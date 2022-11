İyilik kötülük döngüsü

İyi ile kötü birdir.

Bir dairenin çemberinde

başlangıç ve bitiş, aynıdır.

Herakletitos

Güvercin, sabah uçuşunu bitirdikten sonra, Lal’i görmeye gitti. Lal’in aklına takılı bir şeyler vardı, güvercinle konuşmayı çok istiyordu. ‘Hep iyiden, iyilikten bahsediyorsun güvercin, Son konuşmamızda da iyi, iyi dedin ve kaçıp, gittin. Sence iyilik nedir? Hep iyilikten mi ibaretsin güvercin. Senin içinde, hiç kötülük yok mu?’. ‘Sen ne diyorsun Lal? Eğer böyle sanıyorsam, çok aptal sayılırım. Benim aklım yok mu? Aklım, hep iyilikten bahsediyorsa eğer, ona eşsiz bir kötülüğün de var olduğunu biliyor, demektir. Akıl sahipleri, karşıtlarla ve mukayeselerle düşünür ve değerlendirme yaparlar. Herşeyin, hem olumlu ve hem de olumsuz yönleri olduğunu bilirler. Akıl, birbirini tamamlayıp, birbirine dönüşen karşıtlıkların, ikisini birden görmek ve her seferinde bağımsız olarak seçim yaparak ona göre davranmak zorundadır.’.

‘Gene çok uzun cümleler kurmaya başladın güvercin. Ne demek istiyorsun?’ dedi Lal. ‘En iyisi sana, insanlarla ilgili çok bilindik bir hikaye anlatayım Lal? Bu arada anlattığım hikayeyi değiştirme hakkımı da kullanıyor olabilirim’, diye hikayeyi anlatmaya başladı güvercin. ‘Dedeyle torunu, ağacın altına oturmuş sohbet ediyorlarmış’. ‘Bizim gibi mi,’ diye sordu Lal? Güldü güvercin. ‘Neden olmasın,’ diyerek, sözlerine devam etti.

‘Dede, hep iyilikten bahsedermiş. Bu yüzden torunu, merak ederek, dedesine sormuş. İyilik ve kötülük nedir dedeciğim? Bunların bir ölçüsü var mıdır? Nasıl hep iyi olunur?’. Torununun sorularından bunalan dede, ‘en iyisi ben, sana bir mesel anlatayım,’ demiş. ‘Her insanın içinde iki kaplan vardır, derler torunum. Bunlar sürekli birbiriyle boğuşurlar’. ‘Kimmiş bunlar dede?’. ‘Kaplanlardan birinin adı iyilik ve diğerininki de kötülükmüş. Ne gariptir ki kötülük, bembeyaz ve iyilik kapkara bir Kaplanmış’. ‘Dövüşü kim kazanmış’, diye sormuş çocuk. ‘Bu döğüşün kazananı olmaz,’ demiş dede. ‘Her insanın içindeki var olan bu kaplanlar, halen dövüşmeye devam ediyorlar ve devam etmeye mahkumlar.’. ‘Peki ama sonunda ne olacak, iyilik mi yoksa kötülük mü, kazanacak’, demiş çocuk merakla. ‘İnsan hangisine güç verirse o kazanacak,’ demiş, dede. ‘Yani,’ demiş Torunu. ‘Yani,’ demiş dede. ‘Kaplanlar hala, her an döğüşmeye devam ediyor. Bu yüzden kazanan yok, diyorum. Sen gücünle hangi tarafı seçiyorsan o taraf kazanıyor.’. ‘Ya güçsüz kalırsam, dedeciğim?’. ‘O zaman sonuç belli değil mi, sevgili torunum’, demiş dede.

‘Şimdi bu hikayeyi bana niçin anlattın güvercin?’. ‘Sence neden olabilir Lal?’. ‘İyiliğin kazanması için, her zaman kendinle savaşmak zorundasın, diyorsun güvercin. Savaşmamanın bir yolu yok mu? Belki de barış yapılabilir?’.

‘İmkansızı isteme Lal. Bir şeyin var olabilmesi için zıddının da var olması gerekir. Bu yüzden kötü ile iyi birlikte var olurlar, biri olmadan diğeri de var olamaz. Birtakım şeylere kötü derken, iyi olan şeyin farkına varmazsak; sadece kendimizi kandırmış oluruz. Kötü denilen şeyler, genelde iyiyi ortaya koyan ön koşullardır. İyi, kötü ile birlikte var olabildiğinden, iyiliğin olduğu her yerde, mutlaka kötülük de vardır. İyilik, kötülük sayesinde ortaya çıkarken, kötülük de, iyilik sayesinde var olur’, dedi güvercin.

‘İyilik nedir diye sorsam, sen de kötülük nedir, diye cevaplayacaksın Güvercin.’. ‘Evet öyle yapacağım Lal. Bu sorularına vereceğim cevapları, karmaşık bulacağından korkuyorum,’ dedi güvercin. ‘Galiba doğru cevapları, kendin de bilmiyorsun güvercin, O zaman, iyilik ve kötülük sence nedir güvercin? Soruyorum işte, gönder, gelsin bakalım’.

‘İyi ve iyilik, arzulanmaya değer olan; işe yarayacak olan, doğasına, özüne ve amacına uygun olan; kıymetli ve değer ile ilgili olan şeyler olarak tanımlanır,’ dedi güvercin. ‘ İyilik, ayrıca; hoşa gidilen özellikleri kendisinde barındıran, kazanç sağlayan, sağlık durumu yerinde olan, şanslı ve yeterli gibi birçok anlama da gelir. Kötülük, beğenilmeyen, kıymetsiz olan, işe yarar olmayan, özellikleri bakımından aşağı görülen, yetersiz olan, acı duyulan, eksikliği olan, saadete ve ereğe varmayı önleyen, doğadan veya insan eylemlerinden ortaya çıkan eziyet hâlidir. Aynı zamanda kötülük, ahlaken iyinin karşısında bulunan, doğru olmayan, amaca uygun görülmeyen ve içerisinde fenalık olan her şeydir’ dedikten sonra bir an durdu güvercin. ‘Şimdi de sakın bana fenalık nedir diye sorma Lal’, diye söylendi.

‘İyilik, genelde toplumun onayladığı eylemler bütünüdür. Oysa kötülük, toplumun kınadığı eylemler olarak karşımıza çıkar. Özetle kötü; iyinin zıttı olan, aşağılanan, kıymetsiz görünen, ahlaki değerlerin karşısında var olan her şeydir. Yapıcı olmayan, düzeni bozarak, ortaya çıkan her olumsuz şey, kötüdür ve kötülük olarak tanımlanır,’ dedikten sonra, derin bir nefes aldı güvercin.

Lal, güvercinin karmakarışık anlatımından hiçbir şey anlamadığını düşündü ama yine de bozmadı… ‘Bari aklıma, takılan soruları sormuş olayım’, dedi kendi kendine. ‘Peki uzun uzun anlattığın, bu iyilik ya da kötülük; sence kime, neye göre iyi ya da kötüdür? İyilik ve kötülüğün bir ölçüsü ve bir kriteri var mıdır güvercin? Varsa bunu kim, nasıl belirleyebilir? Yani kötünün, kötü olmasına sebep olan şey, nedir? Ve kötülük, herkesçe aynı manaya mı gelir’, diye sorarken, aslında aklındaki pek çok soruyu da bir sefer de sormuş oluyordu.

‘Bu soruların cevabını sana, veremem Lal. Aklımda, eskilerden gelen bir söz var. Kötülük yalnız bırakılmış iyiliktir, derler. Buna ne diyorsun Lal?’. ‘Anlattıklarına göre, herşey birbirinden doğuyorsa, iyilik kötülüğü ve kötülük de iyiliği doğuruyor demektir. Sanki böyle anlıyorum güvercin’.

‘Lal’, dedi sevinçle Güvercin. ‘Zaten başka bir şey anlaman gerekmiyor ki… Gerçeği çoktan farketmişsin. Gerçekte her şey göreli olup, olana göre belirlenir ve birbirine dönüşür Lal. Göreceli olarak, herşeyin koşullara ve durumlara göre değişmesi, herşeyin, karşıtlarıyla birlikte varolmasıyla, yaşamımızdaki iyilik ve kötülük döngüsü, sürekli birbirine dönüşerek, birlikte var olur’. ‘Bu ne demek güvercin’, diye sordu Lal. Dayanamamıştı.

‘İyiyle kötüyü ayıran çizgi, kalbimizin içinden geçer. Kendi kalbinin bir parçasını yok etmek, sence mümkün müdür? Bununla ilgili bir mesel anlatılır Lal? Bir anne, yağmur yüzünden, iki oğlu arasında kalır, ne şekilde dua edeceğini şaşırır kalırmış hep. Oğullardan biri, tarlasına ekin eker, ekinlerinin bir an önce büyümesi için yağmur duasına çıkarmış, Öteki oğul ise tarlasına, yeni yaptığı briketleri, güneşte kuruması için dizer, güneş çıksın da briketleri, bir an önce kurusun, diye dua edermiş. Şimdi hangi oğul için, nasıl bir iyilik ve kötülükten bahsedilebilir ki Lal?’.

‘Yoksa uçup gitmeye mi kalkıyorsun yine güvercin. Böyle cevabı olmayan sorular sorduktan sonra, nasıl gidebilirsin ki?’. ‘Güneşin batışını selamlamaya yetişmem lazım Lal. Çok üzgünüm’, derken, nedense hiç üzgün görünmüyordu güvercin…