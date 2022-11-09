“Beşik Ulemalığı”, “Büyük Kaçgun”, “Züyüf Akçe” ve; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK…

Bugün, 10 Kasım.

Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün bedensel olarak aramızdan ayrılışının yıldönümü.

Bu yüce insanı, sıradan bir yazı ile anmayı eksik saydım.

“Siyasi Tarih” yüksek lisans konumdur. Bu nedenle, çok farklı kaynakları inceleyerek tarihi konularda“belgeler” üzerinden yorum yapmayı tercih ederim.

Çocuk yaşta, o saf beyinlerine “YALANLAR” sokularak ezberletilen ve Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik bilgi ve akıl dışı yalanları tekrarlayanlara bir örnek sunmak istedim.

Bu konuda, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yazdığım yazıda değindiğim bazı noktalara da “özetle değineceğim” için, o yazımı okuyan okurlarımın hoşgörüsüne sığınırım.

İlk soru şu olmalı; Osmanlı Devleti’ni KİM yıktı?

Osmanlı Devleti Kanuni Sultan Süleyman döneminde en büyük toprak varlığına ulaştı. Kanuni’nin yaptığı 46 savaş sonrası elde edilen “ganimet geliri” hazinenin bu savaşlar için harcadıklarını karşılayamıyordu.

Kanuni sonrası, devlet yönetimi deneyimi olan Sokullu Mehmet Paşanın da 1579’da ölümüyle, deneyimsiz, yeterli eğitim ve bilgisi de olmayan kişiler tahta çıkmaya ve devlet üst yönetimlerinde görev almaya başladılar!

Devlet otoritesi sarsılıyor ve Yeniçeri isyanlarının yanı sıra Anadolu’da da “iç isyanlar” oluyordu. Bu isyanlar yüzünden yerlerinden olan Anadolu insanları topraklarını terk ederek kitleler halinde güvenli bölgelere sığınıyorlar, buna da “BÜYÜK KAÇGUN” diyorlardı.

Batılı devletler “BİLİM, TEKNOLOJİ ve EKONOMİK” alanlarda hızla gelişirken, Osmanlı bu değişime ayak uyduramıyordu.

Bu nedenle toprak kayıpları başladı. Artık, savaşlardan eli boş dönülüyordu. Ülke ekonomisi yabancıların kontrolündeydi! Kanuni zamanında ilk kez Fransızlara verilen “KAPİTÜLASYONLAR” (Ticari imtiyazlar) giderek diğer Avrupa devletlerine de verilmişti. Osmanlı devleti yabancı tüccarların pazarı haline gelmişti.Adı “Osmanlı Bankası” olan banka bile bizim değildi!

TIMAR Sistemi bozuluyor, çiftçilerin toprakları “Mültezimlere” ya da yerel yöneticilere geçiyordu! Neydi Tımar?

Devlet’e memur ve asker olarak hizmet edenlere para yerine toprak veriliyor, onlar bu topraktan geçimlerini sağlamaya çalışırken, Mültezimler (vergi toplayıcıları) de vergi topluyordu.

Ancak, çiftçiler artık ekip biçemiyor, vergi borçlarını ödeyemiyorlardı. Bu yüzden KITLIK yaşanıyor, ürün fiyatları hızla artıyordu.

Osmanlı Devleti memuruna ve hizmetindeki diğer kişilere para ödeyemiyor, “Züyüf Akçe” ya da “kırpık akçe” denilen değeri düşük paralar basıyordu!

EĞİTİM düzeni perişandı.

Çünkü, makamın babadan oğula geçmesi olan “BEŞİK ULEMALIĞI” sistemi uygulanıyordu! Yani, “LİYAKATLI” kişiler ne öğretmen olabiliyor ne de devletin herhangi bir makamında görev alabiliyorlardı!

“Adam kayırmacılık” devletin her biriminde yaygınlaşıyordu!

Saray’a yakın ve yalaka olanlar görevlere getiriliyordu!

Elbette, bütün bu etmenlerin yanı sıra “DIŞ ETKENLER” de vardı!

Örneğin; İtalya ile olan Trablusgarp savaşı sonrası “UŞİ” Antlaşması ile Kuzey Afrika’daki topraklarımız ve “12 ADALAR” İtalyanlara teslim ediliyordu!

Balkanlar’da etnik farklılıklar ve milliyetçilik kaşınıyor, isyanlar çıkarılıyor ve Balkan Savaşı’na sürükleniyorduk!

Bir “Dış Etken” örneği de, Ulusal Birliği’ni en son tamamlayan Almanya’nın Osmanlı’ya “DOST” maskesiyle yanaşıp, “Ordunuzu ıslah edelim” masalıyla, önce Alman subaylarını göndermesi, bu subayların da ısrarı ile Alman Deutsche Bank’a borçlandırarak Alman ağır sanayinin silahlarıyla donatıp sonunda Osmanlı’yı 1. Dünya Savaşı’na sürüklemesidir!.. Son tuzak budur!

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Şimdi, bir ara not düşelim;

“1881 yılında DUYUN-U UMUMİYE yönetimi İstanbul’a çöktüğünde, aynı yıl, Selanik’te MUSTAFA adında bir çocuk dünyaya geliyordu!

İşte, bu Duyun-Umumiye’de yer alan yabancı ülke temsilcileri,

dış borçlarını ödeyemeyen Osmanlı’dan borçların tahsili için yalnızca vergilere el koymakla kalmadılar!

Ne kadar üretim tesisi, liman, vapur, tren, telefon, telgraf işletmesi varsa yabancı şirketlere sattılar.

“Yaprak Tütün ve Müskirat İşletmesini” de REJİ adlı, yabancı ortaklı bir şirkete verdiler.

Bu şirket, 2. Abdülhamit’ten aldığı “KOLCU KUVVETİ” yetkisiyle, 20 binin üzerinde tütün köylüsünün canını aldı! “ÇÖKERTME” türküsü bu kitlesel cinayetin ağıtıdır!”

· Ateşi ve İhaneti Gördük!

Birinci Dünya savaşı sonunda SEVR ANTLAŞMASI ile Osmanlı’dan kalan son Anadolu toprakları da İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan güçlerince işgal edildi.

Kimileri “Amerikan Mandası olalım” derken, kimileri “İngiliz Muhipleri Cemiyeti” kurarak İngilizlere yalakalık yapıyordu.

Saray yönetimi de İstanbul’da İngiliz yönetimini sineye çekmişti.Padişah ve Halife Vahdettin, Saray’dan İngiliz işgal gemilerini seyrederken ve18 yaşında bir genç kadınla yeni bir evliliğin heyecanını yaşarken, Mustafa Kemal ve arkadaşları, Anadolu halkı ile KURTULUŞ mücadelesini sürdürüyordu!

Kuvva-yı Milliye karşısında Kuvva-yı İnzibatiye ile ulusal direnci kırmaya çalışan Saray, örneğin ulusal kahramanımız, hemşerimiz TavşancıllıYahya Kaptan’ın da katilidir!

Kurtuluş Savaşı kazanıldı, 11 Ekim 1922’de, “Mudanya Mütarekesi” ile Ateşkes ilan edildi. Ankara’daki MİLLİ MECLİS, 1 Kasım 1922’de Saltanat’ın kaldırılması kararını verdi. Vahdettin, 17 Kasım 1922’de bir İngiliz gemisi ile Malta’ya gitti.

24 Temmuz 1923’te LOZAN Antlaşması ile bugünkü topraklarımızda özgür yaşamımız uluslararası alanda tescil edildi.

6 Ekim 1923’de İstanbul yeniden bizim oldu. İngiliz işgal güçleri çaresiz, çekip gittiler. 29 Ekim 1923’de TÜRKİYE CUMHURYETİ kuruldu. Ve, Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildi.

Yalnızca 15 yıl yaşayabildi.

Cumhuriyet yönetimi, bir yandan Osmanlı borçlarını öderken, bir yandan da ülkeyi fabrikalarla donattı. Kağıt, Şeker, Bez, Kumaş fabrikalarımız bir bir açıldı. Hem de meyve-sebze satarak ödeme koşuluyla. Kurulan her fabrika aynı zamanda toplumsal ve kültürel gelişme için de birer üretim merkezi oldu.

Ülkede demiryolu seferberliği başlatıldı.

EĞİTİM alanında yapılan etkin çalışmalarla kısa sürede okuma yazma oranı yükseltildi.

Osmanlıca, “Arapça, Farsça, Türkçe karışımı” bir dildi. Saray ve çevresi dışında bu dili konuşan, yazan yoktu! Mustafa Kemal, Osmanlı aydınlarının da çaba gösterdiği, Latin harflerini “TÜRK DİLİNİ” bir DEVRİM olarak ortaya koydu. Türkçe okuyup yazma, hızla gelişti.

HALKEVLERİ ile toplumun kültürel gelişmesine yol açtı.

Yurt dışına öğrenciler gönderildi.

Henüz 57 yaşında ve daha çok şey yapabilecek bir lider, ülkesi için her konuda öncü ve örnek olan bir insanı, ne yazık ki 10 Kasım 1938 günü bedensel olarak yitirdik.

Bugün, tıpkı Osmanlı’nın son döneminin koşullarını yaşıyoruz!

Dış borçlarımızın faizlerini ödeyebilmek için bile yeni dış borçlar arıyoruz!

Bizim sandığımız birçok üretim tesisi yabancı şirketlerin eline geçmiş!

Paramız pul olmuş!

Okullarımız ve özellikle üniversitelerimiz “bilim özürlü” kişilerin elinde oyuncak olmuş.

Küçük bir azınlık hariç, toplumun büyük çoğunluğu perişan.

Yeni bir Atatürk aramak değil ama O’nun yolundan yürümek gerek!

Çünkü,Türk Ulusu olarak, O’na borcumuz var!

Kurduğu Cumhuriyeti ve DEVRİMLERİNİ yaşatmak.

Var mısınız?