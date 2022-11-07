Kaşıkla ver, kepçeyle al yöntemi

Geçtiğimiz günlerde iki tane önemli istatistik açıklandı. Birincisi, TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını tüketici fiyatlarında %85,51 aylık %3,54 olarak açıkladı. İkincisi ise, ekim ayı sonlarında açıklanan yeniden değerleme oranı %122,9 olarak belirlendi.

Bu iki oranın toplum yaşamına yansıyan farklı bir önemi bulunmaktadır.

Hükümet vatandaştan alırken yeniden değerleme oranını, vatandaşa verirken ise TÜİK enflasyon oranını esas almaktadır.

Yani diğer bir ifade ile emekli maaşları, çalışanların ücretlerinde hesaplama yaparken %85 enflasyon oranı kullanılacaktır. Ancak;

- İşyeri ve mesken kira artışlarında,

- Veraset ve intikal vergisi istisna tutarlarında,

- Motorlu taşıtlar vergisinde,

- Trafik cezaları – idari para cezalarında,

- Pasaport – ehliyet – yargı harçlarında,

- Vergi Usul Kanununda yer alan çok sayıda cezalarda,

- Emlak vergilerinde,

- Damga vergilerinde,

Bunlar gibi yeniden değerleme oranına bağlı birçok konuda artışlar %122,9 olan oran uygulanacaktır.

Yani verirken kaşıkla, alırken kepçeyle derler ya aynen o şekilde bir uygulamanın içinde.

Söze gelince de devlet vatandaş için var. Ama uygulamaya bakınca vatandaş devlet için var gibi görünüyor.

Ekim ayı sonu itibarıyla açıklanan diğer bir raporda dış ticaretle ilgili. Haber kanallarına bakıyoruz, ilgili bakan dış ticaret ile ilgili bilgi verirken sadece ihracat rakamlarını övünerek söylüyor. İhracatımız ekim ayında 21,2 milyar dolar oldu, bilmem % kaç arttı. Tamam; bunun birde ithalat ayağı yok mu? Ondan hiç söz edilmiyor. Onu da biz söyleyelim 31,9 milyar dolar. Aylık cari açık 10,7 milyar dolar. Ekim ayı sonu itibarıyla da toplam cari açık 92,1 milyar dolar. Yılsonu itibarıyla da bu açığın 120 milyar dolar olması bekleniyor.

İhracat ve ithalat yaptığımız ülkelere baktığımızda ithalatta ilk üç ülke Rusya – Çin – Avrupa geliyor. İhracata baktığımızda ise Almanya – Rusya olarak geliyor.

Burada dikkat çeken ülke Çin. Sadece ithalat yapıyoruz, ciddi bir ihracatımız yok. Diğer ülkelerle bir denge azda olsa var. Çin’den sadece ara üretim malı ithalatı ağırlıkta. O zaman neden ikame yöntemi uygulamıyoruz. Bu ara malların ülkemizde üretimini teşvik ederek yılda 25 – 30 milyar dolar tasarruf sağlayamaz mıyız? Bunu yapacak alt yapımız olduğunu düşünüyorum. Yeter ki devlet politikası olarak destek verilsin. Hani milli üretim lafları ediyoruz ya. Bunu yaşama geçirerek milli olunur.

Şimdi bu tabloya baktığımızda;

- Yıllık cari açık: 120 milyar dolar

- T.C. Merkez Bankası Net Rezerv: - 60 milyar dolar

- Kısa Vadeli Borçlar: 100 milyar dolar

Toplam : 280 milyar dolar açığı olan bir ülkede doları baskılamak yolu ile harcanan milyar dolarların ne kadar yararı olabilir bilemiyorum. Umarım yetkililer, bunun hesabını doğru yapıyorlardır.