Biri yerli ve milli olmak mı dedi?

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yılını ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutladık. 28 Ekim günü de Sayın Cumhurbaşkanı yerli otomobil TOGG ‘un tanıtımında “ Türkiye Yüzyılı” manifestosunu açıkladı.

Sayın Erdoğan millilikten ve yerlilikten söz etti ama gerçekten öyle mi?

Geçen günler sosyal medyada bir yazı okudum. Günün anlamına uygun olduğu için köşeme aldım.

“Para ve güçten başka hiçbir değeri kalmayanlar, bütün kavramları kirletti. Kıblesi ABD, RUSYA, ÇİN olanlar mandacılıklarını örtmek için, ülke varlıklarına sahip çıkan kim varsa gayri milli olmakla, hatta vatan haini olarak suçluyorlar.”

“Ege ve Akdeniz’de 18 adamız Yunan’a peşkeş çekilmiş, biz Müslüman Kardeşlerin temsilcisinin davetiyle Libya’ya asker göndermeye kalktık.”

“Biz yeni Osmanlıcalarız demişlerdi. Söylemedikleri ise, Osmanlının yıkılma dönemini örnek alacaklarıydı. Osmanlı imparatorluğunun büyüme ve genişleme dönemi hayali ile Cumhuriyet düşmanlığına el verenler yıkılma sürecini kucağında bulunca aptala döndüler.”

“Haklılarmış. Osmanlı’nın yıkılma sürecinde yaşanan bütün olumsuzluklar bugün yaşanıyor. Türk milletinin kazanımları Londra tefecilerinin elinde eritiliyor. Topraklarımız Osmanlı’da olduğu gibi yabancılara satılıyor. Tıpkı Osmanlıda olduğu gibi eşit vatandaşlık yerine ayrıcalıklı vatandaşlık getirildi. Ayrıcalıklı vatandaşların askerlik mecburiyeti kaldırıldı. Anadolu’nun gariban çocukları maaşlı asker yapıldı. Ve artık şehitlerimiz gazetelerin üçüncü sayfalarında iki satırlık bir yer bulabiliyorlar.”

“Osmanlı, Araplara Necip Millet diyor, Arapları askerlikten muaf tutuyordu. Anadolu’nun ayağı çıplak, okuma yazma bilmeyen gariban çocukları Yemen çöllerinde kırdırılıyordu.”

“Bugün aynı anlayış Suriye’liler için uygulanıyor. Suriye’liler hastanelerde ücretsiz tedavi olabiliyorlar, üniversite sınavlarına girmeden üniversitelere girebiliyorlar, ticarette vergiden de muaf tutuluyorlar.”

“Cumhuriyet yönetimi bütün ayrıcalıkları ortadan kaldırdı. Köylere yol, su, elektrik sağlık ocağı Cumhuriyetle geldi. Cumhuriyet yönetimiyle ayrıcalıklarını kaybeden dönme devşirmeler Cumhuriyet’e daima düşman oldular. Düşmanlıklarının gerçek nedeni din ve Osmanlıcı kılıfıyla örtüldü.”

“İşte o ayrıcalıklı vatandaşlık yeniden hortlatıldı. Ayrıcalıklı vatandaşlar yargı dışı bırakılırken Türkler yargı sopasıyla esir alınıyor.”

“Osmanlı döneminde Anadolu halkı ağır vergiler altında eziliyordu. Halk ayaklandı. İlk ayaklanma 1906 yılında Kastamonu’da çıktı. Halk, devlet memurlarının muaf olduğu şahsi vergiyi ödemek istemiyordu. Çok zengin olan Kastamonu valisi Enis paşanın hiç vergi ödememesi halkın tepkisini çekti. Kastamonu’da 32 esnaf ve zanaatkar saraya bir dilekçe yazarak bu vergilerin kaldırılmasını istediler. Ayrıca Enis Paşanın varislerinin ve yakınlarının da vergilerinin af edilmeleri ve köylülerin üç beş kuruş vergileri için evlerine icra gitmesi halkın tepkisini artırdı.”

Bugün dünyanın çörü, çöpü sıfır gümrükle ülkeye sokuluyor. Narenciye ülkemize sıfır gümrükle portakal alınıyor.

Hayvancılık bitti.

Çiftçilik bitti.

Tarım bitti.

Yerli ve milli olmak Anadolu’nun yerli tohumlarını yasaklamak değil, korumaktır. Ülkeyi ve ederlerini yok pahasına peşkeş çekmek değildir. Bin kişiye 11, 12 yerden maaş bağlamak hiç değildir.

Bugün 600 milyar dolar dış borç var. Devletin bütün değerleri satıldı. Şeker fabrikaları, kağıt fabrikaları, limanlar yok pahasına yabancılara satıldı. Ovalarımız, yaylalarımız, ormanlarımız yabancıların eline geçiyor. Son yıllarda yabancıların aldıkları bina sayısında büyük bir artış var.

Son çıkan bir yasaya göre daha önce 250 bin dolar getirene vatandaşlık veriliyordu. Şimdi bunu 400 bin dolara çıkardılar. Eğer beş kişilik bir aile bu parayı verip bir daire aldığında kişi başına 50 bin dolara vatandaşlık hakkı veriyoruz.

Ülkenin değerlerini dışarıda pazarlamak için bazı emlak şirketlerine milyonlarca dolar verildi.

Velhasıl, savaşarak alamadıklarını para ile almalarına yol verenlere yazıklar olsun. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, örtülü işgale göz yumanlara yazıklar olsun.

Dedelerimizin ruhundan utanıyorum. Bu vatan uğruna 14, 15 yaşında şehit olan çocuklarımızdan utanıyorum. Şerife kadından, Kara Fatma’dan, Nene Hatun’dan utanıyorum.

Neden korkuyorum biliyor musunuz? Ecdad kalkıp yüzümüze tükürecek diye.

Tükürecek yüz kalmışsa!

Sayın Cumhurbaşkanı’nın 28 Ekimdeki konuşmasını ve o konudaki düşüncelerimi 21 Kasımdaki yazımda ele alacağım.