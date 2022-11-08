SMA değil, Barkın ve Barkınlar kazansın…

Cuma akşamı gittiğim konseri sizlere yazmasam olmazdı. “İzmit bu işte” dediğim konserlerden birisiydi. Coşkusu ile kalabalığı ile solistleri ve yardımseverliği ile muhteşem bir konser.

Kentimizin sağlıkçı çalışanlarının birlikte kurduğu Türk Sanat Müziği korosu Neşe - i Sağlık, güzel, anlamlı bir olay için Kocaeli Kongre Merkezi’nde Cuma akşamı dinleyicileriyle buluştu. İzmit’in tanınmış koro şeflerinden Erbil Aydın yönetimindeki koronun bir özelliği her konserlerini ayrı bir konsepte bağlı gerçekleştirmesi. Cuma akşamı bu özelliklerini de Barkın için en güzel şekliyle gerçekleştirdiler ve bizlere renkli bir akşam yaşattılar.

Neşe – i Sağlık korosunun kurucusu Diş Hekimleri Odası Eski Başkanı Nilgün Özyuva.

Konseri bizlere en güzel şekliyle sunan kişi ise Radyo spikeri ve sunucu Ebru Turhan Çetiner idi.

“SMA değil Barkın kazansın” konu başlığı ile yapılan konserin konsepti “Yıldızlarla”

Konser iki bölümden oluşuyordu, birinci bölümde Neşe – i Sağlık korosu Türk Sanat Müziğinin önemli eserlerini solo ve koro olarak söylediler. Bizlere sürpriz olan ikinci bölüm ise “Yıldızlarla” bölümü…

Bu bölümde, kendi alanlarında başarı sahibi isimler ile koristler düet yaptı. Birinci bölümde söylenen şarkılarla eskilere gidip hüzünlenirken, ikinci bölümde keyif aldığımızı söyleyebilirim sizlere. .

Bu düete katılanlar ise, hepsinin anlatılacak çok özelliği var ama kısaca anlatmam gerekirse;

Biz “İzmitiz” Sosyal Medya Platformunun kurucusu, İzmit Kent Konseyi Başkanı, İzmit sevdalısı ve hepimizin ağabey olarak tanıdığı Hüseyin Erol, Radyoculuktan gazeteciliğe önemli işlerde bulunmuş, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Kocaeli basınının kaliteli, inandığı yoldan vazgeçmeyen bir ismi Gazeteci Duygu Mert, Hem Sanayici hem de Sivil Toplum kuruluşlarında önemli görevler üstlenen başarılı İş İnsanı Şeniz Fahralı, Kocaeli ve İzmit sahnelerinin güzel sesli sanatçısı Eren Kargıner Kolaylı ve sesi, şovu ile hem Ulusal hem de Kocaeli sahnelerinin büyük üstadı Bülent Tamer.

Konserin sonunda İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı okunurken Bülent Tamer’in kendi sesini Mustafa Kemal Atatürk’ün sesine benzeterek “Türk Milleti Çalışkandır” sözünü söylemesi bütün salonu coşturdu.

Ayrıca İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımı da geceye ayrı bir değer kattı.

Büyük ilgi gören konser ücretsizdi ama salon girişine kurulan stant ile Barkın için bağışlar toplandı.

Umarım salondaki bin kişi ile istenilen bağış toplanmıştır.

Umarım bu konserler devam ederek sadece Barkın değil Barkınlar kurtulur.

Neşe-i Sağlık Korosu’nun bu anlamlı konserinde emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum.

20 Kasım 2022 tarihinde saat 20.00 da Kocaeli Kongre Merkezi’nde Sahne İzmit ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası Barkın için sahne alacak.

Bu konser için bilet fiyatı: 100 TL

Bankaya yatırılacak olan bilet ücretlerinin dekont açıklamasına “Sahne İzmit” yazılması gerekiyor. Salona girerken aldığımız bu dekont bilet yerine geçecek.

VALİLİK İZİNLİ KAMPANYA İÇİN

Banka Hesap Bilgileri

TL Hesabı TR69 0001 5001 5800 7314 2730 30 / Havva Kanpara Kaplan adına.

Dolar Hesabı TR18 0001 5001 5804 8020 7525 91

Euro Hesabı TR66 0001 5001 5804 8020 7526 00

Hem Barkın’ın iyileşmesi için, hem de biraz kendimiz nefes almak için gidelim bu konserlere diye düşünüyorum.

Sizce haksız mıyım?