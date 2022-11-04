Sekapark Şehit Yakınları ve Gaziler Kültür Evi

Sekapark'ta tamamen yıkılmış eski bir bina aslına uygun bir görüntü ile yeniden yapılarak Şehit Yakınları ve Gaziler Kültür Evi'nin kullanımına verildi.

İçi tamamen şehit ve gazilerin bilgileri ile donatılmıştır.

Şehit ve gazilerimize, Kocaelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor fikir ve emek verenlere teşekkür ediyorum.

İçerisinde ilimizde şehit düşen kişiler ile özlü bilgiler mevcut.

Hangi tarihte, nerede ve hangi olayda şehit düştüğüne dair bilgiler var.

Şehitlerin önceden yazdıkları duygu ve düşünceleri ile vasiyet gibi bir durumu ile sözleride bölümlerde yer almaktadır.

Girip gezilen ve incelenen bölümde uzun süre ayakta kalma durumundasınız.

Gözle görülen bir eksikliği gidermek ve oturmak için enazından bir tabure gibi bir şeylerin konması gerekiyor.

Dernek Başkanımız Sayın Şaban Arlı bölümler ile ilgili bilgileri vererek burada gerçekleştirilen ve gerçekleştirecek konular ile ilgili bilgiler verdiler. Bu konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

Duvarda şehitler ile ilgili açıklamalar, ilgili veciz sözler ve yazılmış şiirle mevcut.

Bu güzel mekanda adları yazı şehitlerimiz ile birlikte bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, makamları cennet ruhları şad olsun diyor, gazilerimizi sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Başkan Şaban Arlı ve yönetimini tebrik ediyor, başarı dileklerimizle hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Azerbaycanlı şehit general adına park

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 süren, Garabağ savaşında Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanan, vatan topraklarının geri alınışında şehit düşen Tümgeneral PoladHaşimov adına İzmit Belediyemiz ile Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimiz ve Azerbaycan İSBAM işbirliği ile Park 13 Kasım Pazar günü açılışı yapılacak.

İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Hürriyet Kaplan ve ekibine vede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Hayırlı uğurlu olması diliyorum.