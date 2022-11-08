İlk başlarda inanmak zor ama olacak gibi…

Kocaelispor son Van maçı ile ileriki haftalar için umudumuzu arttırdı…

Gerçi Fırat hocanın “Kocaelispor’un kimliği olacak demiştim” sözünden pek bir şey anlamadım ama, olsun. Hâlâ oynadığımız futbol göze hoş gelmese de, olacak gibi…

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Kocaelispor’un apoletlerinin bugün Süper Lig’de birçok takımda olmadığını biri hocamıza anlatmalı. Kimlik konusu bir-iki maç ile öne sürülmemeli. Evet lideriz. Ama hâlâ iyi futbol oynamıyoruz…

Oyun bozanlığa gerek yok. Madem lideriz, kazanan her zaman haklıdır !.. Ve bize düşen görev, sonuna kadar Kocaelispor’a destek vermektir. Dedim ya. Olacak gibi. Desteğe devam…

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Unutmadan…

Her ne kadar iyi futbol oynamıyoruz desem de, her hafta biraz daha üzerine kattığımızı da inkâr edemem. Yeterli mi, henüz değil elbette. Ama hem istikrar hem de daha iyi futbol oynamaya emin adımlarla ilerliyoruz. Umalım ki, lig sonuna kadar koltuktan inmeyelim…