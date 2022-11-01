Bu kış faturalar cep yakacak!

Kara kış geldi çattı…

Akşamları havalar soğumaya, kombiler yanmaya başladı…

Yılbaşından beri elektrik ve doğalgaza büyük zamlar geldi.

Doğal olarak bu kış zor geçecek gibi.

İnternette gazeteleri incelerken, Birgün gazetesinde ısınmayla ilgili bir haber dikkatimi çekti. “korkulu bekleyiş” başlığıyla verilen haberde, Ipsos’un anketine dikkat çekildi. Haberi birlikte okuyalım;

GİDERLER KISILACAK

“Isınma giderlerindeki artış kışın hane bütçesini en fazla zorlayacak masraf kalemi olacak. Hanelerin yüzde 76’sı elektrik giderlerini kıstıklarını söylerken yüzde 41’i evde yokken doğalgazı açmayacak ya da minimumda tutacak.Havaların soğumasıyla pek çok hane yakıt masraflarıyla yüzleşmekten korkuyor. Yaz aylarında hissedilmeyen doğalgaz zamları kombilerin açılmasıyla hissedilmeye başlayacak. Yılbaşından bugüne doğalgaza ocakta yüzde 25, nisanda yüzde 35, haziranda yüzde 30, son olarak eylülde de yüzde 20 zam yapıldı.

ARAŞTIRMA YAPILDI

Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Antikriz Monitörü” son araştırmasında hanelerin temel enerji ihtiyaçlarını karşılama alışkanlıklarını ve değişimlerini ortaya koyarken toplumun enerji faturaları hakkındaki öngörülerine ve tasarruf alışkanlıklarına mercek tutuldu. Türkiye’de hanelerin yarısı doğalgaz kombi sistemiyle ısınırken, yüzde 14’ü yine doğalgaz kullanılan merkezi sistemle ısınıyor. Doğalgaz soba ile ısınanlarla birlikte hanelerin yüzde 70’inde doğalgaz kullanılıyor. Araştırmaya göre her 4 kişiden 1’i elektrik giderlerinin geçen semeye göre yüzde 100’den fazla arttığını, her 10 kişiden 3’ü de doğalgaz giderlerinin de bu oranda artacağını düşünüyor.

GİDERLER ÇOK ARTTI

Artan doğalgaz ve elektrik fiyatları karşısında enerji ihtiyacını karşılamak için odun ve kömüre yönelen yurttaşlar burada da fiyatların arttığı görüşünde.Araştırmaya katılan 100 haneden 43’ü elektrik giderlerinin yüzde 75 üzerinde arttığını belirtti.4 haneden 3’ü bu sene elektrik fiyatlarındaki artışın, yüzde 66’sı da doğalgaz fiyatlarındaki, yüzde 22’si de diğer tür ısınma giderlerindeki artışların bu sene bütçelerini en fazla zorlayacak kalemler olduğu görüşünde.

ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Katılımcılara “Bütçenizi bu kış en çok hangi kategorinin zorlayacağını düşünüyorsunuz” sorusu sorulduğunda elektrik giderleri ve doğalgaz giderlerinin gıda ve giyim kategorilerinin dahi önüne geçmiş olması ise araştırmada dikkat çekici veriler arasında yer alıyor.

Hanelerin yüzde 76’sı elektrik giderlerini kıstıklarını ve bunun için ütü, çamaşır makinesi gibi elektronik aletleri daha az kullandıklarını, ailecek bir odada oturup diğer odalarda elektrik tüketmeyerek tasarruf yoluna gittiklerini söylüyor.

Hanelerin yüzde 67’si de bu kış doğalgaz giderlerini kısacağını, bunun için yüzde 41’i evde yokken doğalgazı açmamaya ya da minimumda yakmaya çalıştıklarını, yüzde 14’lük bir kesim de kaloriferi kapatıp soba kurmayı düşündüklerini ifade ediyor.

BU KIŞ HANGİ KATEGORİLERİN BÜTÇENİZİ ZORLAYACAĞINIZI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Elektrik giderleri yüzde 74

Doğalgaz giderleri yüzde 66

Diğer ısınma giderleri yüzde 22

Gıda giderleri yüzde 62

Giyim yüzde 48

Ev temizlik ürünleri yüzde 40

Akaryakıt giderleri yüzde 37