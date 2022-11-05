Eşme ayvasının ünü ve ‘ayvayı yedin’ deyimi!

Bugün size Eşme’nin meşhur ayvasından biraz bahsetmek istiyorum…

Canınızın ayva çektiğini hisseder gibiyim…

Kartepe’nin Eşme Mahallesi’nde bulunan ve dünyaya açılan Eşme ayvası, tam 13 ülkeye ihraç edilerek ağızları tatlandıracak

Kocaeli’de ayva denince akla Eşme gelir.

Beldede üretilen ve beldenin adıyla anılan Eşme ayvası yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da aranan bir meyve.

İki haftadır hasadı başlayan Eşme ayvası, tezgahlarda yerini almaya başladı.

İnce kabuğu ve tadıyla vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Eşme ayvasının ünü dünyaya ulaştı. Eşme ayvası yurt dışında Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 13 ülkeye ihraç edilerek ağızları tatlandırmaya devam edecek.

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Kartepe Belediyesi, Ayva Festivali’nden önce gazetemize ayva gönderdi.

Ayvaları afiyetle yedik…

Gerçekten de çok lezzetliydi.

Bir de ayvadan yapılan cezerve var…

Ayva cezervesi de çok meşhur.

Tadına bakmanızı tavsiye ederim.

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Serviste ayvayla ilgili fikir alışverişinde bulunurken, aklımıza “Ayvayı yemek” deyimi geldi…

İnternette araştırdım… https://www.karadenizdesonnokta.com.tr/ internet adresinde Suat Ungan konuyla ilgili yazı yazdığını gördüm. Birlikte okuyalım;

“Kültür bir milletin çok geniş bir zaman diliminde ürettiği maddi manevi unsurların sosyal hayata yansımış halleridir. Dil ise bu kültürün yapı malzemelerinin ana maddesi konumundadır. Atasözleri ve deyimler bir dilin en zengin malzemeleridir. Söze güzellik katma, az sözle birçok gerçeği ifade etme özelliğini taşırlar. Atasözleri daha ziyade uzun tecrübeler sonucu elde edilen ana düşünceyi ifade ederken, deyimler genellikle bir öykü, bir olay, tarihi bir gerçekliği barındır. Ayvayı yemek deyimi de hukuk alanında yaşanmış tarihi bir olaydan çıkmıştır.

EVE HIRSIZ GİRER

Vaktiyle Almanya’da yaşayan bir ailenin Türkiye’deki evine hırsız girer. Hırsız, evi arar tarar çalacak hiçbir şey bulamaz. Sonra dolabı açar, dolapta üç tane ayva görür, ayvanın birini soyar yer, diğerini yerken komşuların ihbarı ile gelen polisler tarafından yakalanır. Hırsız, mahkemede hâkime hiçbir çalmadığını sadece bir ayva yediğini, diğerini yerken yakalandığını söyler.

HÂKİM DE HIRSIZ’A:

Eğer ayvayı yememiş olsaydın, sana hırsızlığa teşebbüs etmekten ceza verirdim, hırsızlık eylemi gerçeklememiş olduğu için küçük bir ceza ile kurtulurdun. Ama ayvayı yediğin için, hırsızlık olayı gerçekleşmiştir. Eylem de gerçekleştiği için sana hırsızlara verilen cezayı vereceğim, diyerek sanığa daha ağır bir ceza verir.

Bu olaydan sonra dilimize ayvayı yeme deyimi kalmıştır. Günümüzde bu deyim bir kişinin kötü duruma düşmesi mahvolması anlamını taşımaktadır.”

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“Ayvayı yemek”deyiminin nereden geldiğini yukarıda okudunuz.

Siz siz olun, ayvayı yememeye dikkat edin!

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EŞME AYVASININ İHRAÇ EDİLDİĞİ ÜLKELER ŞUNLAR

Almanya

İngiltere

Fransa

Hollanda

İsviçre

ABD

Rusya

Ukrayna

Suriye

Irak

İran

Suudi Arabistan

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EŞME AYVASININ ÇEŞİTLERİ

Ekmek Ayvası

Bardak Ayvası

Demir Ayvası

Limon Ayvası

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Eşme ayva nedir?

Çok verimli bir çeşit olup meyve orta – iri, iri, yuvarlak geniş karınlı, sapa doğru dar, meyve silindirik, sap kısmı uzunca, çiçek kısmı küttür. Meyve eti gevrek, sulu, mayhoş, boğucu değildir. Sofralık değeri yüksektir.

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Ayvalar satışa hazır

Eşme Ayva Festivali’nde ikinci olan ayva yetiştiricisi Emre Tarcan, ayvaların toplandığını, depolara kaldırıldığını, satışa hazır hale getirildiğini söyledi. Tarcan, bu yıl ayvanın diğer yıllara göre azlığına da dikkat çekti.

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AYVANIN FAYDALARI NELERDİR?

-Zayıflamaya yardımcı olur.

-Vücudu virüslere karşı korur.

-Saçları uzatır.

-Cildi gençleştirir.

-Antioksidan içeriği kanser riskini azaltır.

-Kalp damar sağlığını korur.

-Sindirimi kolaylaştırır.

-Bağırsak hastalıklarını önler.