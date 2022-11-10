Makale Yazısı-10 Kas 2022 - 20:00

Deve eti kasidesi ve Türkçe ibadet
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

“Arap Bedevi kadınları, ellerinde defler, yanık sesle şarkılar söylüyorlardı. Şarkıların konusu da deve etinin lezzetiydi. Bu etin kebabının, haşlamasının ve kızartmasının ne kadar lezzetli olduğu yanık yanık, makam içinde anlatılıyordu.

Töreni tertipleyen Osmanlı Teşkilatı Mahsusa Reisi Eşref Sencer Kuşçubaşı Bey bir de gördü ki hazır ol vaziyetinde olan Anadolu’nun aslan yapılı Osmancık Taburunun erlerinden bazılarının Arapça deve eti kasidesini dinlerken gözyaşları şıpır şıpır damlıyordu. İyi Arapça bilen Eşref Bey şaşırdı, bir ere:

‘Oğlum ne ağlıyorsun?’ diye sordu.

Hazır ol vaziyetindeki Mehmetçik, durumunu değiştirmeden cevap verdi:

‘Kumandanım, bakınız ne güzel Kuran okuyor...”

Bu saf, pırıl pırıl yürekli Anadolu çocuğunun duyguları önünde gözleri dolan Eşref Bey dayanamadı,

‘Oğlum o bedevi kadınları kendilerine dağıtılacak olan deve etinin lezzetini anlatan kasideyi makamla okuyor, sil gözyaşlarını’ dedi.”

Cemal Kutay’ın anlatmak istediği

Sevgili okurlarım, yukarıda okuduğunuz satırları ünlü tarihçi-yazar Cemal Kutay’ın “Türkçe İbadet” adlı kitabından aldım.

Sayfa 61…

Kitapta, yaşanmış pek çok benzer olay anlatılıyor.

“Araplaştırılma” döneminden buyana, Türklerin Arapçaya önyargılı davrandığı, duyduğu her Arapçayı “kutsal” kabul ettiği bir gerçek.

Yıllar boyunca Arapça “kutsal dil” olarak belletildi, Arapça işiten saf ve iyi niyetli insanlarımız ister istemez “huşu içinde” hazırola geçiyor.

Günlük yaşamımızı “bilerek, anlayarak, konuşarak” geçiriyoruz, ancak bilmediğimiz ve anlamadığımız bir dille ibadet etmeye zorlanıyoruz.

Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Türkçe ibadet” konusunu başlattı, ama ömrü devamını getirmeye yetmedi.

1950’de iktidara gelen DP döneminde güçlenen karşıdevrimcilerin ilk işi, “Türkçe ezan” ve “Türkçe ibadet”i uygulamadan kaldırmak oldu.

Daha sonraki iktidarlar döneminde de hiçbir siyasetçi bu konuyu yeniden ele almaya cesaret edemedi.

Halkın dini duygularını istismar ettiler ve halen istismar etmeye devam ediyorlar, milletimiz bilmediği Arapçada ibadet etmeyi sürdürüyor.

Oysa “Türkçe okumak”, “Türkçe anlamak” ve “Türk gibi düşünmek” ne kadar önemli.

Ezberlediğin bir şeyi mırıldanıyorsun, ama anlamını bilmiyorsun.

Türkiye, bu yanlıştan bakalım ne zaman dönecek?

Devlet Bahçeli’nin çıkmazı

Kısaca…

* CHP’nin HDP ile görüşmesi, hainlik…

* AKP’nin HDP ile görüşmesi, normal.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şu “siyaset yapma etiğine” bakar mısınız?

Türkiye’nin kısa özeti

*Vatandaş geçinemiyor.

*Göçmenleri istemiyor.

*Karşıt görüşe tahammül edemiyor.

Dışborçkolik ülke

Türkiye, artık tam anlamıyla “dışborçkolik” bir ülke oldu.

Nasıl alkolikler, alkol bulamayınca krize giriyorsa…

Türkiye de dış borç bulamayınca krize giriyor.

Bugüne kadar yaşadığımız ekonomik krizleri inceleyin, özünde hep “dış borç bulamama” vardır.

AKP iktidarı son 20 yılda tam anlamıyla “dışborçkolik bir ekonomi” yarattı.

Çalışmak yok, üretmek yok, sürekli borçla çarkını çevirmeye çalışan “müflis tüccarlar” gibiyiz.

Çevirebilirsen çevir!

Tamam, benzer pek çok ülke gibi “çift paralı” bir ülkeyiz.

Ulusal paramızı alışverişte ve kısa vadeli ödemelerde kullanıyoruz.

Döviz ise bizim için “ölçü birimi”, “servet saklama aracı” ve “uzun vadeli borçlanma parası”.

Bütün sıkıntı da burada.

Peki, yapılabilecek bir şey yok mu?

Önlem alınamaz mı?

Yapılabilecek çok şey var.

Önlem de alınabilir.

Ama bu kafalarla değil.

“Çift paralı” olduğu halde, ekonomisinin çarklarını sıkıntısız çevirebilen pek çok ülke var.

Yeter ki bu konuda “kararlı ve bilimsel tutum” olsun.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL