İklim çatışmaları hasta toplum yaratıyor

İki değişik iklimi bir arada yaşıyoruz.

Hem meteorolojik ve de hem de siyasal, sosyal…

İkisi de bizlerde şaşkınlık, mutsuzluk ve hastalık yapıyor.

Uzun ve sıcak bir yazdan sonra kuraklıkla birlikte yine sıcak havalar yaşıyoruz.

İlkbaharlardan sonra serince, bol yağışlı sonbaharları da özledik.

Şanslı bir coğrafyadayız.

Her mevsimi güzel koşullarına göre yaşamaya alışkınız. Bu yüzden değişmekte olan eski mevsimleri arıyoruz.

Bilim adamlarına bugüne dek kulak asılmadıysa da artık söylediklerinin birer kehanet olmadığını ortaya çıktı.

Yeni mevsimlere, onların değişken koşullarına ayak uydurmak zorundayız.

Bakalım bu konuda neler yapılıyor ve de neler yapılacak?

İlk adım olarak İklim Değişikliği konusunu bir bakanlığın tabelasına koyduk.

Ama iki önemli kelimeyi tabelaya eklemekle olmuyor.

Çok somut çalışmalar yapılması gerekli.

Dünyada çatışma halinde olan çevre ve şehircilik konularını bir tabelaya koyup, birçok konuda olumsuz sonuçlar doğuran girişimlerine tanık olduğumuz bakanlık, iklim değişikliği gibi yaşamsal bir konuda ne gibi adımlar atacak?

BİR BAŞKA ÇATIŞMA

Bir arada yaşadığımız ikinci iklim çatışması, ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve siyasi konularla ilgili.

Son günlerde herkesin diline takılan sözcükleri, epey yaş almış, ülkenin son 60 yılını bilinçle izlemiş bir insan olarak ben de söyleyeyim: “Bunca yaş yaşadım, bugünkü gibi siyasi ve sosyal konularda böyle bir zıtlığı ve farkı hiç yaşamadım.”

20 yıllık iktidar, ülkeyi güllük gülistanlık gösteriyor.

Ekonomi yolunda, vatandaş hiçbir şekilde, varlığı sonunda kabul edilen enflasyon canavarına ezdirilmedi.

Ülkede işsizlik yok, iş beğenmemezlik var.

Ülkede hiçbir şey yoktu. Ne cankurtaran. Ne buzdolabı, ne şu ne bu…

Şimdi kapıcının bile otomobili var.

Bütün Avrupa ülkeleri hatta ABD bile bizi kıskanıyor.

Çiftçimiz hayatından memnun.

İhtiyacımız tarım ürünlerini bol bol üretiyoruz.

İhracatımız rekora koşuyor.

Yarattığımız ekonomi modelini bütün dünya ilgi ile izliyor.

Köprülerden, oto yollardan, tünellerden, hava limanlarından övgü ile söz ediliyor.

Aynı topraklardaiktidar başka, muhalefet başka iklim koşulları öne sürüyor.

Muhalefet diyor ki;

İnsanlar aç…

Bundan önce de krizler oldu, ama insanlar hiçbir zaman açlık çekmedi.

Ülkenin büyük bölümü açlık sınırının altında gelire sahip…

İşsizlikten, geleceği görememekten, ülkenin sahip olduğu varlıkların yabancılara satılmasından, iktidarın bölücülük tutkusundan, torpillerden, liyakatsiz particilerin işbaşına getirilmesinden, ihalelerin yandaşlara verilmesinden, bir neslin ziyan edilmesinden, sağlık politikalarının çökmesinden, ahlakın yozlaşmasından, eğitimin başarısızlığından, dinin siyaset adına kullanılmasından, fikir ve düşünce özgürlüğünün yok edilmesinden, adalet üzerine siyasi gölge düşürülmesinden, israftan yakınıyor…

Hatta öylesine tehlike görüyor ki, programları, ideolojileri, tabanları çok farklı olan partiler, bir araya gelip çıkış yolu arıyorlar.

HAKLI OLAN KİM?

Vatandaşı ruh hastası yapacak bu ikilemde hangi taraf haklı?

İki tez var, birbirine tam zıt.

Birİ ak, öteki kara diyor.

Bu durumda demek ki bir taraf doğruyu söylemiyor.

Doğruyu söylemeyen taraflardan biri 85 milyonu yönetiyor, ya da ötekisi yönetime aday oluyor.

İbret verici bir ikilem ile karşı karşıya vatandaş. Bu iklim çatışması da ilki gibi hasta bir toplum oluşturuyor.

Umuyoruz vatandaş içinde yaşadığı koşulları doğru değerlendirerek, önümüzdeki seçimlerde doğru söylemeyeni cezalandırır.

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Bugün büyük Atamız GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ü bir kez daha saygı ve sevgi ile anıyoruz. Tüm çalkantılara karşın ATATÜRK İLKELERİ’nin daha da güçlendiğine, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin uygar ve özgür bir yaşam yolculuğunda sağlam adımlarla yürümekte olduğuna yürekten inanıyorum.