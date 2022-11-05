VAN, two, three

Sıcak mı sıcak… Tribünde terliyoruz. Kasım ortasına adım atarken, bu ne sıcak ya Rabbim… Neyse maç başlıyor. Derken, daha maça ısınamadan ilk bölümde golü atıyoruz. Van’ın fişi erken çekiliyor. Yani Van’a, one’ncı dakikalarda, one’ncı gol… Derken ilk yarıda ikinci golü de buluyoruz… Rakibin gardı düşüyor… İkinci yarının henüz başında Van da kendi one’ıncı golünü atıyor. Ama bizi takım artık inanmış ve hedefine kilitlenmiş. Van beraberliği ararken 3’ncü, sonra da 4’ncü gol geliyor… Skor 4-2 oluyor, maç bitiyor. Kocaelispor zirveye yükseliyor. Erdem Övüç kardeşim başlığı patlatıyor: Lideriz, ama sezon finalinde de burada olalım… Şen ola Körfez şen ola !..