İstikrar şart

Bazen iyi gidiyoruz, bazen bocalıyoruz.

Bir bakıyoruz Kocaelispor doksan dakika rakibe kök söktürüyor, rahat bir galibiyet alıyor, bir bakıyoruz daha zayıf rakip karşısında hiçbir varlık gösteremiyor.

Yeri geliyor pozisyonlara girip sonuca gidiyor, yeri geliyor dünyaları kaçırıp puan kaybediyor.

Taraftar ise bir hafta umutlanıyor, bir sonraki hafta “nereye gidiyoruz” diyerek haklı olarak hayıflanıyor.

Haydi bu hafta güçlü Kömürspor maçında iyi futbol ve net galibiyet aldık.

Ama kafalardaki soru işaretleri ne olacak?

İşte bütün mesele budur.

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Hangi lig olursa olsun, hedefiniz eğer şampiyonluk ipini göğüslemek ise istikrarsız sonuçlar almayacaksınız. Bu işin kuralı budur. Aksi halde eleştirilere de tepkilere de göğüs germek zorunda kalırsınız. Üstelik bu eleştirilere ve eleştirenlere tahammülsüzlük doğru bir davranış değildir. Benim düşüncem budur.

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İnanın bana, Zonguldak Kömürspor galibiyetinin ardından bir kez daha “iyi gidiyoruz” demeyi çok isterdim.

Oynanan futbol da bu tezim ile doğru orantılı olmasına rağmen.

Ama Fethiyespor maçının ardından yaptığım yorum nedeni ile bir kez dilim yandı.

Bu yüzden kendimi daha ihtiyatlı olma konusunda frenlemem gereğinin farkındayım. Ve istikrarın öneminin altını çizmek istiyorum. Aksi halde önceki iniş - çıkışlar bir daha yaşanırsa tepkiler daha sert olacaktır. Bunun da farkındayım. Umarım Kocaelispor’u yönetenler ve Teknik Heyet ile futbolcular da farkında olurlar.

Olmalılar. Umudum var mı, hem de fazlası ile var. Umarım bu defa yanılmam.

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HAKEM ARKADAŞLARA ÇAĞRIMDIR

Amatör maçları her zaman yakından takip etmişimdir.

Ve etmeye de devam ediyorum.

Bugün farklı bir konuya parmak basmak istiyorum.

İlimiz hakemleri ne yazık ki “cesur” değiller.

Ya taraftar baskısına ya da sahadaki futbolcuların sözlü tacizlerine gerektiği kadar dik duramıyorlar. Tamamı değil elbette. Ama genelleme yapmak gerekirse. Benim gözlemlerim bu şekildedir.

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Oysa geçmiş yıllara oranla futbolda birçok anlayış değişti. Kurallar ve uygulamalar konusunda sahalarımız pozitif yönde eskiye göre çok daha müsait durumda. Hatalar olacak mı? Elbette olacak. Ama bir hakem sahada cesur olmaz ise, oyunun kontrolünü kaybetmiş demektir.

İyi niyetlerinden şüphem yok. Bu yüzden ikazımı bir dost tavsiyesi olarak görmelerini umut ediyorum. Şimdilik bu kadar…