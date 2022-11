65 yaşından sonra hayvancı olan bir amatör profesyonelin notları

65 yaşından sonra hayvancı olan ve kendisini “ amatör profesyonel” olarak tanımlayan kişi, Ender Kayan.

Kayan, inşaat mühendisi ve “Es Şirketler Grubu”nun sahibi.

Değişik sektörlerde şirketleri var, yıllar önce hayvancılık sektörüne de girdi.

Kandıra tarafında geniş bir arazi aldı, çiftlik kurdu.

1100 hayvanlık son derece modern tesis yaptı, süt inekçiliğine başladı.

Bir süre sonra Türkiye’nin “hayvancılık gerçeği” ile yüz yüze kaldı.

Çalıştı çabaladı, karşılaştığı sorunlarla baş edemedi ve sonunda 800 kadar hayvanını satıp çiftliği kapattı.

Şimdi o güzelim tesis bomboş.

Çiftliği kapatmadan önce, karşılaştığı sorunları anlatmak ve destek istemek için çalmadık kapı bırakmadı.

Kent ve ülke yöneticilerine mektuplar yazdı, bazılarıyla yüz yüze görüştü.

Sonuç, sıfıra sıfır elde var sıfır.

Hiçbir sonuç elde edemedi.

Herkes kös kös dinledi, sahip çıkan olmadı.

Ender Kayan’ın anlattıkları

Geçenlerde bir sohbetimizde Ender Kayan’a “Senin dört yıl önce dile getirdiğin sorunlar bugün üç beş misliyle yaşanıyor, sorunlara hâlâ el atan yok” dedim.

Sanki görünmeyen bir el, Türkiye’de hayvancılığı iyice sıfırlatmak istiyor.

Ender Kayan’dan, dört yıl önce çiftliği kapatırken kaleme aldığı notlarını istedim.

Bugün o notları sizlerle paylaşıyorum.

Bakın, Ender Bey dört yıl önce ülkemizdeki hayvancılığın sorunlarını nasıl tespit etmiş!

“Hayvancılık, et fiyatları dolayısıyla tüm gündemimizi işgal eden bir konu.

Tabii esas konumuz üretim, üretim artacak ki arz artsın, fiyat düşsün. Burada et ve süt üretiminin ana kaynağı buzağı, buzağı üreteceğiz ki süt ve et üretebilelim. Dolayısıyla devletimizin öncelikle buzağı üretimini desteklemesi gerek.

Geçtiğimiz son beş senede hayvancılıkta işçilik, yem gibi tüm girdilerin fiyatları % 80 artmasına rağmen, süt fiyatları devamlı düştü veya düşürüldü, üretici son aylara kadar beş sene öncesinin fiyatları altında sütünü satmak zorunda kaldı. Bu durumda süt maliyetinin altından kalkamayan üretici; süt veren, buzağı doğuran ve doğuracak olan ineklerini kestirdi ve sonuçta onlarca süt çiftliği kapandı.

Buzağı üretimi,dolasıyla süt ve et üretimi de düştü. Şimdi benzer durum besi hayvancılığında yaşanmakta, yem girdilerinin % %50 arttığı ortamda geçensene 29.5 TL olan et karkas fiyatları bu sene 26 TL’ye düştü. Bu fiyat düşüşlerinin, et ve süt ürünlerine, kasaplardaki et fiyatlarına ne kadar yansıdığını takdirlerinize bırakıyorum.

Et fiyatı pahalı tabii. Nasıl düşer?

Üretim artışıyla, girdilerin ucuzlatılmasıyla ve doğal mera hayvancılığıyla...

Üretim artışı nasıl sağlanır: Devletimizin buzağı ve süt üretimini ciddi anlamda desteklemesi gerek.Süt üretimine devlet desteği 2015’de 9 kuruş iken bugün 3 kuruşa düştü. Sperma desteği, hatta tohumlamanın küçük üreticiler için tamamen devlet tarafından ücretsiz yapılması gerekir.

Embriyo nakli bile düşünülebilir, bu aynı zamanda ırk ıslahını da sağlayacaktır. Bugün en ucuz tohumlamanın maliyeti 100 liradır.Bu yüzdenküçük üretici doğal tohumlamayı tercih etmekte, nesil bozulmaktadır. Buzağı ölümleri ve diğer hayvan hastalıkları çok büyük sorundur, busağlık desteği devlet tarafından ilaç dahil ücretsiz yapılmalıdır. Buzağı ölümleri, dünya standartlarının çok üstünde, süt ve et verimimizise dünya standartlarının çok altındadır.

Maliyetler nasıl ucuzlar: Bu anlamda büyük modern çiftlikleri teşvik etmek gerekir. Bu çiftliklerde 60 hayvana bir kişi bakabilmektedir.Devletin çalışanların sigorta ve vergilerine katkısı düşünülebilir. Bu yaygın olan kayıt dışılığı da ortadan kaldıracaktır.

Elektrik, mazot ve su kullanımında devlet desteği gerekir. Devletimiz sanayiciye ucuz elektrik vermekte, bunu hayvancılıktan esirgemektedir.

En büyük girdi olan yem fiyatları, üretici ve üretim desteklenerek dengeye kavuşturulmalıdır.

Doğal mera hayvancılığı: Kesin ve en doğal çözüm, meraları ıslah edip köylümüzün kullanımına açmaktır. Bu uygulama yem maliyetlerini yaz ve baharaylarında sıfıra yaklaştıracaktır. Güney Amerika ve benzerlerinin sırrı budur, hayvanlar meralara salınmakta yılda birkaç defa toplanıpneredeyse sıfır maliyetle et üretimi yapılmaktadır.

Hatta Avustralya’da bu sürüler o kadar çok miktarda ve meralar o kadar büyüktür ki hayvanlar helikopterlerle toplanmaktadır. Bizim böyle meralarımız yok, ama mevcutları da çeşitli sebeplerden kullanamadığımızmalumunuzdur. Bizde tam tersi gebe düve veya altı aylık danayı ithal ediyoruz, ithal tohumla tohumlayıp, ithal kesif yemlerle kapalı veya açık kısıtlı alanlarda besliyoruz. Yani tam yapay. Nasıl ucuz üretimi olabilir ki?

Netice olarak hayatı boyunca çok çeşitli işler yapmış olan ben, dünyanın en zor ve zahmetli işlerinden birisi olan hayvancılık sektörününsorunlarını biraz olsun dile getirmeğe çalıştım.Ümit ederim tatili, gece ve gündüzü olmadan 365 gün, canlarla uğraşan bu insanların sorunları, tüm üreticiler bu işi bırakmadan ve sektör tamamen bitmeden çözülür. Ülkem için…”