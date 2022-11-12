Makale Yazısı-12 Kas 2022 - 20:00

San -Jose kabuklu bit
İbrahim Tınaztepe

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer okuyucularım;Bu yazımda sizlerle San -Jose kabuklu bitiyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

San - Jose kabuklu biti; ağaçların gövde, dal, yaprak ve öz suyunu ekmek suretiyle zarar yapar. Meyve ağaçlarının dal, yaprak ve meyvelerinde küçük yuvarlak ve oval, açık griden siyaha kadar değişen renkte kabuk gibi etrafı kırmızı lekeler meydana gelir. Kuvvetli tahribatta gövde ve dallarda ekmek kabuğuna benzer bir tabaka teşekkül eder. Bitkiler küle batırılmış gibi bir hâl alır.Önce genç dallar,daha sonra kalın dallar ve sonra bütün ağaç kurur.

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Yazın hareketli sarı genç bitler (larvalar) görülür.Bilhassa genç ağaçlarda zarar daha fazla olur. Ağacı kurutacak kadar zarara sebebiyet verir yukarıda belirtilen zararlara San-Josekabuklu bitini çeşitli gelişme devreleri sebep olur.San-Josekoşnilinin ana vatanı Çin’dir. 1872 Yılında Kaliforniya'da San-Joseşehri civarında ilk olarak tespit edilmiştir. Buradan dünyanın diğer meyve yetiştiren memleketlerine yayılmıştır ve bundan dolayı San-Josekabuklu biti denmiştir. San-Jose, meyve ağaçlarının en korkutucu zararlılarından biridir.

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Bulaşık ve tahrip olmuş meyveler değerlerini ve lezzetlerini kaybederler. Bulaşık ağaçlar da birkaç yıl içinde kuruyabilir.Herhangi bir yerde San -Jose kabuklu biti şüphesi ortaya çıkınca derhal ilgili ziraat mücadele teşkilatına haber verilmeli ve sıkı mücadele tedbirleri alınmalıdır.Koşnilin sıvama hâlde bulunduğu dal ve ağaçlar, kesilip yakılmalıdır. Kışın ağaçların kış uyku devresinde San-Josekabuklu bitine karşı kullanılan ilaçlardan bir alınarak mücadele yapılmalıdır. Bu ilaçlama, ağaçlarda gözler kabarmaya başlamadan yirmi gün önce bitmiş olmalıdır.Yaz aylarında da San-Josekabuklu bitiyle muntazam mücadele yapılmasıyla bu zararlılardan korunmuş olur.Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

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