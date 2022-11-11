Toplumsal körelmeyi  frenleyen öğretmen

Bizim “Duvar Dibi Dostları” grubumuza yaklaşık iki ay önce katılan, Diyarbakır Silvanlı bir arkadaşımız var. Emeklilik hayatını İzmit’te geçiren, 60 yaşında, çok saygın bir arkadaş. Silvan halkının tamamı gibi o da Kürt. Onunla sohbetlerimizde, Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki sosyal yaşam ve Kürtçe konusunda meraklarımızı giderici çok değerli bilgiler ediniyoruz.

Kendisi çok aktif bir kişiliğe sahip. Öyle ki Silvan’da lisede okurken Öğrenci Birliğinin başkanlığını yapmış.

Lise mezunu kişi olarak İlkokul öğretmenliği yapmak istiyor ve 1982 yılında, 22 yaşında iken vekil öğretmen olarak, Silvan’a yaklaşık 25 km uzakta, 60 kadar hanesi olan bir köye atanıyor.

Halkının tarım ve hayvancılık ile geçindiği köyde elektrik ve evlere ulaşan su dağıtım sistemi, toplanıp konuşabilecekleri bir köy odası veya köy kahvesi yok. Köyün halkı tarımsal ürünler için suyu, köyün ortasından akan dereden, içme sularını açtıkları kuyulardan ve köyün tek çeşmesinden karşılıyorlar. Yaşam düzeyinin çok yetersiz olduğu bir yer. Ama oralarda misafirperverlik adeta ruhlara işlemiş olduğundan köylüler okulun bu tek öğretmeni sık sık evlerine davet edip sevgi ve saygı ile ağırlıyorlar.

Öğretmenimiz, tatil günlerinde köyden Silvan’a ulaşmak için önce yayan olarak iki köyü geçecek şekilde 30-40 dakika yürüyor, Silvan’a bağlantısı olan stabilize karayoluna ulaşıyor ve otobüsle yarım saatlik bir yolculuk daha yapıyor.

Şair A. Kutsi Tecer’in “Orda bir köy var uzakta” adlı şiirinde “Gezmesek de, tozmasak da o köy bizim köyümüzdür.” dediği köylerden biri…

Bu yörede, Silvan’a uzak köyler, toplumsal problemler nedeniyle öğretmensiz kaldığından dört yıldan beri kapalıymış. Kendisi, ülkede okulların açılmasından dört gün sonra işe başlayabilmiş. Yani, o köyde yeni eğitim dönemi onun öğretmenliği ile başlıyor. O gitmese köyün okulu yine açılamayacak…

Atandığı bu okul köydeki tek beton bina. Tahta sıraları dökük bir sınıfı, bir tuvaleti ve kendisinin evi olarak kullandığı, sınıfa bitişik bir odası var. Okulu ısıtmak, öğrencilerin sabahları okula gelirken getirdiği tezek ve odunla mümkün oluyor. Onlar, okulun açık olduğu saatlerdeki su ihtiyacını karşılamak için gelirken köyün tek çeşmesinden plastik bidonlara doldurdukları suyu da taşıyorlar. Okulun temizliğini kendisi öğrencilerle beraber yapıyor. İşte böyle bir okul!..

Arkadaşımız bizlerle sohbet ederken o köydeki ilk günlerinde yaşadığı bir olayı anlattı. Sonunu heyecanla beklediğimiz için, güzel bitince bizler o atmosferi yaşarcasına sevindik ve gözlerimiz doldu:

Okulun açıldığı ilk gün okula 15 öğrenci geliyor ama hepsi erkek. İçlerinde bir tek bile kız öğrenci yok.

Ertesi gün tek tek evlere gidiyor, kız çocuklarını da okula göndermeleri için konuşuyor. Ama nafile! Kızlarını okula göndermek istemiyorlar. Bu duruma akıl sır erdiremiyor.

Ama kız çocuklarını da okula getirtmenin bir yolunu bulmalı!..

Okulun açıldığı birkaç gün olmuş iken kayıt için iki çocuk gelir. Bunlar imamın iki çocuğu. Bu köyde okul olmadığı için başka köy okulunda 4. sınıfa kadar okumuşlar. Artık, öğretmeni de olduğuna göre köylerindeki bu okulda okumak için kaydolmak istemekteler.

Okulun tek öğretmeni olan arkadaşımız onlara şunu söyler:

-Babanızla gelin ki kaydınızı yapayım…

Babalarına haber vermeye gidiyorlar ve 1-2 saat sonra okula yanlarında o olmadan dönüyorlar;

-Babamız gelmiyor…

-Gelmiyorsa sizi kaydedemem…Okulunuza dönmeniz gerekiyor.

İki öğrenci babalarını getirtmek için evlerine tekrar gidiyorlar ama netice yine yok.

Bu iki çocuğun babası olan imam bir başka köyden. Devlet memuru değil. Orada süregelen bir geleneğe göre köylüler ürettikleri üründen ( buğday, arpa, nohut, mercimek vs) belli bir kısmını ona vererek geçinmesine katkı sağlıyorlar.

Günlerden Çarşamba, akşam vakti… Arkadaşımız öğretmen, okul içindeki odasında çayını demlemiş, bisküvi paketini açmış, kapı çalınıyor.

Kapıyı açtığında karşısında caminin imamı. Her Cuma namazına gittiğinde arkasında namaza durduğu kişi. Türkçe bilmiyor, 35 yaşlarında. Vaazlarını Kürtçe veriyor ve 3 yıldır bu köyde..

-Buyrun… İçeri gelin… Beraber çay içelim…

Girmek istemiyor. Üstelik kapı girişinden geriye çekiliyor. Sanki bir imamın girmesi sakıncalı bir yer!

Öğretmen arkadaşımız ısrar ediyor ve içeri giriyor. Ama okul ortamına o kadar yabancı ki bakışlarıyla duvarları bile inceliyor ve sanki soruyor: Burası nasıl bir yer!..

Konuşma doğal olarak iki çocuğunun okula kaydına geliyor. Öğretmen arkadaşımız şunu söylüyor:

- Bu Cuma vaazda “bütün köylülerin kızlarını okula kaydettirmesini, bunun köyümüz ve ülkemiz için çok önemli olduğunu söyleyin, iki çocuğunuzun kaydını bu okula yapayım.”

İleri sürdüğü şartın önemine ve doğruluğuna bakınız.

İki gün sonra Cuma namazı sonrası; arkadaşımız vaazda istediğini söyleyip söylemeyeceğini merak ediyor.

İmam vaazında “kız çocuklarınızı okula gönderin” diyor ve bunun çok gerekli olduğunu ifade ediyor.

Aynı ev içinde kaderine terk edilmiş ve adeta unutulmuş kız çocukları…

Pazartesi sabahı okulda tam 18 kız öğrenci var. Onların sadece okuma yazma öğrenmeleri bile ters talihlerine bir set olacak…

O köyün yaşam ortamında imamın dinsel yolla olumlu etkisine bakın; “Kız çocuklarınızı okula gönderin” diyor; gönderiyorlar.

Bundan sonrasında hem analar babalar, hem köyün imamı ve hem de öğretmen arkadaşımız mutlu.

Öğretmen imamın iki çocuğu için her gün saat 15’ den sonrasını ayırıyor ve onların İlkokul Eğitimine büyük katkısı oluyor.

Yıllar geçiyor. İstanbul’da, o köyden birinin düğünü var. Arkadaşımız da halay çekenler arasında. Koluna tanımadığı genç bir kız giriyor ve halayı beraber bitiriyorlar.

-Öğretmenim, beni tanıdın mı? Ben öğrenciniz Filiz…

Şu mutluluğa bakın… Ben bunu yazarken bile sevinçten ağlayacağım geldi…Bir İlkokul eğitiminin bile şu güzel etkisine ve sonucuna bakın.

Bir başka çok ilginç rastlantı daha var; o okulun birinci sınıfında okuttuğu erkek çocuklardan çoğu İzmit’te iş bulmuşlar. Öğretmenleri ile sık sık buluşuyorlar.

Öğretmen orada bir yıl kalıyor ama etkisi sürüyor. Oradan ayrılmasından sonra da o okulda sayı olarak kızlar hep daha fazla. Yani öğretmen arkadaşımızın o davranışı köydeki ana babalar ve geriden gelen kız çocukları için örnek olmuş. O, kentten uzak, halkı fakir köyde unutulmuş 18 kız çocuğunun anne olarak oluşturduğu neslin bile toplumsal körelmeyi belirgin şekilde frenlediği kesin.

Örnek olsun bilmeyenlere ve bunu önemseyemeyenlere. “Duvar Dibi Dostları” grubundaki bütün arkadaşlar, o günlerin öğretmeni seni bütün kalbimizle kutluyoruz.