Aşılı meyve fidanı satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle ev bahçelerine ve meyve bahçesi kurarken dikmek için aşılı meyve fidanı satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalarla ilgili bilgileri paylaşacağım.

Kasım ayının yirmisinden itibaren her türlü meyve fidanlarının resmi kuruluşlarca ve özel kişilerce topraktan sökülerek (çıplak köklü) topraksız olarak satışlarına başlanacaktır. Bu bakımdan bahçelerimiz için alacağımız fidanların tutmalarını temin etmek için hiçbir tedbirlerini ihmal etmemek ve çok dikkatli bulunmak lazımdır.

Meyve fidanı alırken dikkat etmemiz gereken konuların başında satışı yapılan fidanların sertifikalı olup olmadığıdır. Mümkünse sertifikasız fidan almamalıyız. Ayrıca alacağımız fidanların bol şekilde köklü olması, köklerinde kırık, ezik, yara gibi hasarlar olmaması gerekir. Ayrıca kabuklu bitlere karşı ilaçlanmış olmasına da dikkat edilmelidir.

Satışı yapılan fidanlardan satın alırken mil içinde hendeklenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Kökleri açıkta satılan ve buralardan alınan fidanların kökleri güneşe ve rüzgârlara maruz kalacağından dolayı fidanlar suyunu kaçırır ve dikince tutmazlar. Bunlardan başka alacağımız fidanların üzerinde yaprak olmaması, varsa da yaprakların hemen sıyrılması gerekir. Dikimden önce, dikim budamasının yapılması da fidanların tutmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…