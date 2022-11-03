Karamürsel’de doktor eksikliği vatandaşları çileden çıkarıyor!

Karamürsel’de vatandaşlar, Karamürsel Devlet Hastanesi’nde doktor krizinin olduğunu ve büyük sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Birçok branşta doktorun bulunmadığı Karamürsel Devlet Hastanesi’ne bir yandan sistem üzerinden randevu almanın mücadelesini veren vatandaşlar, öte yandan da hastalıklarıyla alakalı branş doktor bulamayışlarının sıkıntılarını yaşadıklarını ifade ediyorlar.

İKTİDAR- MUHALEFET

Vatandaşlar, iktidar ve muhalefetin siyasi ilçe başkanları ve milletvekilleribaşta olmak üzere yetkililerin bu gerçeği görmezden gelmelerine anlam veremediklerini söylüyorlar. Vatandaşlar, ‘Karamürsel Devlet Hastanesi’ne doktor atanabilmesi için, bizlerin tedavi olabilmesi için meramımızı nereye, kime ve nasıl anlatmalıyız?’ diyerek yetkilileri görevlerini yapmaya davet ettiler.

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Karamürsel başta olmak üzere Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, komşu il Yalova, ilçeleri Altınova, Çiftlikköy, halkınada sağlık hizmeti veren Karamürsel Devlet Hastanesi’ndeki doktor sıkıntısı vatandaşları bezdirdi. 58 bin 936 nüfuslu Karamürsel’de sağlık hizmeti veren Karamürsel Devlet Hastanesi’nde yaşanan doktor sıkıntısının yıllardan bu yana yaşandığını ve çözüm bulunmadığını ileri süren vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istiyor.

KARAMÜRSEL EMEKLİ KENTİ

Ülke genelinde yaşanan ekonomik krizle birlikte muayene olmakta sıkıntı yaşadıklarını, özel hastanelerdeki fiyat artışı karşısında da çaresiz kaldıklarını kaydeden vatandaşlar, ‘Biz bir taraftan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi başta olmak üzere, Gölcük, İzmit ve Derince’ye ve Yalova’ya gidebilmek için ulaşım sorunu da yaşıyoruz. Bir taraftan da özel hastanelere mecbur bırakılıyoruz. Karamürsel’in yüzde 60’ı emekli, diğer kesimde asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşlardan oluşmasına rağmen yasaların bizlere sağladığı sağlık hizmetlerinden faydalanamıyoruz” diye konuştu.

KADIN DOĞUM DOKTORU YOK

Anayasada ifadesi bulunan sosyal devlet ilkesi gereğince vatandaşın en temel ihtiyaçlarından birisi olan sağlık hizmetlerinden eşit faydalanma hakkının ellerinden alındığını ifade eden vatandaşlar şu düşüncede; “50 yataklı Karamürsel Devlet Hastanesi’nde branş doktoru ve uzman doktor bulamıyoruz. Radyolojide 3 yıldan buyana doktor yok, hafta bir yada 2 gün Derince’den geliyor, Kadın Doğum doktoru Resul Patan, 26 Kasım 2021 tarihinde vefat ettiğin günden itibaren yani, bir yıldan buyana Kadın Doğum Doktoru yok, Kulak Burun, Boğaz Doktoru yok, Göz Doktoru yok. Ne iktidar, ne muhalefet ilçe başkanları başta olmak üzere milletvekilleri Karamürsel halkının sağlık sorunlarıyla ilgilenmedikleri gibi sorununu TBMM’de de dile getirmiyorlar.

SORUNLA KİMSE İLGİLENMİYOR

Ayrıca ilçemizdeki sağlık ocaklarıda yoğunlukta başka bir sorun, biz vatandaşlara büyük çile. Nüfusun her yıl arttığı Karamürsel’de, bunlara yabancı uyruklarında eklendiğinde sağlık sorunu ilçemiz için çok büyük sıkıntı haline geldi. Ama nedense herkes kafalarını kuma sokmuş misali kimse ilgilenmiyor. İktidar düşmüş koltuk kavgasına, muhalefetde kendi derdine yani anlayacağınız herkes koltuk makam mevkii kavgasında, vatandaşı düşünen yok, şimdi sorsanız yada bu haberi okuduklarında, ‘olur mu bizler vatandaş için çalışıyoruz’. Sizde haklısınız, Nasrettin hocanın dediği gibi ‘sende haklısın.”

SORUNA ÇÖZÜM BULUNMALI

Maddi ve manevi olarak zor durumda olduklarını belirten ilçe halkı, yetkililerden bir an önce konuya çözüm bulmalarını istiyor. Biz vatandaşların sorunlarını dile getirdik, yetkililer konuyla ilgili bir inceleme yaparsa iyi olur.