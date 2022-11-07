Türkiye’de cinsiyet eşitsizliği!

Türkiye’de kadın erkek eşitliği hep tartışılır.

İlk seçilme hakkı Türkiye’de verilmesine rağmen, Türkiye’deki kadınlar, eşitsizlikte dünyadaki kadınlar arasında ilk sıralarda… Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Global Servette Cinsiyet Eşitliği Raporu 2022 sonuçlarını açıkladı. Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan, bu raporu derledi. Raporda ilginç sonuçlar var. Birlikte okuyalım;

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında kadına şiddetin en yaygın olduğu ülke Türkiye, son hazırlanan rapora göre servette cinsiyet eşitliğinde ise dipte. Global Servette Cinsiyet Eşitliği Raporu 2022 sonuçları, Türkiye'nin kadın ve erkeklerin iş hayatındaki gelir eşitsizliğini bir kez daha kanıtladı. WTW tarafından yapılan küresel araştırmaya göre Türkiye, dünyada kadın ve erkek arasında emekliliğe kadar elde edilen servette eşitsizliğin en derin olduğu birkaç ülkeden biri.

ORTADOĞU-AFRİKA

Rapora göre Türkiye 0.63 endeks değeri ile 0.74 olan global ortalamanın oldukça gerisinde. Bu değer, Türkiye'de kadınların emekliliklerine kadar erkeklerin sadece yüzde 63'ü kadar bir varlığa sahip olabildiği anlamına geliyor. Türkiye'nin altında sadece iki ülke var; 0.61 ile Arjantin ve 0.60 endeks değeri ile Nijerya. Türkiye'nin endeks değeri, kadınlarla erkekler arasındaki servet eşitsizliğinde 0.71 olan Ortadoğu ve Afrika ortalamasının bile gerisinde. Asya Pasifik bölgesi ile Kuzey Amerika'da endeks ortalaması 0.76 iken, eşitliğin en yüksek olduğu bölgenin 0.77 ortalamalı Avrupa olduğu dikkat çekiyor. Latin Amerika ortalaması ise 0.67'ye kadar düşüyor ama yine de Türkiye'nin endeks değerinin üzerinde kalıyor.

SERVET EŞİTSİZLİĞİ

Global danışmanlık şirketi WTW'nin Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte hazırladığı endeks, 39 ülkeyi kapsıyor. Her ülkenin endeks değeri özetle kadınların hayatları boyunca biriktirdikleri servetin erkeklerin biriktirdiği servete bölünmesi ile ortaya çıkıyor. 1'e yaklaşan değerler eşitliğin arttığını, 0'a yaklaşan değerler ise eşitsizliğin derinleştiğini ortaya koyuyor.

Raporda pandeminin kadınların gelirlerini erkeklerle karşılaştırılmayacak ölçüde etkilediği vurgulanarak, çocukların bakımı nedeniyle evde kalmak zorunda kalan kadınların birikimlerindeki azalmanın süreceği de belirtildi. Bu durumda, önümüzdeki yıllarda kadın ve erkekler arasındaki servet eşitsizliğinin daha da derinleşeceği öngörüsü yapıldı.

CİDDİ BİR FARK VAR

Araştırmanın sonuçları emekliliğe kadar devam eden çalışma hayatında Türkiye'de kadın ve erkeğin elde ettiği birikim arasında ciddi bir fark olduğunu netleştirdi. Bu farkın en önemli nedenleri ise şöyle sıralandı: Kadınlar ve erkekler arasında eşit işe eşit ücret verilmemesi, kadınların terfi ve dolayısıyla maaşını artırma fırsatını erkeklere kıyasla daha az bulabilmesi ve çocuk ya da yaşlı bakımı için kariyerlerine ara vermek zorunda kalmaları. Raporda ayrıca kadınların daha az risk almaya yatkın olmalarının da yatırımlarını ve dolayısıyla servetlerini etkilediği belirtildi.”

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Global Servette Cinsiyet Eşitliği Raporu 2022 sonuçlarına göre Türkiye, 0.63 endeks değeri ile 0.71 olan Ortadoğu ve Afrika ortalamasının bile gerisine düştü. Bu durum, Türkiye için üzücü bir durum. Kadın-erkek eşitliği, hayatın her alanında olmalı.

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