Azerbaycanlı şehit general adına park açılışı yapılıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Milli Kahraman" ilan edilen Türkiye'de eğitim almış sevilip sayılan savaşta mahiyetinde bulunan askerlerle birlikte şehit düşmüş Tümgeneral PoladHaşimov ile birlikte bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Azerbaycan'ın 44 gün süren işgal altındaki topraklarının geriye alınan zafer savaşı sırasında Türkiye yekvücut olarak maddi ve manevi yönden kardeş Azerbaycan'a desteğini dünyaya net bir şekilde duyurdu.

Nitekim,Kocaeli'de bulunan Haydar Aliyev Kültür Evi'ne milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile yönetimleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun bir şekilde ziyaret ederek yazılı ve sözlü olarak kardeş Azerbaycan'nin yanında olduklarını bildirmiştir.

Büyükşehir Belediyemiz şehitler adına hatıra ormanı yaparak, meclis kararı alarak desteklerini ilan etmişlerdi.

Bu sırada İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hürriyet Kaplan ekibi ile destek ziyareti sırasında Şehit General PoladHaşimov adına bir park sözünü vererek Haydar Aliyev Kültür Evi ile protokol imzalandı.

İzmit içinde yeni yapılan parklardan istenilen birisine adın verileceğini söylendi.

Kültür Evi yönetim kurulunun isteği ile Konak Hastanesi yanındaki park tercih edildi.

13 Kasım Pazar günü saat 15.00 de büyük bir törenle açılışı yapılacak.

Azerbaycan Büyük Elçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun davet edildiği açılışa Azerbaycan Milletvekili Aydın Hüseyinov,Şehit General Polad Haşimov'un kız kardeşi Kemale Haşimov, Garabağ Gazileri adına İbrahim Cabbarov ve İsbam İçtimai-Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Samir Adıgözelli geldiler.

Konuk heyet ev sahibi İzmit Belediye Başkanı, Fatma Hürriyet Kaplan'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın'ı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek verilen destekler için teşekkür ziyaretinde bulunacaklarını programlarına almışlar.

Açılışta çocuklar için palyaço ve bayrak dağıtımı ile katılımcılara etli pilav ikramı yapılacak. Günün anlam ve önemi üzerine protokol konuşmaları ile program akışına devam edilecek.

İki kardeş ve dost ülkelerimizin dünyada bir başka benzeri yoktur.

Birlikten kuvvet doğar ilkesi ve bilinci ile tarihi ilişkilerimizin gelişmesinde Kocaeli hep öncü olmuştur.

Olmaya da devam ediyor.

Şehitler ve gaziler bizim, hepimizin baştacıdır. Bunların cesareti ve fedakarlığı sayesinde vatan toprağında yaşamaktayız.

Türkiye ve Azerbaycan olarak geçmişte ve günümüzde vatan için hep şehit vermiş vermeyede devam ediyoruz. Bu kutsallarımızın temsilcilerini saygı ve sevgi ile anıyoruz.

Şehit Tümgeneral PoladHaşimov adına yarın törenle açılışı yapılacak park için İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Hürriyet Kaplan başta olmak üzere bütün emeği geçen herkese Haydar Aliyev Kültür Evimiz adına teşekkür ediyoruz.

Ayrıca bizzat iştirak eden ve destek veren herkesi selamlıyor, anlamı ve önemi büyük olan parkın iki kardeş ve dost bir millet, iki devletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.