Türkkan’dan sonra Tarhan da Çayırova skandalını TBMM’ye taşıdı

Çayırova Belediyesi’ndeki skandalı gazetemizde yer vermiştik.Önce CHP Grup Başkanvekili Halis Koç, Çayırova Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nden görüş alarak Reysaş Lojistik’e kesilen 40 milyon liralık ilave kaçak yapı cezasını kaldırdığını, belediyenin 40 milyon TL’lik zarara uğratıldığını iddia etti. Ayrıca 40 milyon liralık cezanın indirilmesi için rüşvet pazarlığı yaptığı ifade edildi. Sonra da Çayırova Belediyesi encümeninde bu cezanın kaldırıldığı belirtildi…

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İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Çayırova Belediyesi’ndeki 40 milyon TL’lik cezanın ortadan kaldırılmasını ve rüşvet pazarlığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

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Önceki gün deCHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Çayırova Belediyesinde yaşanan rüşvet skandalını TBMM Genel Kurulu gündemine taşıdı.

Genel Kurulda konu hakkında konuşma yapan Tarhan, “Kocaeli’nin Çayırova Belediyesinin özel bir şirkete ait yapıda imara aykırılıklar nedeniyle 40 milyon Lira ceza kestiği, ancak bu cezanın 20 milyon Lira rüşvet karşılığında silindiği iddia edilmektedir. Ceza yazılan şirket yetkililerinin şikayeti üzerine rüşvet iddiasıyla ilgili olarak, Çayırova Belediye Başkanı Ak Parti Genel Merkezine çağırıldığını itiraf etmiştir.” dedi.

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Tarhan Çayırova Belediye Başkanının rüşvet iddialarına ilişkin olarak yapmış olduğu bu itirafa rağmen konuya dair hiçbir açıklama yapılmamasını eleştirdi ve “Ancak imara aykırı yapılan ve tutanaklarla tespit edilen işlemlere rağmen cezanın neden silindiğine dair bir açıklama yapılmamaktadır.” diyerek Kocaeli kamuoyunun bu konudaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını beklediğini söyledi.

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Tarhan, konuya ilişkin olarak CHP il ve ilçe örgütü tarafından yapılan çalışmalara da dikkat çekerek, CHP Çayırova Belediye Meclis Üyelerinin suç duyurusunda bulunduklarını da hatırlatarak, başta Çayırovalılar olmak üzere, Kocaeli’de yaşayan her bir fert adına konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi.

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CHP Grup Başkanvekili Halis Koç, Çayırova’daki skandalı kamuoyuyla paylaştı. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da konuyu TBMM gündemine taşıdı…

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Çayırova Belediyesi ve konuyla ilgili görüşünün alındığı Büyükşehir Belediyesi’nden bir ses çıkmadı. CHP’liler konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Bakalım bu işin sonu nereye varacak, takipçisi olacağız.