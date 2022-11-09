Katar’da Dünya Kupası

Dünya Futbol Şampiyonasının bu defaki düzenleyicisi Katar. 2010 yılında yapılan gizli oylama sonrasında o zamanın FIFA Başkanı olan SeppBlatter’in elindeki zarftan bu ülkenin ismi çıkınca herkes şaşırmıştı. Neticede karar kesindi ve Dünya Kupasını organize etme hakkı ve şansı Katar’ın oldu.

Aslında şaşılacak bir sonuç değildi. Bu yıla gelinceye kadar bu ülkenin düzenlediği Şampiyonalara baktığımızda, birçok branşta Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yaptığı görülecektir. Haritada yerini gösterin diye sorsalar, çoğumuzun bilemeyeceği cevabı vermek pek kolay olmasa da Futbolun Dünya Kupası bu ülkede…

Katar, bu şampiyonayı aldıktan sonra çok ciddi bir futbol stadı inşasına başladı. Yanılmıyorsam sayısı 8 olan futbol arenaları son derecede modern bir yapıya sahip olacaklar. Ülkenin bulunduğu coğrafi konum nedeni ile genelde Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen bu aktivite Kasım ve Aralık ayları içinde yer alıyor. Aşırı sıcaklarda oynanmasının mümkün olamayacağı bilindiği için bu ekstrem karar alındı.

20 Kasım günü Katar-Ekvador maçı ile başlayacak olan bu kupanın oldukça fazla sayıda eleştiri alacağı bekleniyor. Bazıları, “Futbol ve Dünya Kupası Katar için çok büyük” deseler de, sonuçta FIFA, 8/14 şeklinde çıkan sonucu açıkladı ve bu günlere gelindi.

Bazı kaynaklarda, bu ülkede çeşitli yolsuzlukların olduğu, insan hakları ihlallerinin yaşandığı ve kötü çalışma koşullarının bulunduğu iddia edilse de bu durum bu ülkenin bu kupayı düzenlemesine engel olmadı. Dikkatli okurların hatırlayacaktır, Çin’in 2008’deki Yaz Olimpiyat Oyunları için de benzer görüşler ortaya atılmıştı.

Katar’ın nüfusu 3 milyondan az. Sıcak bir iklimi var. Doğal gaz zengini. Her şeye karşın zengin bir ülke. İnsanları seyahat etmeyi seviyorlar. Hemen her ülkede enteresan sayılabilecek ticari yatırımları var. Bizim ülkemizi de sevdikleri kesin.

SeppBlatter’in değerlendirmelerini okuyunca bu cümleler aklıma geldi. 1998-2015 yılları arasında FIFA başkanlığını yapan Blatter, kendi elleri ile açtığı zarfın içindeki ülkeyi şimdi eleştiriyor. En az izlenen Dünya Kupası olacağını, maçları Zürih’teki evinden izleyeceğini söylüyor. Fırsatım olsa şahsen yerinde izlemeyi tercih ederdim. Uzay Kupası değil bu Dünya Kupası… Ya gider yerinde izlersin ya da evine kapanır koltuğunda televizyondan bu heyecanı yaşarsın.

Katar’a bu kupada başarılar dileyelim ve keyifli maçlara tanıklık edelim…