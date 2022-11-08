İçki ve sigara satışında yasak kapsamı genişliyor!

İnternette haber sitelerini incelerken içki ve sigara satışıyla ilgili haberlerle karşılaştım. Birçok kişiyi ilgilendireceği için bu konuyu köşeme taşıdım. Edinilen bilgiye göre içki ve sigara satışına yeni düzenleme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre; kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerde sigara satılamamasıyla ilgili düzenleme genişletilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağına göre; içki ve sigara satışı yasaklarının kapsamı genişletilecek. Kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri de yerleşke sınırları içinde kabul edilecek ve bu yerlerde de tütün ürünleri satılamayacak.

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Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri de yerleşke sınırları içinde kabul edilecek ve bu yerlerde de tütün ürünleri satılamayacak.

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Benzer şekilde, içki satışı ve sunumunda da yasak kapsamı genişletilecek. Buna göre, üniversite kampüslerinde, öğrenci yurtlarının yanı sıra yurtların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde; sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanları ile yapıların eklentileri ve bahçelerinde, tüm yerleşke sınırları içinde herhangi bir şekilde içki satılamayacak ya da sunulamayacak.

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Spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarıyla; kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında da içki satışı ya da sunumu olmayacak.

ARAÇLAR BEYAZA BOYANIYOR

Taslakla, sigara araçlarına da yeni ayarlama gelecek. Buna göre, sigara firmalarına ait taşıtlarda, ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine yer verilebilecek ancak, bu bilgiler beyaz zemin üzerine siyah renkte, araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak şekilde olacak.Araçlarda hiçbir logo ve kısaltma kullanılamayacak. Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bütün firmaların kullandıkları dağıtım araçları beyaz renkte olacak.

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İçki ve sigara satışında yeni düzenleme taslağını yukarıda sizinle paylaştım.

Bakalım yeni düzenlemenin etkisi nasıl olacak?

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İYİ Kİ ÖĞRENDİM

İnsan beyni, gün içinde öğrendiği her şeyin ortalama yüzde 80'ini gün sonunda unutur.

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AKIL TOZU

Her sabah kendinize şunları söyleyin;

1-Ben en iyisiyim.

2-Ben yapabilirim.

3-Ben başaracağım.

4-Ben dünden daha iyi olacağım.

5-Bugün benim günüm olacak.

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KONUŞAN KİTAP

Dostoyevski nankörlüğü şu vurucu cümleyle özetliyor: "Havalar soğuduğunda insan gölge veren ağaçları unutur."

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BİR KIZILDERİLİ ÖĞRETİSİ

Suyu, atın su içtiği yerden iç, at pis su içmez. Döşeğini kedinin yattığı yere ser. İçinde kurt olan meyveyi ye…

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Depresyon belirtileri!

İki haftadan uzun süredir bu belirtileri yaşıyorsanız, mutlaka sağlık kuruluşuna başvurun.

-Çökkün ruh hali (mutsuzluk, karamsarlık)

-Hayattan zevk almamak…

-İlgi kaybı, isteksizlik…

-Yorgunluk, halsizlik…

-Aşırı kuruntuya ve şüpheye kapılmak.

-Yemek ve uyku düzeninde değişiklikler.

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MUTLU OLMAK MI İSTİYORSUN?

1-Her arkandan konuşana kulak asma.

2-Her söz veren sözünü tutar sanma.

3-Her tanıştığın insanı kendin gibi sanma.

4-Kimseye hak ettiğinden fazla değer verme.

5-Mutsuz edeni değil, huzur vereni seç.

6-Seni çekemeyenlere gül ve geç.