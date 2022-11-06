CHP’liler, hâlâ kendileri konuşup kendileri dinliyorlar

CHP örgütlerinin direkt veya dolaylı “siyaset yapma yöntemine” bayılıyorum.

Aradan geçen bunca yıla ve gösterilen bunca çabaya rağmen, “bir arpa boyu” yol alabilmiş değiller.

Kafa, aynı kafa!

Vizyonsuzluk, verimsizlik, kısırlık…

Yaptıkları bir etkinliğin kime ne yarar sağlayacağını hesaplayamama…

İzmit’te düzenlenen son panel, bunun bir örneği.

Paneli kim düzenledi?

Paneli, başkanlığını Keramettin Gençtürk’ün yaptığı ve tamamı CHP’lilerden oluşan “İzmit Dayanışma Platformu” düzenledi.

Panelin konusu, “Kocaeli Yüzyılın Işığında CHP ve Geleceğimiz”.

Panele CHP’nin üç eski genel başkanı; Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen konuşmacı olarak katıldı.

Önce şunu belirteyim…

İzmit Dayanışma Platformu, CHP’nin bir arka bahçesi.

Bu nedenle bu platformun etkinliğini, “CHP’nin bir etkinliği” olarak kabul ediyorum.

En nihayet platformda konuşanlar da CHP’nin eski genel başkanları.

Bu nedenle olup bitenler de CHP’yi bağlıyor.

Ben panele katılmadım.

Yapılan konuşmaları gazetemden okudum, olup bitenleri de panele katılanlardan öğrendim.

Panelle ilgili dikkatimi çekenler

Tekrar yazıyorum, panelin konusu “Yüzyılın ışığında CHP ve Geleceğimiz”.

Böyle bir konu seçildiğine göre, bu toplantı “kapalı” yapılmalıydı.

CHP masaya yatırılmalı, geçmekte olan yüzyılın ışığında değerlendirilmeli ve sonuç rapor olarak parti genel merkeziyle paylaşılmalıydı.

Neden “kapalı” toplantı?

Kapalı toplantı, çünkü genel başkanların konuşmalarına baktım, söyledikleri, ancak kapalı toplantılarda söylenmesi gereken sözler.

Özellikle Murat Karayalçın’ın konuşması…

Murat Karayalçın, diyor ki:

“9 Ekim’den buyana 6’lı Masa’da bir gevşeme olduğunu üzülerek gözlüyorum. 6’lı Masa’nın iki ay önceki gibi iddialı durumu yok. Genel başkanların yeterince istişarede olmadığına yönelik gözlemlerim var. 6’lı Masa’nın 7’li Masa’ya dönüştürülmesi ikili görüşmelerle gerçekleşiyor. Bu da bir olumsuzluktur.”

Şu konuşmaya bir bakar mısınız?

Düpedüz 6’lı Masa’ya yönelik eleştiri.

Şimdi “Karayalçın, özeleştiri yaptı” diyecekler.

İyi de böylesine kritik bir dönemde özeleştiri herkese açık bir toplantıda mı yapılır?

Söyleyeceği bir şey varsa, açsın Kemal Kılıçdaroğlu’na söylesin.

Cumhur İttifakı’nın “6’lı Masa dağılıyor” diye propaganda yaptığı şu günlerde, CHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da çıkıyor, “6’lı Masa’da bir gevşeme var” diyor.

Akla ziyan!

Karayalçın, Cumhur İttifakı ile “hedef birliği” içinde.

Böyle bir toplantı, kime ne yarar sağladı?

Panele katılanlara “Dışarıdan kimse var mıydı?” diye sordum.

Yani CHP’li olmayan…

Yokmuş.

Peki, o zaman ne anladım ben bundan.

Konuşanlar, CHP’li…

Dinleyenler, CHP’li…

Ve dinleyenlerin, o güne kadar duymadıkları neyi duyduklarını çok merak ediyorum.

CHP’liler yine kendileri konuşmuşlar, kendileri dinlemişler.

Aynı şeyleri konuşmuşlar, aynı şeyleri dinlemişler.

Bundan önceki pek çok etkinlikte olduğu gibi…

Üstelik,bana anlatıldığına göre, CHP ilçe başkanlarının çoğu da bu toplantıya katılmamış.

Toplantıda sadece İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin hazır bulunmuş.

Demek diğer 10 ilçe başkanı, üç eski genel başkanın İzmit’e gelişini pek önemsememiş.

Söylemek istediğim şu:

Türkiye tam seçim sürecine girmişken, CHP’nin “kendin çal kendin oyna” türü bir etkinlik yapmasının bir anlamı yok.

Madem üç eski genel başkanı İzmit’e davet ettiniz, fırsat bu fırsat Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen’i “CHP’li olmayanlarla”, yani halkla buluşturmayı planlasaydınız ya!

Bir iki ilçeye gitselerdi.

Çarşıda, üç beş esnafla sohbet etselerdi.

Bazı sivil toplum kuruluşu yöneticisiyle birlikte olsalardı.

CHP, “İzmit Dayanışma Platformu”nun bu etkinliği ile “kendinden olmayan kaç kişiyi kendi safına” kattı çok merak ediyorum.

Bana sorarsanız, CHP, “havanda su dövmeye” devam ediyor.