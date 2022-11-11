Zeytinoğlu’ndan “7-8 ay çok zorlanacağız” uyarısı

Ayhan Zeytinoğlu…

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı…

TOBB ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkan Yardımcısı…

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı…

Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Üyesi…

Ulusal ve uluslararası pek çok kurumda başka görevleri de var.

Zeytinoğlu’nun üç gün önce Cumhuriyet Gazetesi’nde uzun bir röportajı yayınlandı.

Şehriban Kıraç yapmış röportajı.

Ayhan Bey, röportajda Türk ekonomisinin genel bir çerçevesini çizmiş, yaşanan sıkıntıları genel hatlarıyla dile getirmiş.

Diyor ki:

*Enerjide fiyat artışları olabilir.

*Maliyetlerin kur artışından fazla yükseldiği bir dönem yaşıyoruz.

*Seçim dönemine giriyoruz, maalesef yeni zamlarla karşı karşıya kalacağız.

*Önümüzdeki 7-8 ay oldukça zor planlayacağımız bir dönem olacak.

*İşsizlik, en az enflasyon kadar önemli bir sorundur.

*Dolar, şu anda 22 TL. seviyesinde olmalı.

*İktidar, karar alırken ilgili tüm kesimlere danışmalı.

Ayhan Zeytinoğlu’nun görüşlerinin ayrıntıları şöyle:

Sanayiciler hangi sorunları yaşıyor?

*Şu anda temel sorun, finansmana erişim. Proje bazlı finansman bulunabiliyor. Önümüzdeki günlerde de artık fatura karşılığı olmayan bir kredi kullanılmayacak. Hükümet bunu enflasyonla mücadele kapsamında uyguluyor. Umarız en azından bu hedefe ulaşmada bir fayda sağlar.

*İhracat, şu anda ekonominin en önemli lokomotifi. İhracatın büyük kısmı Avrupa’ya yapılıyor. Avrupa’da yavaşlama nedeniyle bu ihracatımızın yavaşlaması da söz konusu.

*Şu anda Irak ve Rusya, Türkiye için gelişen iki ülke. Rusya ilk defa ihracatta ilk beş ülke arasına girdi. Rusya bu hızla giderse 10 ay sonra ihracatta Almanya’yı bile geçebilir.

İhracatta Çin rekabeti yeniden başladı

*İhracatımız bu yıl 250 milyon doları geçebilir. Türkiye’nin aslında bu pastadan daha fazla pay alması lazım. Bizim bu dönemde ihracatımızın artmasının ana nedeni, Çin’den Avrupa’ya giden konteyner fiyatlarının çok artmasıydı. Son zamanlarda konteyner fiyatlarında bir düşme var. Bu bizim için bir dezavantaj. Tekrar Çin rekabeti geliyor.

*Avrupa’ya yaptığımız ihracatta da kota sorunumuz var. Hem de ilave ücretler uygulanıyor. Bunların çözümlenmesi için çabalıyoruz. AB’ye yaptığımız ihracatın kamyon sırtında yapılması da sürdürülebilir değil. Bunun biran önce demiryoluna aktarılması gerekiyor. Bunun için sadece bizim değil, AB tarafının da yatırım yapması lazım.

Krediye ulaşım sorunu

*Şirketler işletme sermayesi sorunu yaşıyor. Maliyetler çok yükseldiği için işletme sermayeleri en az yüzde 80 azaldı. ÜFE yüzde 150. Burada ciddi sıkıntı var. Dünyanın en büyük ihracatçı şirketi Almanya’dır. Onların ihracatçısının arkasında çok ciddi bir eximbank kredi desteği var. Ürünü satarken arkasındaki kredi gücüyle satıyor. Bizim de idealimiz bu yapının Türkiye’de sağlanması. Sanayiciler olarak bunu görmek istiyoruz.

Dolar kuru

*Dolar kuru ile ilgili tahmin yapmak çok zor. Ama sanayici için olması gereken cazip kur seviyesi 22 TL. mertebesinde. Şu anda navlunlar düştü, ancak Ukrayna-Rusya savaşının nasıl devam edeceğini öngöremiyoruz. Savaş bitse, petrolde de düşüş olacak. Bu bizim enerji maliyetlerimizi de düşürebilir. Yıl sonu itibariyle yüzde 7-8 büyüme olabilir.

7-8 ay zor geçecek

*Kesinlikle enerjide fiyat artışları olabilir. Maliyetlerin kur artışından fazla yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. İşin gerçeği, iç pazara çalışan şirketler için durum daha zor. Umarız, ihracat yapanların ihracat artış hızı içerideki daralmaları balans edecek mertebede olur. Kaynak sorununun çözümü zaman alacak. Seçim dönemine giriyoruz, maalesef zamlarla karşı karşıya kalacağız. Gelecek 7-8 ay, oldukça zor planlayacağımız bir dönem olarak önümüzde duruyor.

İşsizlik, enflasyon kadar önemli

*Hükümet 2004’ten 2008’e kadar ciddi reformlar yapmıştı. Burada yatırım iklimini iyileştiren adımlar vardı. Kopenhag kriterleri vardı. Bunları tekrar yapmalıyız. Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla her yıl minimum 1 milyon kişiye iş yaratma kapasitesi, sıfır. Türkiye’de işsizlik en az enflasyon kadar önemli bir sorun. Şu anda çalışma yaşında olup iş bulma ümidini kaybetmiş ciddi bir kitle var. Ne yapıp edip bu kitleleri çalışır hale getirecek iş imkânları yaratmalıyız.

Sanayicinin beklentisi

*Sanayiciler olarak bizim beklentimiz, siyasi nedenlerle alınan kararlardan etkilenecek tüm kesimlerin görüşleri alınarak hayata geçirilmesi. Yanlış kararlar alınmasın. Maliyetlerimiz artıyor, artmaya devam edecektir. Bunların kalıcı sorunlar yaratmaması gerekiyor. Ülkemizin kaynakları limitli. Krediye ulaşmamızın en kolay yolu, yabancı sermayeyi getirebilmek. Bu iklimi yaratmamız lazım.