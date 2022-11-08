Temizlik sektöründe emek sömürüsü…

Sanırım, güncel yaşamın en zor işlerinden biri ev ve işyeri temizliği olmalı.

Fabrikalar ya da diğer büyük işyerlerinde temizlik firmaları devreye giriyor.

Ya evlerde?

Ev temizliklerinde büyük ölçüde ev hanımları kendi işlerini kendileri görüyorlar. Ama, zaman içinde insanlar bedenen yaşlanıyor ve ev temizliği yapamaz hale geliyor.

O zaman da iki yol var;

Ya, eş-dost tanıdık aracılığı ile evlere temizliğe giden biri bulunuyor ya da bir temizlik şirketlerinden temizlikçi isteniyor.

Özellikle büyük evlerde temizlik kolay değil.

Bir kişi bütün bir gün çalışsa, o işin altından kalkamaz.

O zaman iki ya da daha fazla elemanla çalışılıyor ve firma ona göre temizlik bedeli istiyor.

İlginç olan şu ki; ev temizliklerinde ödeme elden nakit yapılıyor! Makbuz yada fatura istenmiyor. Zaten istense de “KDV de kesmek zorundayız” yanıtı ile vazgeçiliyor!

Temizliğe gelen hanımlar hemen her gün aynı işi yapıyorlar. Önceden temizlik için gün almadan temizlikçi bulmak olası değil.

Geçenlerde bizim evde de temizlik günüydü. Ev büyük, iş hayli yüklü.

Gelen bir kişi de hayli yaşlı ve çelimsiz!

Eşim soruyor;

- Sen tek başına onca işi nasıl yapacaksın?

Kadın çaresiz;

- Yapmaya çalışacağım, başka çare mi var?

Eşim tekrar soruyor;

- Geçen sene üç kişi gelmiştiniz. Şimdi neden böyle?

Kadın;

- Patron böyle istiyor. Çoğu zaman aynı gün iki işe gidiyoruz.

Sonra ben sorular soruyorum.

İşte aldığım yanıtlar;

- Her gün işe çıkıyorum. Mecburum. Haftalık 1000 TL. veriyor patron. Sigorta yok. Normalde öğle yemeği vermesi gerekiyor ama bazı yerlerde sizin gibi yemek veriyorlar, patron bu külfetten de kurtuluyor. Çarem yok. Başka bir işe girip çalışmayı, sigortalı olmayı ben de isterim ama bu yaşta bu cahillikle kim beni işe alır?

Hanımın telefonla patronu arıyor;

- Bu iş bu yaşlı kadının tek başına çalışmasıyla bitmez. Bir kişi daha gönderin.

Yanıt şu;

- İlave 250 TL. daha alırım!

Yardımcı kadın saat 15.30’da geliyor! Az buçuk Türkçe konuşabiliyor!

Öğreniyoruz ki, Türki Cumhuriyetlerden gelip “kaçak işçi” olarak çalışan pek çok insan bu sektörden ekmek yiyor! Ama karnı doymuyor!

Anlaşılıyor ki, bu sektörde, birileri için birilerinin emeğini sömürerek SEMİRME olanağı var!

Bize temizlikçi gönderen firma, fatura isteyen şirketlere fatura kesiyor belki!? Ama ev temizliklerinde fatura yok! Bu firmanın her gün temizliğe gönderdiği 5-6 kişi varmış. Beş kişi olsa, ortalama günde 2500 TL net kazanç. Bir ayda 75.000.- TL. (Yetmişbeşbinlira)

Çalışan 5 kişinin aylık kazancı en fazla 25.000 TL.

Düşünün; birileri, 5 çaresiz insanın emekleriyle, oturduğu yerden ayda 50 bin TL kazanıyor!

Peki, Anayasasında “Sosyal bir HUKUK DEVLETİ” olduğu yazan ülkemin yerel ve merkezi yöneticileri ve ilgili kurumlar bu ve benzeri olayları göremiyorlar mı? Görüyorlarsa neden denetlemiyor, “vergi kaçırma” ve “emek sömürüsü” ile mücadele edemiyorlar?

21. yüzyılda KÖLE TİCARETİ!

Utanıyorum!

LANET ediyorum!