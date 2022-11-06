AKP’nin korkulu rüyası; Z KUŞAĞI!

Seçimlerin Haziran 2023’te yapılacağı varsayılırsa, seçimlere daha 8 ay var…

Siyaset son günlerde ısınmaya başladı.

Araştırma şirketleri de peş peşe anket çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıyor. Yeniçağ gazetesinin internet sitesinde Alf Araştırma’nın anket sonuçları paylaşıldı. Birlikte okuyalım;

Z KUŞAĞI KARARINI VERDİ

Alf Araştırma'nın "Z Kuşağı oy tercihleri" adlı anketinde ilk iki sırada Millet İttifakı partileri yer aldı. Seçmenlerin yüzde 30,5'i oyunu CHP'ye atacağını söyledi. CHP'yi yüzde 15,1 ile İYİ Parti takip etti. AKP'nin oyu yüzde 11,9'da kaldı.

Gazeteduvar'da yer alan bilgilere göre, Alf Araştırma'nın yaptığı son ankette "Z kuşağı" olarak tanımlanan grupta birinci parti yüzde 30,3 ile CHP oldu. CHP'yi 15,1 ile İYİ Parti takip etti.

27-30 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya 17-26 yaş aralığındaki 2 bin 120 kişi katıldı. Katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.

Ankette hata payının +/- yüzde 2,6 olduğu belirtilirken, kararsız oyların dağıtıldığını ifade edildi.

CHP İLK SIRADA YER ALIYOR

Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 30,5'i oyunu CHP'ye atacağını söyledi. CHP'yi yüzde 15,1 ile İYİ Parti takip etti. Genç nüfus üzerinde yapılan ankette AKP yüzde 11,9 ile üçüncü parti oldu. Zafer Partisi ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırayı aldı. Ankette HDP yüzde 8,7, MHP yüzde 5,1 puan olarak gözlemlendi.

Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi yüzde 4,4, Deva Partisi yüzde 4,2, Gelecek Partisi ise yüzde 3,9 olarak gözüktü.Yeniden Refah yüzde 2,9, Memleket Partisi ise yüzde 1,8 oranında kaldı. Diğer partilerin oranı yüzde 2,6 olarak ölçüldü.

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Yapılan Z kuşağı anketine göre AKP, üçüncü sırada.

Yani CHP ve İyi Parti’nin gerisinde…

Bu da gösteriyor ki, AKP’nin korkulu rüyası Z Kuşağı.

Bu sonuçlar sandığa yansırsa, AKP’nin işi çok zor…

ALF ARAŞTIRMA, SONUÇLARI BÖYLE DUYURDU:

Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?

CHP 30.3

İYİ PARTİ 15.1

AKP 11.9

ZAFER PARTİSİ 9.1

HDP 8.7

MHP 5.1

TDP 4.4

DEVA 4.2

GELECEK 3.9

YRP 2.9

MEMLEKET 1.8

DİĞER 2.6

Xxxxx

İYİ Kİ ÖĞRENDİM

Mutsuz bir ülkede:

-️Çok TV izlenir,

-Az kitap okunur,

-Particilik fazladır,

-Ön yargı çoktur,

-Bilimden haber yoktur

Xxx

İKNA ETMENİN PSİKOLOJİSİ

Kendine not!

Para, mutluluğu satın alamayabilir,

ama lüks bir aracın içinde ağlamak,

otobüsün içinde ağlamaktan iyidir.

Xxxxxx

HAKLARINI ÖĞREN

Amirin işçiye "terbiyesiz" demesi işçi açısından haklı fesih nedenidir ve tazminat ödenmesini gerektirir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2012/17182 E. 2014/21855 K.

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ATAKIZ

Türkiye'de 2 şey artıyor!

1-Makam aracı bolluğu

2-Halk ekmek kuyruğu

1’incisini alkışlıyorsan 2’incisi için ağlamayacaksın…

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HER GÜN 1 YENİ BİLGİ

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AKIL TOZU

Hayatta nasıl başarılı olunur?



-Yumuşak konuş.

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-Hoşgörülü davran.

-Dürüst kazan.

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-Akıllı harca.

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