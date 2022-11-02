Sık sık gazetelerde, televizyon haberlerinde ya da yakın çevremizde “Lösemili çocuklarımız” ile ilgili haberlere tanık oluyoruz.

Bir araştırmaya göre; Türkiye’de her yıl 4 bin 250 yeni “akut lösemi” vakası görülüyor!

Lösemi, en çok 1-5 yaş çocuklarında ortaya çıkıyor.

Peki, çocuklarımıza dadanan bu hastalık nedir? Neden olur?

Araştırmalar ve tıbbi sonuçlar diyor ki;

“Bu bir kan hastalığı. Damarlarımızdaki kanın üretildiği yer kemik iliğidir. Kök hücrelerin “anormal hücreye dönüşmesi” sonucu lösemi hastalığı ortaya çıkıyor. Erken teşhis ve tedavi önemli.”

Nedenlerine gelince;

· kanser yapan gıdalar en başta geliyor. Fastfood denilen gıdalar ve içeriğindeki katkı maddeleri bilinmeyen gıdalar, kolalı, boyalı, şekerli, gazlı gıdalarve içecekler. Özellikle de GDO’lı gıdalar!

· Cep telefonu, tablet ve bilgisayarlardan alınan RADYASYON!

· Plastik eşyalar ve deterjanlar!

· Sigara ve dumanı.

· Obezite

· Gereksiz ilaçlar.

Tıp insanları, çocuklardaki Lösemi’nin GENETİK nedenlere bağlı olduğunu söylüyor.

O halde;

· Yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenemeyen bir anne babanın çocukları risk altındadır!

· Anne-babası sigara içen, giysileri deterjanla yıkanan, GDO’lu ürün tüketen, doğar doğmaz eline cep telefonu ya da tablet tutuşturulan çocuklarımız risk altındadırlar!

Yani; ülkemizde giderek artan işsizlik, yoksulluk ve yetersiz beslenme, kontrol dışı gıdalar, çocuklarımız için büyük bir risk değil mi?

Ezcümle;

Lösemili çocuklarımızı kurtarmak istiyorsak, öncelikle anne-babaların kurtarılması gerekiyor!

Bunun için, işsizlik, geçim sıkıntısı, sağlıksız beslenme sorunlarından kurtulmalıyız!

Bunun için de “ADALETLİ BİR DÜZEN” içinde, sömürüsüz bir yaşam içinde olmalıyız!

Maden ocaklarında her gün kömür ve gaz soluyan bir babanın çocuğu ne kadar sağlıklı olabilir? Kendi karnını doyuramayan bir anne adayı, bedenindeki yavruyu nasıl besleyebilir?

Her şeye karşın, “insani vicdanını yitirmeyen” insanlar ve tıp insanlar, lösemili çocuklarımızı yaşatabilmek için çırpınıyorlar.

Bu amaçla, 8 Kasım 1998’de Lösemili Çocuklar Vakfı-LÖSEV’i kurmuşlar.

Lösemili çocuklara ücretsiz tedavi, eğitim, maddi-manevi destek sağlıyorlar.

Bir de hastane kurmuşlar; LÖSANTE.

Bu hastane, duyarlı vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş ve tüm hastalara ÜCRETSİZ tedavi olanağı sunuyor.

ANCAK;

400 yatağı olan bu hastaneye uzun süre ruhsat verilmemiş! Kamuoyu baskılarından sonra 2015 yılından sonra 75 yatak için ruhsat verilmiş!

100 milyon dolara mal olan bu hastane ve içindeki cihazların çürümesi mi bekleniyor?

Bir kısım müteahhitlere kentlerin dışında yaptırılan, “hasta ve teknik kontrol garantileri” verilen, uzun süreli işletme ruhsatı alan, Şehir Hastaneleri’ne Sağlık Bakanlığı bütçesi oluk gibi kaynak aktarıyor!

İnsan sağlığı TİCARİ BİR META olmuş!

Bu mudur SOSYAL DEVLET?

Yazıklar olsun!

Batsın bu düzen!