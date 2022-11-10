Deve eti kasidesi ve Türkçe ibadet

“Arap Bedevi kadınları, ellerinde defler, yanık sesle şarkılar söylüyorlardı. Şarkıların konusu da deve etinin lezzetiydi. Bu etin kebabının, haşlamasının ve kızartmasının ne kadar lezzetli olduğu yanık yanık, makam içinde anlatılıyordu.

Töreni tertipleyen Osmanlı Teşkilatı Mahsusa Reisi Eşref Sencer Kuşçubaşı Bey bir de gördü ki hazır ol vaziyetinde olan Anadolu’nun aslan yapılı Osmancık Taburunun erlerinden bazılarının Arapça deve eti kasidesini dinlerken gözyaşları şıpır şıpır damlıyordu. İyi Arapça bilen Eşref Bey şaşırdı, bir ere:

‘Oğlum ne ağlıyorsun?’ diye sordu.

Hazır ol vaziyetindeki Mehmetçik, durumunu değiştirmeden cevap verdi:

‘Kumandanım, bakınız ne güzel Kuran okuyor...”

Bu saf, pırıl pırıl yürekli Anadolu çocuğunun duyguları önünde gözleri dolan Eşref Bey dayanamadı,

‘Oğlum o bedevi kadınları kendilerine dağıtılacak olan deve etinin lezzetini anlatan kasideyi makamla okuyor, sil gözyaşlarını’ dedi.”

Cemal Kutay’ın anlatmak istediği

Sevgili okurlarım, yukarıda okuduğunuz satırları ünlü tarihçi-yazar Cemal Kutay’ın “Türkçe İbadet” adlı kitabından aldım.

Sayfa 61…

Kitapta, yaşanmış pek çok benzer olay anlatılıyor.

“Araplaştırılma” döneminden buyana, Türklerin Arapçaya önyargılı davrandığı, duyduğu her Arapçayı “kutsal” kabul ettiği bir gerçek.

Yıllar boyunca Arapça “kutsal dil” olarak belletildi, Arapça işiten saf ve iyi niyetli insanlarımız ister istemez “huşu içinde” hazırola geçiyor.

Günlük yaşamımızı “bilerek, anlayarak, konuşarak” geçiriyoruz, ancak bilmediğimiz ve anlamadığımız bir dille ibadet etmeye zorlanıyoruz.

Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Türkçe ibadet” konusunu başlattı, ama ömrü devamını getirmeye yetmedi.

1950’de iktidara gelen DP döneminde güçlenen karşıdevrimcilerin ilk işi, “Türkçe ezan” ve “Türkçe ibadet”i uygulamadan kaldırmak oldu.

Daha sonraki iktidarlar döneminde de hiçbir siyasetçi bu konuyu yeniden ele almaya cesaret edemedi.

Halkın dini duygularını istismar ettiler ve halen istismar etmeye devam ediyorlar, milletimiz bilmediği Arapçada ibadet etmeyi sürdürüyor.

Oysa “Türkçe okumak”, “Türkçe anlamak” ve “Türk gibi düşünmek” ne kadar önemli.

Ezberlediğin bir şeyi mırıldanıyorsun, ama anlamını bilmiyorsun.

Türkiye, bu yanlıştan bakalım ne zaman dönecek?

Devlet Bahçeli’nin çıkmazı

Kısaca…

* CHP’nin HDP ile görüşmesi, hainlik…

* AKP’nin HDP ile görüşmesi, normal.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şu “siyaset yapma etiğine” bakar mısınız?

Türkiye’nin kısa özeti

*Vatandaş geçinemiyor.

*Göçmenleri istemiyor.

*Karşıt görüşe tahammül edemiyor.

Dışborçkolik ülke

Türkiye, artık tam anlamıyla “dışborçkolik” bir ülke oldu.

Nasıl alkolikler, alkol bulamayınca krize giriyorsa…

Türkiye de dış borç bulamayınca krize giriyor.

Bugüne kadar yaşadığımız ekonomik krizleri inceleyin, özünde hep “dış borç bulamama” vardır.

AKP iktidarı son 20 yılda tam anlamıyla “dışborçkolik bir ekonomi” yarattı.

Çalışmak yok, üretmek yok, sürekli borçla çarkını çevirmeye çalışan “müflis tüccarlar” gibiyiz.

Çevirebilirsen çevir!

Tamam, benzer pek çok ülke gibi “çift paralı” bir ülkeyiz.

Ulusal paramızı alışverişte ve kısa vadeli ödemelerde kullanıyoruz.

Döviz ise bizim için “ölçü birimi”, “servet saklama aracı” ve “uzun vadeli borçlanma parası”.

Bütün sıkıntı da burada.

Peki, yapılabilecek bir şey yok mu?

Önlem alınamaz mı?

Yapılabilecek çok şey var.

Önlem de alınabilir.

Ama bu kafalarla değil.

“Çift paralı” olduğu halde, ekonomisinin çarklarını sıkıntısız çevirebilen pek çok ülke var.

Yeter ki bu konuda “kararlı ve bilimsel tutum” olsun.