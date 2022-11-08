Makale Yazısı-08 Kas 2022 - 20:00

AKP’nin vahim çelişkisi
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

Geçenlerde “ CHP’nin siyaset yapma yöntemine bayılıyorum” demiştim.

Sadece CHP’nin değil, AKP’nin siyaset yöntemine de bayılıyorum.

Hem de ne bayılma!

Son olay:

AKP, bir süre önce HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmadı mı?

Başvurdu…

Sonra ne yaptı?

Bu defa da “anayasayı değiştirmek” için HDP’nin kapısına gitti.

Bu nasıl bir siyaset?

HDP, hani “terör örgütü PKK” ile ilişkiliydi.

HDP, hani “ Türkiye’nin anayasal düzenini yıkmak” için uğraşıyordu.

HDP, hani “siyasi terörist” idi.

HDP, hani “HDPKK” idi.

Sonra…

Erdoğan’ın HDP ile ilgili şu sözleri ne çabuk unutuldu:

*”Bu ülkede yeriniz yok. Yallah Kürdistan!”

*”HDP’yi Meclis’e yakıştıramıyoruz.”

Daha neler neler…

Tamam da, madem HDP’nin bu ülkede yeri yok, AKP’nin HDP’nin kapısında ne işi var?

Madem HDP Meclis’e yakışmıyor, AKP, anayasayı değiştirmek için HDP’nin ayağına neden gitti?

Daha düne kadar bir muhalefet partisinin HDP ile selamlaşması dahi, “terörizm ile ilişki” olarak değerlendiriliyordu…

Bugün kendileri, HDP ile anayasa pazarlığında.

Bu yaman, bu vahim çelişki neden?

Ben bugüne kadar AKP dışında hiçbir partinin yöneticilerini, HDP yöneticileriyle yan yana görmedim.

Bugüne kadar her fırsatta muhalefet partilerini, özellikle CHP’yi HDP ile “kol kola olmakla” suçlayan AKP’ye ne oldu?

Makas mı değiştiriyor, yoksa her zaman olduğu gibi “Benim yaptığım kusur değil, muhalefetin yaptığı kusur” tutumunu, bundan sonra da büyük bir pişkinlikle devam mı ettirecek?

ABD’ye kim kaç defa gitti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim arası ABD’yi ziyaret etmesi siyasi polemik konusu yapılmıştı ya, merak ettim, bizim liderlerin ABD ziyaretlerinin sayısını araştırdım.

*İSMET İNÖNÜ, 2 kez gitmiş.

*BÜLENT ECEVİT, 3 kez gitmiş.

*SÜLEYMAN DEMİREL, 5 kez gitmiş.

*TURGUT ÖZAL, 10 kez gitmiş.

*RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ın ABD’yi ziyaret sayısına “özel ve gizli bilgi” olduğu gerekçesiyle ulaşamadım. “20’den fazladır” dediler…

Aslında Türk siyasal yaşamında, parti genel başkanlarının ABD’yi ziyaretleri bir gelenek.

Hatta 1945’lerde başlayan ikili ilişkilerin devamı için bir zorunluluk.

ABD’ye gitmeden, ABD ile ilişki kurmadan “zirvedeki koltuğa” oturan mı var?

Üniversiteli gençlere uyarı

Bu uyarı, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Eğitim Uzmanı Turgay Polat’tan.

Polat, bugün üniversiteye giden gençleri şöyle uyarıyor:

“Mezun olup, 2026’sının dünyasına ‘Merhaba’ dediğinizde, ABD Çalışma Bakanlığı araştırmasına göre, bugünkü mesleklerin yüzde 65’i olmayacak. 21. Yüzyıl becerileriyle sizi ‘yeni bir dünya insanı’ olarak yetiştirecek üniversitelerin sayısının artması şart. İmkânınız varsa yurt dışına gidin. Eğitimi İngilizce almıyorsanız, işiniz zor.”

Eğitim Uzmanı Turgay Polat’ın bu sözlerine bakılırsa, bugün üniversitelerimizde öğretilenlerin yarıdan fazlası çöp.

Kaldı ki, üniversite kapısına kadarki eğitim sürecinde de çocuklarımızın kafasına gereksiz bilgiler yüklüyoruz.

Eğitim bilgi alışverişi olmaktan çoktan çıktı, ama biz ısrarla devam ettiriyoruz.

Artık günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay.

Önemli olan, “doğru düşünmek için aklın eğitilmesi”.

Akıl eğitilemiyorsa, bilginin çok fazla önemi yok.

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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