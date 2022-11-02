Mahir Ünal’a bir tepki de Kuveyt’ten

Serdar Kaman, asıl mesleğinin yanı sıra siyasetle de uğraşan, ülke sorunlarına son derece duyarlı İzmitli bir doktor.

İYİ Parti il başkanlığı görevinde bulundu, 2019 seçimlerinde partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı idi.

Kaman, bir süredir Kuveyt’te önemli bir hastanede cerrah olarak çalışıyor.

Kendisi Kuveyt’te, ama aklı fikri vede gönlü Türkiye’de.

Kentimiz ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından izliyor, gördüğü haksızlık ve yanlışlara karşı tepkisini dile getirmekten de çekinmiyor.

Kuveyt’te uzun süre yaşamayı düşünmüyor.

Sözleşmesi bitince Türkiye’ye dönecek ve aktif siyasete devam edecek.

Serdar Kaman, son tepki mesajını AKP’li Mahir Ünal’ın “harf devrimi” açıklamasından sonra gönderdi.

Kaman’ın sadece Mahir Ünal’a değil, aynı zihniyetteki herkese gösterdiği tepki açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir” deyip “Arap seviciliği”, “Keşke Yunan galip gelseydi” deyip “Yunan seviciliği”, “23 Nisan’daki bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915 “ deyip “Ermeni seviciliği”, “Doğu Türkistan “ için “ Mutlu insanların diyarı” deyip “Çin seviciliği” yapanlara sesleniyorum.

Sahi siz kimsiniz?

Yunan mısınız, Arap mısınız, Ermeni misiniz yoksa Çinli misiniz?

Bizim bütün etnik grupların kardeşçe yaşamak istediği muhteşem bir ülkenin evlatları olduğumuzu söylemek varken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için göğsünü kabartarak “ Türk’üm “ demek varken, derdiniz ne?

Bu ülkeyi parçalamak mı?

Böyle bir niyetiniz varsa, size bir çift sözüm var.

En kısa zamanda gidip bir psikiyatrik test yaptırmanız gerekiyor.

Güzel ülkemiz Türkiye’ de oturuyor, Türkçe konuşuyor, Türk gelenekleriyle yaşıyor ve hâlâ kendinizi Türk gibi hissetmiyorsunuz. Bu yetmezmiş gibi birde Türk düşmanlığı yapıyorsunuz. İşte bu ruhsal iç çatışmayı tedavi ettirmeniz gerekir.

Bir başka ihtimal ise tohumunuzda Yunan, Ermeni, Arap, Çin karşımı olabilir. Aslında bu da önemli değil.

Türk olmak demek “ Etnik kimliği ne olursa olsun kendini Türk hissetmek” demektir.

Eğer kendini hala Türk hissetmiyor iseniz Türklüğü rencide eden bu sözlerinizle ülkemizi parçalayamazsınız.

Yine de Türk düşmanlığı yapacağım diyorsanız size yol göstereyim:

Yunanistan, batıda.

Arabistan, güneyde.

Çin, doğuda.

Ermenistan, kuzeyde.”

Bak, senin müftü yine ne söylemiş!

Doğum yerim Yalvaç (Isparta), son günlerde gericiliğin simgesi oldu.

Aslında gerici değildir, “aklı yerinde” insanların yaşadığı yerdir, ama ilçeye atanan bir müftü Yalvaç’ımıza “gerici” damgasının vurulmasına neden oldu.

Her gün zırvalıyor…

Her gün abuk sabuk laflar ediyor..

Her defasında da benim Yalvaç kökenli olduğumu bilen dostlarım “Bak, senin müftü yine ne söylemiş” diye telefona sarılıyor.

Yalvaç Müftüsü Ömer Can’ın ilk “cahillik ve din istismarı” vukuatı, “Kuran kurslarının elektrik borcunu ödeyenlere cennet vaadi” idi.

Yazmıştım, hatırlarsınız…

Kuran kurslarının 70 bin lira “elektrik borcu” birikmiş.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu borcun ancak 10 bin lirasını ödeyebileceğini bildirmiş.

Geriye kalan 60 bin liralık borç ne olacak?

Müftü Ömer Can, 60 bin liralık elektrik borcunun ödenmesi için bir formül bulmuş:

Kurban Bayramı namazında cemaate seslenerek destek istemiş, borcu paylaşıp ödeyecek vatandaşlara “cennet” vadetmiş.

Ve müftünün son vakası…

Daha yeni…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda milletin coşkusunu görünce, son derece rahatsız olmuş.

Hemen ertesi gün, 30 Ekim’de sosyal medyadan şu paylaşımı yapmış:

“Fatih Sultan Mehmet Han gemileri karadan yürütüp çağ açıp kapattı. Reis, 10 yıllık Lozan dayatma ve zulmünü ve ekonomi esaretini yıkarak milli kalkınma ve şaha kalkma bayrağını cihana ilan edişinin sembolünü gösterdi. Anlayanlar gözyaşı ile şahadet getirerek Allah'a yaklaşıyorlar. Anlamak istemeyenler 10. Yıl Marşı ile tağutlarına (put) tapınarak avunuyorlar.”

Özetle, Atatürk için “tağut” yani “put” ifadesini kullanmış.

Gelen haberlere göre, Yalvaç halkı, Müftü Ömer Can’a tepkili.

Can hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Atatürk’e hakaret” suçlarından Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuşlar.

Bir taraftan da sosyal medya üzerinden tepkilerini sürdürmüşler:

*”Yalvaç Müftüsü, sen bir kışkırtıcısın, provakatörsün. Seni Yalvaç’ta istemiyoruz. Huzurumuzu bozamayacaksın.”

*”Allah’a değil, kula kul olmuşsun. Okuma yazma özürlüsün. Lozan’ı okumadığın için uyduruyorsun, adının Türk olmasını borçlu olduğun Atatürk’e put diyecek kadar soysuz olduğunu da gösteriyorsun.”

Yalvaç halkı, şimdi merak ediyor:

*Acaba yargı gerekeni yapacak mı?

*Acaba müftü hakkında idari soruşturma başlatılacak mı?

Notumuzda, izlemeye devam edeceğiz.