Tarla ile market fiyatları arasında UÇURUM var!

Tarlada üretilen ürünün fiyatı marketlere gelene kadar katlanıyor. Bir türlü bu duruma bir çare bulunamadı. Fiyatlar arasında büyük dengesizlik var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını, girdi fiyatlarında yaşanan değişimleri ve tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu… Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, tarla üretilen ürün, pazara gelene kadar 3.5 kat artıyor. Bayraktar’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım;

MAYDANOZ İLK SIRADA

“Ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 253 ile maydanozda görüldü. Maydanozdaki fiyat farkını yüzde 216 ile elma, yüzde 212,5 ile marul, yüzde 170 ile limon, yüzde 163,3 ile havuç, yüzde 159,2 ile salatalık takip etti. Maydanoz 3,5 kat, elma 3,2 kat, marul 3,1 kat, limon 2,7 kat, havuç ve salatalık ise 2,6 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Eylül ayında da maydanoz 3,5 kat, marul 3,3 kat, domates ve limon 3,2 kat, elma ise 3 kat daha pahalıya tüketiciye satılmıştı.

Üreticide 1 lira 64 kuruş olan maydanoz 5 lira 79 kuruşa, 4 lira 45 kuruş olan elma 14 lira 6 kuruşa, 4 lira 32 kuruş olan marul 13 lira 50 kuruşa, 8 lira 17 kuruş olan limon 22 lira 6 kuruşa, 4 lira 25 kuruş olan havuç 11 lira 19 kuruşa, 6 lira 25 kuruş olan salatalık ise 16 lira 20 kuruşa markette satıldı.

EN ÇOK KABAK ZAMLANDI

Bayraktar’ın aktardığına göre, ekim ayında markette 37 ürünün 31'inde fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 33,4 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 30,6 ile salatalık, yüzde 29,3 ile kuru fasulye, yüzde 28,8 ile yeşil soğan, yüzde 26,7 ile kuru soğan, yüzde 23 ile kuru üzüm takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 10,2 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 6,9 ile domates, yüzde 4 ile pirinç, yüzde 3,3 ile ayçiçek yağı, yüzde 3,1 ile toz şeker izledi.

‘GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞMELİ

Bayraktar, ziraat odaları aracılığıyla girdi piyasalarından aldıkları verilere göre, son bir yılda üre gübresinin yüzde 83, kalsiyum amonyum nitrat gübresinin yüzde 92,7, kompoze gübresinin yüzde 153 ve DAP gübresinin de yüzde 133 zamlandığını anlattı. Mazot fiyatının aylık olarak yüzde 14, son bir yıla göre ise yüzde 221 oranında arttığı bilgisini veren Bayraktar, “Besi yemi ekim ayında eylül ayına göre yüzde 1,3, süt yemi yüzde 1,4, son bir yılda besi yemi yüzde 107, süt yemi ise yüzde 109 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde bazda yüzde 95 artış gösterdi” dedi.

UYARIDA BULUNDU

Tarım üretici fiyatlarında görülen artışların girdi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle artan maliyetlerden kaynaklandığını anlatan Bayraktar, şu uyarıyı yaptı: “Tarımsal üretici fiyatlarındaki artışların çok üzerinde seyreden tarımsal maliyetlerdeki artışlar, çiftçilerimizin gelirlerinin düşmesine sebep oldu.

UCUZ GIDAYA ULAŞMAK

Diğer yandan, tüketicinin tarım ürünlerine ödediği fiyatlardaki artışın önemli bir kısmı üretici ile market arasındaki farktan kaynaklanıyor. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasını daraltmadan ve üreticilerimiz ürünlerinin pazarlamasında daha çok söz sahibi olmadan tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir.”

ÜRETİCİDEN, TÜKETİCİYE…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın ekim ayı değerlendirmesini yukarıda okudunuz.

Tarlada üretilen ürün, marketlere gelene kadar neredeyse 3-4 kat artıyor.

Yani olan hem üreticiye, hem de tüketiciye oluyor.

Tarladaki fiyat ile market fiyatları arasında uçurum var.

Bu uçurum giderilmeli ki, hem üretici kar etsin, hem de tüketici ürünü daha ucuz alsın.

AKP iktidarı tam 20 yıldır Türkiye’yi yönetiyor, tarlada üretilen ürün ile market arasındaki uçurumu bir türlü gideremedi.

Yani vatandaş ürünleri pahalı tüketmeye devam edecek.