Kılıçdaroğlu tarih yazıyor

Sosyal demokrasinin kurucu liderlerinden WillyBrandt(1913-1992) bir söyleşisinde; “diktatörlük diktatörlük,sömürü de sömürüdür.Sosyal demokratlar olarak bizim politik arenadaki yerimiz hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak bir şekilde özgürlüklerin,sosyal gelişmenin,sosyal güvenliğin son noktaya kadar geliştirilmesidir.Açlığın hüküm sürdüğü hiçbir yerde barış uzun süre dayanamaz” diyordu.sosyal demokratların önerdiği sosyal piyasa ekonomisinin temelleri de bu anlayış ile Almanya’da atıldı ve bu günkü gelişmiş Almanya’ya ulaşıldı

14 Ekim 1973 genel seçimleri yapılıyordu.Benim de bir süre DSP de il başkanı olarak beraber çalışma fırsatı bulduğum rahmetli genel başkanımız Bülent Ecevit başkanlığındaki Cumhuriyet Halk PartisiGeniş çaplı "düzen değişikliği" ve siyasal özgürlük talebini savunarak % 33 oy almıştı.Erbakan’ın partisi MSP ile koalisyon yapmış ve bu koalisyon Kıbrıs barış harekatını gerçekleştirmişti.Aynı CHP daha sonra yapılan 1977 genel seçimde ise % 41.4 oy oranına ulaşarak tarihinin en yüksek oyunu alabilmişti.Ama bundan sonra yapılan hatalar,iç çekişmeler,kişisel beklentilerin parti ve ülke beklentilerini aşması sonucu o günden bu yana C.H.P bir türlü % 25 barajını aşacak bir sonuç elde edemedi.

Bu nedenle, ülkemiz sürekli sağ partiler tarafından yönetildi. Vaat edilen büyük umutlara rağmen her 10 ve 20 yılda bir ağır ekonomik krizler yaşandı.Toplum zenginleşeceğine ve gelişeceğine sürekli fakirleşerek geri gitmeye başladı.İç ve dış gelişmeler 2002 genel seçimlerinde dinsel unsurları da kullanmaktan çekinmeyen ( AKP) Ak Partiyi yaratarak iktidara taşıdı.

A.K.P iktidarda kalabilmek için hukukla ve anayasal sistemle çok oynadı.Bu arada birçok seçim ve referandumlar yapılarak anayasa bile değiştirildi.Yasama,yürütme,yargı bağımsızlığı ortadan kaldırıldı.Demokrasinin temel unsurlarından olan bağımsız basın bağımlı ve sınırlı hale getirildi.Demokrasinin diğer önemli temel unsuru beşinci büyük gücü sivil toplum kuruluşları zayıflatıldı.İktidar kendine has ve kendine bağlı sivil toplum kuruluşları üreterek toplumu siyasal ve sosyal anlamda dönüştürme çabasından hiç geri kalmadı.Düşünce ve ifade özgürlükleri kısıtlandı.Gerileyen demokrasi ve hukuk devleti nedeniyle ülkemiz kaynak sorunu yaşamaya başladı.Ülkemiz içine kapanık,üçüncü dünya ülkesi haline getirildi. Bir ülkede demokrasi ya vardır yada yoktur.Biraz demokrasi dediğiniz şey demokrasinin askıya alınmasından başka bir şey değildir.Son yirmi yılda yaşanan da budur.Bu sistem yine beklendiği gibi büyük ekonomik kriz ve açlık sınırına dayanan geçim sıkıntısını getirdi.Yurttaşlarımız yine fakirleşti ve büyük ekonomik kriz ile boğuşma noktasına getirildi.

Şartlar 1973 ve 1977 Türkiye’sinden farklı değil.İşte bu şartlarda genel başkanlık koltuğunda bulunan sayınKemal Kılıçdaroğlutarih yazmaya başladı.Parti içinde sağlanan kurumsallaşma ile parti ciddi politikalar üretmeye başladı.Parti içi ve dışındaki tüm engellemeleri üreterek,çalışarak aşmaya başladı.Büyük Adalet yürüyüşünden sonra gündemi oluşturmaya başladı.Ağır demokrasi ve ekonomik krize karşı çareler üretmek amacıyla işbirliğine ikna ettiği diğer siyasi partilerle bir demokrasi bloğu oluşturmayı başardı.Kendisine karşı yapılan siyasal saldırılar,ağır tazminat davaları hatta fiziki müdahaleler,suikast girişimlerine karşı taviz vermeden direnmeye devam etti.Asgari ücretin tespitinden,memura iki maaş ikramiye verilmesi ,aile sigortası dahil bir çok konuda öncü olmaya,gündemi tutmaya başladı.Üçüncü dünya ülkesine dönen ülkemizde mafya kara para ilişkilerine,uyuşturucu baronlarına dair cesaretle ciddi açıklamalar yaparak haklı çıkmaya ve sistemin çürümüşlüğünün ortaya koymaya başladı

Kılıçdaroğlu Türk siyasi hayatında tarih yazmaya devam ediyor.Bu yazı bir hafıza tazeleme ve çalışanın,üretenin hakkını verme yazsısıdır.Ülkemizin içinde bulunduğu durum ile Kılıçdaroğl’nun 6.lı masa ile yaptığı çalışmaların önyargılardan arınarak dikkatle incelenmesinin ülkemizin gelişmesi temini açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum.Ülkemizin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik kriz karşısında sayın Kılıçdaroğlu’nun altılı masa ile birlikte büyük bir tevazu ile yaptığı çalışmaların iktidar habercisi olduğu bu günden anlaşılıyor.Özellikle Almanya’ya yapacağı anlaşılan yeni dış gezinin sosyal piyasa ekonomisine dair ip uçları vereceğini düşünüyorum.Sayın Kılıçdaroğluliderliğinde altılı masanın Türk siyasetinde altın harflerle yazılacak bir tarih yazmaya devam ettiklerini söylemek mümkün.