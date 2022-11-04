İtalyanca’da “Alla turka” olarak seslendirilen “Alla turca” deyimi vardır. Türk tarzı demektir. Çok ilginçtir; İtalyancada diğer ülke halkları için bu tür sabit deyim yoktur. İtalya’da basılmış bir sözlükte örneğin “Alla russa” (Rus tarzı) şeklinde sabit bir deyim bulamazsınız.

İtalyan dilinde bu söyleyiş tarzının sadece bizim milletimiz için deyim haline getirilmiş olması ne kadar tuhaf değil mi! Sanki, sadece biz Türklerin, dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen uygulamalarımız, davranışlarımız, söylemlerimiz olmaktadır!

Bu olasılıktan hareketle verdiğim aşağıdaki örnekleri dikkate alarak İtalyanların “Alla turca” deyimini kullanmakta haklı olup olmadığına siz karar verin.

Dünyanın hiçbir yerinde, kentin bir arazisinde, üstelik orada doğal olarak yetişmeyen ağaçlar ve çeşitli diğer bitkiler dikilip kapladığı alanda havuzlar, yollar, yapay derecikler, duvarlar vs. yapıldıktan sonra kapısına Ekopark yani “Ekolojik Park” levhası asılmaz. Çünkü “Ekolojik Park” doğal yapısı hiç değişmemiş arazidir ve bitkiler ile kaplı olması da şart değildir,

Dünyanın hiçbir yerinde, bilimsel bir ortamda anlatacağım olay olmaz; Eylül 1942.Üniversite haftası nedeniyle İstanbul Üniversitesinden bir grup akademisyen, konferanslar vermek üzere Elazığ’a gidiyor. Bir konferansta Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, konuşmasının bir yerinde ”Eski Türklerin bazı soylarında çok karılılık var idiyse de…….” deyip cümlesini tamamlamadan valinin yanında oturan İ.Ü. Rektörü Prof. Cemil Birsel büyük bir öfkeyle ayağa kalkıyor, kürsüye doğru ilerleyip onun konuşmasını kesip “Hoca, hoca eski Türklerde çok karılılık usulü yoktu” diye bağırıyor ve salonda buz gibi hava esiyor. Velidedeoğlu konuşmasına kesilen yerden devam ederek konuya açıklık getirdikten sonra “Görülüyor ki eğer rektör Beyefendi iki dakika sabretselerdi bu müdahalelerine lüzum kalmazdı” dedikten sonra kürsüden iniyor. (Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. Türkiye’de üç devir. Sayfa 146),

Dünyanın hiçbir yerinde, valinin eşi istedi diye kentin bir caddesine, oradaki yetişme ortamında yaşaması mümkün olmayan tür ağaçlar, üstelik kilometrelerce uzak yerlerden büyük masrafla taşınıp dikilmez ve kısa zaman içinde hepsinin kurumasına şahit olunmaz,

Dünyanın hiçbir yerinde, içinde yaşadığımız zaman diliminde, kent ortamında yoğun trafiğin olduğu bir kavşağa ulaşan motorlu araçların ancak %30 kadarının dönüş sinyali verdiği görülmemiştir. (Tren istasyonu tarafından gelip Merkez Bankasını geçtikten sonra sağa dönüş yapan 100 araba için merakımdan 3 ayrı gün kayıt tuttum. Sonuçlar 30, 33 ve 34 çıktı),

Dünyanın hiçbir yerinde, bir araştırma kurumunda, müdürün yapmadığı araştırmaları, bilimsel kurullarda sözlü ve üstelik resmi evraklarda yazılı olarak yapmış gösterdiğini açığa çıkaran bir araştırma uzmanı başmühendisin, kuruma “daha fazla zarar vermemesi” için tayinle hemen uzaklaştırılması talep edilmez. Bunu sağlamak için kurumda görevli diğer bütün başmühendislerin, o müdürün başkanlığında toplanıp “müdürün yaptığına bir tek kelime ile de değinmeksizin” düzenlediği ve her birinin imzaladığı bir rapor bakanlığa sunulmaz.

Dünyanın hiçbir yerinde, bir ağacın sadece dalına ve gövdesine bakılarak yaşı belirlenip, resmi kayıtlara işlenmez.

Dünyanın hiçbir yerinde, “kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını” ve “liyakatın önemini” yıllardır savunan bir partinin mensubu olarak seçilmiş bir bayan belediye başkanı, yaptığı Peyzaj Mimarlığı tahsili, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarıyla tam uyumlu olan müdür bayanı görevden alıp onun yerine, Makine mühendisi erkek bir kişiyi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne atamamıştır.

Dünyanın hiçbir yerinde, bir ağaç devrildiğinde, köküne ve toprak yapısına bakılmaksızın tek neden olarak rüzgar gösterilmez.

Dünyanın hiçbir yerinde, araç park alanlarındaki çizgilerin, sadece süs olarak çizildiğine inanan bu kadar çok sayıda sürücü yoktur.

Dünyanın hiçbir yerinde, iki tarafı yüksek binalarla çevrili olmasına ve çok yoğun motorlu araç trafiğine bağlı olarak hava kirliliğinin son derece yüksek olduğu caddelerde bebek arabaları ile çocuklar gezdirilmez.

Dünyanın hiçbir yerinde bir motorlu aracın en önünde kucakta bebek ile yolculuk yapılmaz.

Dünyanın hiçbir yerinde, elinden tuttuğu 2-3 yaşındaki çocuğunun, kendisinin attığı her bir adım için 3-4 adım atarak adeta sürekli koşmasından dolayı “helak olduğunu” fark etmeyen bu kadar çok sayıda ana- baba yoktur.

Dünyanın hiçbir yerinde, cevizin sülfür gazı (H2S) salgıladığını ve bunun ozon tabakasını tamir ettiğini yazan, doçent ünvanlı bir akademisyen görülmemiştir. [Sülfür gazının ozon tabakasını tamir edecek özellikte olduğu bilimsel olarak belirlenmiş değildir ve üstelik bu gaz havadan ağır olduğundan zemine ve çukur yerlere çökmektedir. Ozon tabakasının %90 kadarı yerden 10-50 km arası yükseklikte, %10 kadarı 10-15 km arası yükseklikte bulunmaktadır. Üstelik ceviz ağacından bu gaz çıkmamaktadır]

Dünyanın hiçbir yerinde, geçerli bir orman kanununda maki veya funda örtüsünün toprak erozyonunu önlemede hiçbir etkisi olmadığını belirten bir cümle yoktur. (Yürürlükteki 6831 sayılı Orman kanunun 1 .madde (j) bendi: Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler.)

Dünyanın hiçbir yerinde, orman yangını sonrası bir siyasinin veya bir üst düzey yetkilinin, ormanda yaşayan hayvan ve organizmaları canlıdan saymadığı için ölen hiçbir insan olmadığında, “can kaybı” yaşanmadığını müjdelediği görülmemiştir.

Dünyanın hiçbir yerinde, duraklamanın bile yasak olduğu yerde bir aracın, flaşörleri çalışır durumda bırakılması halinde trafik açısından hiçbir olumsuz durum yaratmayacağı inanışı yoktur.

Dünyanın hiçbir yerinde, benim hayatım boyunca hiç umursamadığım “Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” şeklinde bir deyim yoktur.