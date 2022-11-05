Digitürk’ün mü var, derdin var

20 yılı aşkın süredir Digitürk kullanıyoruz.

Bunda “ futbol maçlarını izleme” tutkumuz da etken.

Ama şuna inanın, Digitürk kullanmak bir dert.

Zırt pırt arıyorlar, “size özel şu paketimiz var da bu paketimiz var da” deyip rahatsız ediyorlar.

“Bu konularda lütfen bir daha beni aramayın” diyorsun, kim dinler, üç gün sonra bir başkası arıyor.

Bıktırıyorlar…

Son yaşadığımız olay.

Seyahatten döndük, televizyonda Digitürk’ten aldığımız kanallar yok.

Ekranda, “Uydu değişikliği nedeniyle görüntü alamıyorsunuz” yazısı.

Şöyle yapın böyle yapın, olmazsa şu numarayı arayın…

Söyleneni yapıyorsun, verilen numarayı arıyorsun, banttaki ses seni yönlendirdikçe yönlendiriyor, ne mümkün!

Sinirlenip bir kez daha deniyorsun, yine sonuç yok.

Telefonumda Digitürk’ten birinin telefonu var, aradım, durumu anlattım, ben hemen servise bildiriyorum dedi, bir dakika sonra telefonuma bir mesaj:

“Sayın üyemiz, yaşanılan yoğunluk nedeniyle servisimiz size şu tarihte şu şu saatler arasında hizmet verecektir.”

Verilen tarih, üç gün sonrası.

İyi ne yapalım, madem yoğunluk var, bekleyelim.

O tarih geliyor, belirtilen saat gelip geçiyor, ne arayan var ne de gelen…

Yine o eski numarayı arayıp durumu anlatıyorum.

Aldığım cevap:

“Siz gelen mesaja bakmayın, merkez onu kendi kendine otomatik atıyor… Verilen gün ve saatte gelmeleri mümkün değil.”

Hoppalaaa!

Şu vurdumduymazlığa bakar mısınız?

Sen Digitürk’ten servis gelecek diye kendini bloke ediyor, evden ayrılmıyorsun, karşı tarafın umurunda değil.

Böyle bir hizmet anlayışı olabilir mi?

Vatandaş ödemeyi bir gün geciktirse yayını şak diye kesiyorsun, sen görevini yapmıyorsun vatandaş senin kanallarını izleyemiyor, bunun bir karşılığı yok mu?

Bu yaşadıklarımdan sonra dikkat ettim, çevremi yokladım, aman Allah’ım Digitürk’ten dertli olmayan yok.

Meğer bütün Digitürk aboneleri aynı sıkıntıyı yaşıyormuş.

Bu böyle gitmez.

Bu hizmet anlayışıyla Digitürk çok abone kaybeder.

TRT, artık AK-RT olmuş

TRT…

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu…

Yani devletimizin, milletimizin, ülkemizin resmi radyo televizyonu.

Ben yeni fark ettim.

Uzun bir seyahatten döndüğümüzde, baktık bizim Digitürk nanay.

Uydu değişmiş, çanağın yeni uyduya göre ayarlanması gerekirmiş, yetkili servisin gelmesi gitmesi derken biz kaldık TRT’ye.

TRT, sadece milli futbol maçlarını izlerken kullandığımız bir kanal.

Kanal gezerken de ara sıra göz atarız.

Çünkü TRT eski TRT değil, yapısı belli.

Ancak bu kadarını beklemiyordum.

TRT, olmuş AK-RT!

AKP’nin radyo televizyonu…

İnanmıyorsanız açın bakın, bana hak verecek “Bu kadar da olmaz” diyeceksiniz.

Bütün programlar “AKP propagandasına” dönüştürülmüş.

Resmen kafa yıkıyorlar.

TOGG’un açılış törenini günde 10 defa yayınlıyorlar.

“Hikâyesi” diyorlar, “Sipariş yağıyor” diyorlar, “Bankalar uygun kredi verecek” diyorlar…

Sonra her fırsatta Erdoğan’ın portresi ekranda.

Bütün olaylar AKP açısından değerlendiriliyor.

Keser hep AKP’ye yontuyor.

Bir de ortağı MHP’ye.

Diğer partiler, ayıp olmasın diye, bir iki görüntüyle geçiştiriliyor.

Sadece TRT’yi izleyen vatandaş sanır ki, memleket şahlanmış uçuyor, dünyanın en kalkınmış, bir eli yağda bir eli balda ülkesi.

Ülkemizde olup bitenin bütününe baktığımızda, TRT’nin bu durumu garip mi?

Değil…

Normal işleyen bir “devlet kurumumuz”, uygulanan bir “devlet kuralımız” kalmadı ki, TRT de gerçek çizgisinde olabilsin.

AKP, devleti nasıl bütün kurum ve kurallarıyla ele geçirdiyse, devletimizi nasıl “parti devleti”ne dönüştürdüyse, TRT’yi de “AK-RT” haline getirmiş.

Bakalım devlet değirmeninin suyu daha ne kadar sadece “AK’nin çarklarını” çevirmek için akacak?