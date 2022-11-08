Makale Yazısı-08 Kas 2022 - 20:00

Ben de yüzde 7 gurubuna  dahilim… 
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Plain Dealer, Cleveland, Ohio'lu 90 yaşındaki ReginaBrett'in kaleminden: 

Bir zamanlar, doğum günümde, "Hayattan aldığım 45 ders" başlıklı bir yazı yazmıştım. Bugüne kadar en çok okunan ve istek alan makalem oldu!  

1. Hayat haksızlıklarla dolu ama yine de güzel!. 

2. Şüphede kalma, ikinci bir adım daha at! 
3. Hayat, nefrete harcayacak kadar uzun değil. 
4. Hastalandığında sana işin değil, ailen, arkadaşların  bakacak, onlarla ilişkini koparma! 
5. Her ay kredi kartlarını ödemeyi unutma. 
6. Her tartışmayı kazanacaksın diye bir şey yok!. Fikir  farklılıklarını kabul et!. 
7. Ağlayacaksan, bir başkası ile birlikte ağla! Tek başına ağlamaktan evladır. 
8. Tanrıya kızmanda bir mahzur yok! O bunu kaldırabilir!. 
9. İlk maaşından başlamak üzere, emekliliğine para ayır. 
10. Söz konusu çikolataysa, direnmenin anlamı kalmıyor.  
11. Geçmişinle barış ki, bugününün içine etmesin! 
12. Çocukların seni ağlarken görsün! Bundan kaçınma. 
13. Hayatını   başkaları ile mukayese etme, ötekilerin neler çektiğini bilmiyorsun!   

14. Bir ilişki gizli olacaksa, sen içinde olmamalısın! 
15. Göz kırpacak kadar bir zamanda her şey değişebilir. Ama merak etme, Tanrı asla göz kırpmaz! 
16. Derin bir nefes al, kafanı sakinleştirir. 
 17. Güzel ve yararlı olmayan, seni mutlu etmeyen her şeyi çöpe at! 
18.Her ne yaşıyorsan, seni öldürmediği müddetçe, güçlü kılar. 
19. Mutlu bir çocukluk geçirmek için geç kalmış değilsin de, bu sadece ve sadece sana bağlı! 
20. Hayatta sevdiğin her ne ise, peşinden giderken asla "hayır" sözcüğünü cevap kabul etme.  
21. Mumları yak,değerli yatak takımlarında uyu,kendine pahalı iç  çamaşırları satın al...Bunlar için özel fırsatlar bekleme, bugün zaten özeldir! 
22. Önce hazırlan, sonra da kendini akıntıya bırak. 
23. Şimdiden egzantrik ol! Kırmızı giymek için yaşlanmayı bekleme. 
24. En önemli seks organı beyindir. 
25. Mutluluğun için senden başka sorumlu yoktur!  
26. Her yaşadığın felaketin ardından kendine şu soruyu sor: "Beş yıl  sonra bunun benim için ne önemi olacak??" 
27. Daima yaşamı seç.   

28. Herkesi, her şeyi affet. 
29. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü seni ilgilendirmez! . 
30. Zaman her imkana sahip.. Zaman tanı!    

31. Durum ne kadar iyi veya kötü olursa olsun, değişecektir.. 
32. Kendini fazla ciddiye alma, kimse almıyor ki zaten!. 
33. Mucizelere inan!. 
34. Tanrı, Tanrı olduğu için seni seviyor. Yoksa yaptıkların ya da  yapmadıkların için değil!! 
35. Hayatı denetlemeyi bırak!. Öne çık, kendi hayatını kendin yarat. 
36. İki seçeneğin var "Erken ölmek" ya da "yaşlanmak".. 
37. Çocuklarınızın, yaşayacak başka çocukluk dönemi yok!.   

38. Sonuçta gerçekten önemli olan sevmiş olmandır!.  

39. Her gün dışarı çık.. Mucizeler her yerde seni bekler! 
40. Dertlerimizi bir torbaya doldurup, milletinkilerle bir arada  görsek, bizimkileri geri toplardık. 
41. Kıskançlık zaman kaybıdır. Zaten ihtiyacınız olan her şeye  sahipsiniz! 
42. Her şeyin en iyisini daha yaşamadın!!.  

43. Kendini nasıl hissedersen et, kalk, giyin ve dışarı çık! 
44. Yol ver! 
45. Hediye paketinde olmasa bile, hayat yine de bir hediyedir!!.  

Bir düşünelim bakalım, bunların ne kadarı bizde  var  ?... 

Not:(Alıntıdır) 

 

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