Kocaeli kendini doyuramıyor ki, İstanbul’u nasıl doyursun

Bir kaç gün önce kentimizde “2.Yerel Yönetimler Tarım Çalıştayı” yapıldı.

İlginç bir durum.

Kocaeli “tarım” değil, bir “sanayi” kenti.

Hatta sanayinin başkenti…

Bu gerçeğe rağmen “Tarım Çalıştayı” yapıldı, tarımın sorunları konuşuldu.

Biz yapmaktan çok konuşmayı seviyoruz, konuşuyoruz, dağılıyoruz, ama sonuç yok.

Türkiye’nin “gıdada dışa bağımlılığı” bir türlü giderilemiyor.

Hâlâ daha “sağlıklı ve uygun fiyatlı” gıdaya ulaşmak çok pahalı.

Hâlâ daha ülkemizde “beslenme sorunu” yaşanıyor.

Gıda milliyetçiliği

Çalıştaya katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, baktım konuşmasında “gıda milliyetçiliği”nden söz etmiş.

Demiş ki:

“Tarım stratejik bir sektör. Gıda bizim için vazgeçilmez. Bulunurluğu sağlamak zorundayız. Bunun iki yolu var. Ya üreteceksiniz ya da üretenden alacaksınız. Dünya öyle bir dönemden geçiyor ki gıda milliyetçiliği gibi bir kavram ortaya çıktı. Dünya kapılarını kapattı. Kendi kendine yetmeye çalışıyor.”

Ne güzel.

Bakan Bey, “dünyadaki gıda gerçeğini” çok güzel dile getirmiş.

Tamam, iyi de sonuç ne?

Bu gerçeğe rağmen biz ne yapıyoruz?

Neden “köyleri” ve “köylülüğü” bitirdik?

Neden halkımızı “üretimden” kopardık?

Neden üretimi pahalı hale getirdik?

Neden tarım arazimiz sürekli daralıyor?

Neden çiftçi sayımız sürekli azalıyor?

Neden tarımda üretim planlamamız yok?

Neden üretici ile tüketici arasında “uygun fiyat kanalı” yok?

Neden, neden?

Bakan Bey’in söylediği gibi “dünyada gıda milliyetçiliği” başladı da, biz ne yapıyoruz?

Yarın, öbür gün, kasan döviz dolu olsa dahi, dünyadan gıda satın alamayacaksın.

Eee, bizim dövizimizin de olmadığını düşünürseniz, ne yapacağız, gıdaya nasıl ulaşacağız?

Bu sorulara cevap veren biri çıksa da, biz de rahatlasak.

Gelelim “Kocaeli’nin İstanbul’u doyurması” konusuna

Bakan Vahit Kirişçi, çalıştayda, “gelmişken Kocaeli’ne biraz akıl vereyim” diye düşünmüş olmalı ki, şöyle diyor:

“Başkanlarımız ifade etti. Bize bakanlığımız tarafından bir çerçeve çizilebilir dedi. Burada da birkaç kelime edilebilir. Birincisi kent tarımı. İstanbul örneği. Hemen yanı başınızda. Kocaeli bunu yapabilir. İstanbul’a Türkiye’de yetişen meyve sebzenin yüzde 25’i gidiyor. 76 ilden meyve sebze gidiyor. 270 bin kamyonla taşınıyor. 140 milyon kilometre yol kat ediyor. 117 bin ton karbondioksit salıyor. Buyurun arada 90 kilometre yapın. Bu kadar yakın olan coğrafyanın bu üretimi İstanbul için yapması ve bunu öncelemesi gerekir. İstanbul’u Kocaeli doyurabilir.”

Ne müthiş bir fikir değil mi?

“Uzaktan davulun sesi hoş gelir” derler.

Uzaktan bakınca da, “Kocaeli’nin gerçeklerini” göremezsin.

Sayın Kirişçi, iyi söylüyorsunuz da, Kocaeli kendi kendini doyuramıyor ki İstanbul’u nasıl doyursun?

İstanbul’a uzaklığımızın 90 km. olduğuna bakıp, “İstanbul’u siz doyurun” demek kolay.

Nasıl olacak bu?

Sakarya, Bursa ve Bilecik olmasa, Kocaeli aç

Yıllardır her hafta pazara çıkarım.

Bu nedenle hangi ürünün nerede üretildiğini ve nereden geldiğini iyi bilirim.

Kocaeli’de tarım arazisi mi kaldı?

Çalıştayda da ifade edilmiş, Kocaeli tarım arazisi sıralamasında 81 il içinde 75’inci sırada.

Nerede ekeceksin, nerede biçeceksin?

Bütün tarım arazisi, sanayi ve inşaat sektörüne teslim edildi.

Kullar ovası bitti.

Yeniköy ovası bitti.

Kandıra tarafında tarım sizlere ömür.

İhsaniye’deki elma-armut bahçeleri apartman doldu.

Kartepe’nin eteklerindeki meyve ve sebze bahçeleri villa inşaatlarına feda edildi.

Eee, bir de iktidar olarak köylüye ve çiftçiye “doğrudan destek pirimi” yani “ürüne değil tapuya prim” veriyorsunuz, çalışanı değil oturanı destekliyorsunuz, bu şartlarda kendini doyuramayan Kocaeli, İstanbul’u nasıl doyursun ki?

Eğer başta Sakarya, Bilecik, Bursa olmak üzere Anadolu’nun değişik illerinden kamyon kamyon sebze, meyve ve gıda gelmezse, bugün Kocaeli aç kalır.

İlimizdeki sebze ve meyve hallerine, her sabah kaç kamyon girdiğine hiç baktınız mı?

Belediyelerimiz kendi çaplarında tarımı destekliyorlar, ama yetersiz.

Bir zamanlar Kandıra hindi ve manda yetiştiriciliğinde ünlüydü, tarlalarında ağırlıklı olarak buğday, arpa, ayçiçeği yetiştirilirdi, bugün Kandıra yönüne gidin bakın her taraf bomboş.

Tarlalar arsa olarak satılmış, “imar geçmesi” bekleniyor.

Yapılması gereken

Bence önce oturup kendi dersimizi bir çalışalım.

Kendi tarım çalıştayımızı yapalım, kalan tarım arazilerini nasıl koruruz, buralarda nasıl daha fazla üretim yaparız, gıdada kendi kendimize nasıl yeteriz, bu soruların cevabını arayalım ve gereğini yapalım.

Başka çaremiz yok!