinde ateş ölçerleri ile teşhis yapmaya çalışırlardı. Onların öncelikleri “para” değil, üstlendikleri onurlu mesleğin insanca gereğini yapmaktı.

İzmit’te, “Dünden bugüne tıp hizmetindeki gelişmeleri ve hizmet veren doktorlarımızı yansıtacak” bir müzenin oluşmasını çok önemsiyorum.

Bir diğer açıdan bakıldığında, şunları düşünüyorum;

Kent Konseyleri’nin asıl görev ve ilgi alanlarından kopukluk ve kendilerini bağlı saydıkları yerel yönetimlerin güdümünden kurtararak, ciddi bir proje üretmesinin de belki ilk örneğine tanık oluyoruz!

Kent Konseylerinin öncelikli görevi; kent halkı adına yerel yönetimleri denetleme, gerektiğinde “uyarma ve PROJE üretmekdir!”

Dr. İbrahim Kahraman, bu projesiyle belki de bunun ilk “ciddi örneğini” vermektedir.

İsmet Çiğit kardeşimin İbrahim Bey üzerine görüş ve yorumlarına da aynen katılıyorum.

İbrahim bey; öncelikle kendisine olan saygısını yitirmeyen bir “ aydın insan” örneğidir. İnancını da eleştirisini de saklamaz. Siyaseti “kişisel ikbal” olayı olarak görmez. Yanlışa “yanlış” diyebilen bir “özgür insan” örneğidir.

Siyasi değerlerimiz tam örtüşmese de, bu yönleriyle dostum, yol arkadaşımdır.

O’nun bu projesini içtenlikle destekliyorum.

“Bu kente hizmet etmek” önceliği olan yerel karar vericilerin bu projeyi gerçekleştirmek için gereken onay ve katkıyı esirgememelerini diliyorum.

Teşekkürler Dr. İbrahim Kahraman…