Unutulmayan valiler…

Yıl 1968. Lise son sınıf öğrencisiydim.

Bir tiyatro derneği kurmuştuk; İzmit halk Oyuncuları Derneği.

Cevat Fehmi Başkut’un“Buzlar Çözülmeden” adlı oyununu sahnelemek istiyorduk. Çalışmalarımız için Halkevi ya da “ Eğitim Araçları Merkezi” nin tahsisini istemek üzere, dernek başkanı olarak, zamanın valisiyle görüşmeye gittim. Vali Hüseyin Meydanoğlu idi. Oğlu Süreyya da dernek üyemizdi. Vali; “Ben, bir kaymakamımın deli rolünde görülmesini istemem” dedi ve izin vermedi!

Çok güç koşullarda oyunumuzu hazırladık ve Orduevi Sineması’nda sahneledik. Oyunumuzu izleyen tek protokol mensubu, Belediye Başkanımız rahmetli Leyla Atakan oldu!

Üniversite öğrenimim sonrası, her 4 Aralık günü “Mülkiye Gecelerini” rahmetli vali muavini Hüsmen Erdoğan ile birlikte düzenledik. Bu nedenledir ki, birçok valimizle birebir ilişki kurmak, tanışmak olanağı buldum.

Bende olumlu iz bırakan birkaç vali oldu.

Bunlardan biri rahmetli Hüseyin Öğütçen’di.

Kaymakamlık ve valilik görevlerinde her yerde kalıcı eserler bırakan gerçek bir “DEVLET ADAMI” örneğiydi.

Gönen Kaplıcaları, İzmir-Balçova Tesisleri, Antalya- Saklıkent O’nun emekleriyle oluşmuştu. Bir yıl bir ay süren Kocaeli Valiliğinde de “Keltepe” yi“ Kartepe” yapan kişi olarak bu kentte önemli bir hizmet yaptı. “Bir İdarecinin Zamanla Yarışı” adlı kitabını büyük bir dikkatle, birçok satırının altını çizerek okudum. O’na duyduğum saygım katlanarak arttı.

Son olarak, Kemal Nehrozoğluile tanıştım.

O’nun bu kentin duyarlı insanlarını bir araya getirerek öncülük ettiği iki projede de aktif görev üstlendim.

İZEYAP-İzmit Evleri Yaşatma Projesi ve KDM-Kocaeli Dokümantasyon Merkezi.

Bu projeler, “kent tarihini yaşatma” ve “Kente hizmet eden insanları anılarıyla yaşatma” içerikliydi.

Bir adım sonrası ise; “Kent tarihi Müzesi” olmalıydı.

Bugün, bu kentte, her türlü engellemelere karşın bir “Kapanca Sokağı” uygulaması varsa, “Yavuz Ulugün” gibi bu kenti çok seveninsanlarımızın maddi-manevi bedel ödeyerek bu kente kazandırdıkları tarihi eserler varsa, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi “Yaşayan tarih Sohbetleri” programları ve yayınlarıyla onurlu bir çaba içindeyse, Nehrozoğlu’nun bu projeleri sayesindedir.

Nerozoğlu ile zaman içinde ve Valilik görevi bittikten sonra da yakın dostluk, “ağabey-kardeş” ilişkimiz derinleşerek sürdü.

Yazdığım kitaplarımın ilk eleştirmenlerinden biri oldu.

KYÖD’ün yeni dönem etkinlik başlangıç programının “ONUR KONUĞU” olması için, KYÖD Başkanı Uğur Saral’ın ricası üzerine bu dileği kendilerine ilettiğimde olumlu karşılık aldım ve mutlu oldum.

Düzenlenen gecede sayınNehrozoğlu’na bu kentin duyarlı ve aydın insanlarını gösterdiği ilgi, sevgi ve saygıdan büyük bir mutluluk duydum.

Bir kez daha gördük ki, yaşadıkları topluma “çıkarsız hizmet” eden idareciler unutulmuyor, saygınlıkları artarak büyüyor.

Tıpkı, Malatya valisi Naim Cömertoğlu gibi.

Yıl 1986. Turgut Özal Başbakan. Malatya’da miting düzenleniyor. Özal’ın ısrarı ile Vali Bey de otobüsün üstüne çıkıyor. Özal’ın dayıoğlu Hüsnü Doğan ve diğer siyasetçiler de otobüsün üstünde. Vatandaş; Özal’ı görebilmek için diğerlerine sesleniyor; Çök, çök, çök” diye.

Özal, “Hüsnü çök” diyor, Hüsnü hemen çöküyor.

Sonra; “Vali Bey, sen de çök” diyor! Mikrofon açık ve bu komutları vatandaş net olarak duyuyor! Vali Bey; Sayın Başbakanım, ben devletin valisiyim. Vali çökmez, çökemez. Vali çökerse devlet de çökmüş olur! İzin verirseniz ben aşağıya ineyim!”diyor!

Kalabalıktan inanılmaz bir alkış kopuyor ve vali bey aşağıya inene kadar bu alkış sürüyor!

Bu ulus, siyasi iradenin komutlarıyla çökmeyecek ONURLU, KİŞİLİKLİ Valiler istiyor!

Bulduğu güzel insanlara da saygı ile sahip çıkıyor!

Teşekkürler sayın Nehrozoğlu.