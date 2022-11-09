Amatörlere destek veriyorum ama, Murat Aydın’a kırıldım

Sporun ve sporcunun dostu Kartepeli iş insanı Yalçın Eldoğan’dan Kartepe’de bulunan spor kulüplerine tam destek geldi. Kartepe’de iş yapan ve spora olan desteğiyle bilinen Eldoğan bazı kulüp başkanları ve basınla sahibi olduğu El Garden Otel’de bir araya geldi. KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ın toplantıya son anda katılamayacağını açıklamasından çok, kendisini aramamasına kırıldığı söyleyen Eldoğan, yine de tepki göstermedi

TOPLANTIYA İLGİ YOĞUN OLDU, DESTEK ALMAYA GELMEYENLER ŞAŞIRTTI…

Maşukiye’de bulunan Elgarden Oteli’nde konuklarını ağırlayan Yalçın Eldoğan çorbada bizimde katkımız olsun diyerek yola çıktıklarını söyledi. İlimizde tüm amatör liglerde mücadele veren takım temsilcileriyle Kartepe’de bir araya gelen Kocaelsipor eski başkanvekili iş insanı Yalçın Eldoğan, amatör spora destek ve projelerini anlattı. Eldoğan’ın çocukluk arkadaşı olan Oktay Kocatekin’in organize ettiği davette, Kocatekin “Belki de böylesi ilk kez oluyor bir iş insanı yaklaşık 20 kulübe maddi destek verecek. Bu iş aslında örnek alınması takdir edilmesi gereken bir olay. Amatörlerin durumu ortada, başkanları yöneticileri büyük fedakarlıklar yapıyorlar, onlar eli öpülesi insanlar. Yalçın ağabeyimize teşekkür ediyoruz” dedi.

2 MİLYON BÜTÇE AYIRDIK

Eldoğan, “Buraya gelen takımlara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ben de bu yoldan geçtiğim için amatör sporun ne denli zorlu şartları olduğunu bilen birisiyim. Biz burada iş yapıyoruz, bir takıma ne gibi destek oluruz noktasında, bir tane takıma değil de bütün bölgedeki takımlara destek verelim dedik. Kartepe’den bir takımın profesyonel liglerde oynamasını istiyoruz. 2 milyon reklam bütçesi ayırdık, 1 milyonu nakit kalanını da otelimizde konaklama kamp gibi düşündük. Ben zamanında Boluspor’a 4.5 milyon, Malatyaspor’a 750 bin lira destek oldum. Konuyu Murat Aydın’a ilettik, güzel fikir dedi, teşekkür etti, ama bugün burada kendisini göremedik. Siyasileri özellikle çağırmadık. Ben birçok partiden teklif almış biriyim, ama siyaset yapmadım. İzmit Gültepe doğumluyum, 27 yıllık Kartepeli iş insanıyım” dedi.

SPORUN İÇİNDE SİYASET OLMAZ

Arslanbey Gençlerbirliği Başkanı Fatih Topal ise “Bu imkanı bizlere sağlayan Yalçın beye kulübüm adına teşekkür ediyorum. Bizler kendi içimizde birbirimizi konuşmazsak, ayrımcılık adamcılık, siyasilik yaparsak, başarılı olamayız. Sporun içinde siyaset olmaz. Siyaset ile başarı gelmez. Profesyonel liglere takım çıkaramayız. Belediyede çalışan birisi bizi temsil edemez, hakkımızı koruyamaz, birlikteliğimizi bozar. Biz kulüpler olarak birlik olalım, o zaman her şey daha güzel olacak. Bir iş insanı kalkmış yardım ediyor, el uzatıyor. Kusura bakmayın da biz de Yalçın Eldoğan beye bir teşekkür edelim” dedi.

SPOR İLE SİYASET OLMAZ

Maşukiyespor başkanı Talha Topçu ise “Burada konuşulacak çok şey var aslında, ama anlamı yok konuşmanın. Siyasilere yıllardır kucak açtık, ama artık devir değişti, biz siyasileri kulübe almıyoruz. Belediye çalışanı bize tepki gösteremez, o zaman bizde yeni bir oluşum yapalım. Spora siyaseti karıştırmamak lazım. Faydaları olmuyor. Seçim zamanı geliyorlar, sonra yoklar. Artık spor ile siyaset bir arada gitmiyor. Spor kulüpleri kendi ayakları üzerinde durmalı. Spora gönül vermiş iş insanlarıyla birlikte sporumuz gelişir. Kartepe kulüplerine verdiği bu önemli destekten dolayı Yalçın Eldoğan beye teşekkür ediyorum” dedi.

BU GÜZEL OLAYA KAYITSIZ KALMADIK

BAL’da iyi giden Yuvacıkspor’un beyefendi antrenörü Fatih Kurtoğlu ise “Davete icabet etmek sünnettir. Biz de katıldık ve bu güzel olaya kayıtsız kalmadık. Yalçın beye teşekkür ediyoruz. Önce proje üretmek lazım. Herkes samimi olsun, bizler kazanalım” dedi. Karşıyaka Koleji eski sahibi Şaban Gül ise ‘Bizi Kocaeli’nde ilk kadın futbol takımını kuran kişiyiz. Ben Karşıyaka Koleji sahibiydim, sonra bazı olaylardan dolayı okulu sattık, ama okul olarak Brezilya’da Dünya ikincisi olduk. Fransa’da Dünya 6’ncısı olduk. Şimdi 3.Lig’den yeniden başlıyoruz. Genel Koordinatörümüz Osman Karakaya nezaretinde genç kızlarımızla yeniden bir takım kurduk. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçmiş dönemlerde bizde futbol oynayanlar birçok kadın futbolcumuz şimdi 3 büyük takımda forma giyiyor” dedi.