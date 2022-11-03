Ölüm haberini aldığımda, Prof. Dr. Erol Manisalı’nın ilk bu sözü aklıma geldi:

“Bekleme odasında sürekli iğfal!”

Ne için söylemişti bu sözü?

AB ( Avrupa Birliği) için…

İğfal eden, AB.

İğfal edilen, Türkiye.

AB uzmanıydı, AB’de ne olup bittiğini çok iyi biliyordu, “Türkiye’nin ne içeri alınmasını ne de kapısından uzaklaşmasına izin verilmesini” böyle açıklıyordu.

Hoca, bu sözü 3 Aralık 2013’te söylemişti.

Madem söz Avrupa Birliği’nden açıldı, devam edelim.

63 yıllık utanç

Türkiye’nin Avrupa Birliği serüveni tam bir “utanç” belgesi.

Türkiye, bu utancı tam 63 yıldır yaşıyor.

31 Temmuz 1959’da, o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na “ortaklık” başvurusu yaptı, taa 1999’da AB üyeleri tarafından nihayet “aday” olarak kabul edildi, 2005’te ise “tam üyelik” müzakerelerine başlandı.

Bugüne kadar 35 fasıldan 16’sı açılabildi.

15 Aralık 2021’de, Avrupa Konseyi, Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasına karar verdi.

AB dosyası bir yıldır rafta, ne zaman raftan indirileceği de bilinmiyor.

Avrupa Birliği ile ilişkide böyle bir noktadayız.

Erdoğan’ın AB ile ilgili gelgitleri

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir zamanlar çok kötülediği Avrupa Birliği’nin daha sonraki yıllarda hayranı olmuştu.

Avrupa Birliği ile yatıp, Avrupa Birliği ile kalkıyordu.

Dün, Avrupa Birliği için “Katolik Hıristiyan Devletler Birliği” ifadesini kullanıyordu, daha sonra Avrupa Birliği ile “Katolik nikâhı” kıymaya kalktı.

Erdoğan, 2003 yılında “Dostum Silvio” dediği İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi ile bir toplantıda birlikteydi.

Bir yıl sonra Avrupa Birliği’nde İtalya’nın dönem başkanlığı başlayacaktı.

Erdoğan, “Umarım sizin başkanlığınızda Türkiye ile AB arasında nikâh kıyılır” dedi.

Silvio sordu,“Nasıl bir evlilik olsun? Aşk evliliği mi olsun, mantık evliliği mi?”

Erdoğan, “Katolik nikâhı olsun ki, hiç bozulmasın” isteğinde bulundu.

Ne nikâhı? Aradan 19 yıl geçti, Avrupa Birliği Türkiye’yi hâlâ “metres” olarak kullanmaya devam ediyor.

Türkiye’ninki “karşılıksız aşk”!

Avrupa Birliği, 63 yıldır metres hayatı yaşadığı ülkemize bir türlü nikâh kıymıyor.

Bu durum, alay konusu olmuyor da değil!

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Türkiye-AB ilişkileri, zaman zaman Avrupa gazetelerinde alay konusu da oluyor.

Bunlar arasında Almanların meşhur BİLD Gazetesi de var.

BİLD, bir Alman diplomatın görüşüne yer veriyor.

Alman diplomat diyor ki: “Fasıllar konusunda bugünkü ilerlemeyle devam edersek, süreç yaklaşık 60 yıl sonra biter.”

Doğru, geride bıraktığımız 63 yılda 35 fasıldan 16’sı açıldıysa, fasılların bitmesi için yaklaşık 60 yıl daha beklememiz gerekecek.

Hani Anadolu’da çok kullanılan bir deyim vardır, “Ölme eşeğim ölme, yaz gelin, yonca bitsin…” diye başlar.

“Umutsuz bir bekleyişi” anlatır bu deyim.

Tam bizim AB kapısındaki halimizi…

Türkiye kendi yolunu çizmeli

Bütün bu nedenlerden dolayı diyorum ki, Avrupa Birliği, bize 63 yıldır anlatılan bir masal!

AB’ye giriyoruz, kıyısındayız, kenarındayız, kapısındayız, eşiğindeyiz…

1959 yılından beri gelen giden her hükümet, hep aynı masalı anlattı.

Avrupa Birliği Türkiye’yi ne içeri aldı, ne de kapısından ayrılmasına izin verdi.

Bizimle dalga geçiyorlar.

AB aldatmacasıyla bizi lime lime ediyorlar, sömürüyorlar.

Kısa bir süre önce hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Erol Manisalı, “Bekleme odasında sürekli iğfal” derken, tam da bunu anlatmak istemişti.

Uluslararası bir kuruluşa girmek için 63 yıl kapıda beklemek, onurlu bir devletin yapacağı iş değil.

Türkiye kendi yolunu çizmeli, ama çizemiyor.

Üzücü olan da bu!