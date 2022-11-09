Atatürk yaşamıyor olsa, birileri tarafından her gün öldürülmek istenir mi?

Atatürk, yaşamaya devam ediyor.

Tarihçi Sinan Meydan’ın ifadesiyle “Yaşamıyor olsa, birilerince her gün yeniden öldürülmek istenir miydi hiç?”

Atatürk yaşıyor ve yaşamaya devam edecek.

20 yıldır öldürmek, görüşlerini ve ilkelerini yok etmek için onca uğraş verdiler, başarabildiler mi?

Onlar öldürmek isteyince, Atatürk daha canlandı, daha değerlendi.

“İnsan, elindekinin değerini, kaybetmeye başlayınca anlarmış” özdeyişi ne kadar doğru.

Dikkat edin, ulusal bayramlara ve Atatürk’ü anma günlerine eskiye göre daha büyük katılım var.

Adı unutturulmak istendikçe, adı kitaplardan çıkarıldıkça, cami minberinden aziz hatırasına hakaret edildikçe, Türk milleti atasına daha sıkı sarılmaya başladı.

Bugün,10 Kasım.

Cumhuriyetimiz, 84 yıldır Atatürk’süz…

Ancak onun ilkeleri bize yol göstermeye devam ediyor.

Karşı devrimcilerin bütün gayretine rağmen, o ilkelerle yol yürümeye devam ediyoruz.

Atatürk’ün toplumsal görevi 10 Kasım 1938’de sona ermedi, işte görüyorsunuz 84 yıl sonra bile devam ediyor.

Kendisi de sağlığında bunun farkındaydı.

Fikirlerinin ne kadar güçlü, eserlerinin ne kadar sağlam olduğunu biliyordu.

Kendisine, İzmir’de düzenlenen suikast girişiminden sonra ne demişti?

“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Atatürk “Görevim bitmemiştir, bitmeyecektir, ben toprak olduktan sonra da devam edecektir…” sözüyle de bugünleri işaret ediyordu.

Atatürk’ün uygarlık hedefleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk toplumuna gösterdiği “uygarlık hedefleri” şunlardı:

*Bağımsızlık

*Özgürlük

*Demokrasi

*Millet egemenliği

*Laiklik, laik eğitim, laik yaşam biçimi

*Eşitlikçi refah

*Üretici toplum

Bunlar, bir toplumu uygar yapan unsurlardı.

Atatürk’ün temel görüşleri

*Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.

*Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım.

*Biz, bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı savaşmayı uygun gören bir mesleği izleyen insanlarız.

*Bütün mazlum milletler, zalimleri bir gün mahv ve perişan edecektir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendine yakışan bir toplumsal hale mazhar olacaktır.

*Emperyalizm ölüme mahkûmdur. Demokrasi insan ırkının ümididir.

*Barış, uluslararası refaha ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur.

*Cumhuriyet imkân demektir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.

*Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.

*Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.

*Türk milletinin, yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.

*Ben düşüncelerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Lüzumlu olmayan bir sözü kalbimde taşımak gücü olmayan bir adamım. Çünkü ben halk adamıyım. Yanlışım varsa halk beni tekzip eder.

*Yeni Türk toplumu, yeni alfabesiyle, ulusal tarihiyle, özleştirilen diliyle, sanatları ve müziğiyle, teknolojik kuruluşlarıyla, tüm haklarda eşit kadın ve erkekleriyle, son birkaç yılın eseridir.

*Sürekli barış isteniyorsa kitlelerin durumunu iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları, haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.

*Ulusun yaşamı tehlikeyle karşılaşmadıkça savaş bir cinayettir. Türkler, bütün medeni milletlerin dostlarıdır. İlkeler çeşitlidir, ama uygarlık birdir. Bir ulusun ilerlemesi için bu biricik uygarlığa katılması gerekir.

*Savaşın ne korkunç bir felaket olduğunu bilmeyen bazı liderler, saldırgan amaçlar gütmektedir. Milliyetçiliğin anlamını bozarak kendi uluslarını aldatıp yanlış yola sürüklüyorlar. Savaş patlak verse, uluslar bunu önlemek için kaynaklarını ve askeri güçlerini birleştirirler. Bunun en hızlı ve etkili yolu, saldırganlığın yarar sağlamayacağını saldırgana gösterecek olan bir uluslararası kuruluş yaratmaktır.

*Uluslar ailesinde, Türkiye Cumhuriyeti yararlı, çalışkan, barışsever bir üye olarak hizmet etmek ister. Biz tek bir ekonomik düşünce sistemine bağlı değiliz. Ne liberal, ne sosyalist, ne komünist, ne devletçi, ne himayeci… Yeni Türkiye, bir karma iktisadi düzen yürütmelidir.

*Sanılmasın ki yabancı sermayeye karşıyız. Yasalarımıza saygılı olmak şartıyla, yabancı sermayeye gerekli teminatı vermeye hazırız. Yeter ki bu bizim elimizdeki servete eklensin, bizim için ve onlar için yararlı sonuçlar versin.

*Yurdumuzu dünyanın en mamur ve medeni memleketleri düzeyine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah araçlarına kavuşturacağız. Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız.

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Sevgili okurlarım, gördüğünüz gibi Atatürk, kendinden sonra ülkemizi yöneteceklere de ışık tutuyor.

Ama bu ışığa inatla gözlerini kapatanlar, bugün ülkemizi ne duruma getirdiler, hep birlikte görüyoruz.

Bugün, 10 Kasım 2022.

Bizim yolumuz yine Atatürk’ün yolu!