Elektrikli araçlar bir mesleğin sonu olacak

Artık yeni bir dönem başlıyor. Artık tulumu paslı, yağlı motor ustaları dönemi kapanıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla bir mesleğin daha sonuna geliniyor. İçten yanmalı motor dönemi bitiyor.

29 Ekim’de TOGG’un açılışı Türkiye’de de yeni bir dönemin bitişi anlamında algılanabilir. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla motor ustaları tarih olacak. Dijitalleşen otomobiller de mühendislik becerisi isteyen ustalar tarafından tamir edilecek. Buji, piston, yakıt pompası ve benzeri birçok parça tarih olacak.

Sadece benzinli araçlar değil, dizel araçlar ve hatta TIR, kamyon gibi ağır tonajlı araçlarda elektrikli üretilmeye başlandı. Kısa sürede yaygınlaşacak olan elektrikli motorlar geliştikçe içten yanmalı motor sayısı azalacak. Bir de elektrikli araçların menzili yükseltilir, şarj istasyonu sayısı artar ve şarj süresi de kısaltılırsa, içten yanmalı motor dönemi daha da çabuk sona erecek. Ve akaryakıt ile çalışan araçları artık müzelerde görmeye başlayacağız.

Meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezleri, eğitim anlayışını geleceğe dönük bir şekilde şimdiden planlamalı…

Barkın’a bir nefes de KEV’den

7 Nisan 1989 tarihinde kurulan ve bugüne kadar 4735 öğrenciye burs imkânı sağlayan, Kocaeli’nin önde gelen vakıflarından Kocaeli Eğitim Vakfı’nın Yönetim Kurulu Üyeleri, KEV bağışları kapsamında Kocaeli’de ihtiyaç sahiplerine elini uzatmaya devam ediyor.

SMA Tip-1 savaşı veren Barkın Kaplan’ın tedavisi için yeterli bağışın toplanmasında katkıda bulunan KEV, Barkın’ın geleceğe umutla bakmasını sağladı. Sosyal medya platformunda canlı yayın üzerinden gerçekleşen bağış kampanyasında KEV, Barkın Kaplan’a 80 kişiden oluşan mütevelli heyetinden her biri adına 2.250 TL bağışta bulunup 180 bin TL’ye ulaşarak Barkın’ın cesur mücadelesine destek verdi.

Tamyüksel üçüncü kez babalık sevincini yaşadı

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel üçüncü kez baba oldu. Defne ve Deren adında iki kız babası olan Tamyüksel, İzmit Atakent Cihan Hastanesi’nde dünyaya gelen Derin ile birlikte üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Fevzi Canbaz korkuttu

Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve bir dönem belediye başkan adayı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Fevzi Canbaz, önceki gün sevenlerini korkuttu. Kalp krizi geçiren siyasetçi Canbaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alandı. Aynı zamanda Körfez Belediye Meclis Üyesi olan Fevzi Canbaz’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Kendisine geçmiş olsun diyorum.