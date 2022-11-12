Makale Yazısı-12 Kas 2022 - 20:00

“Peri masalı” anlatmaya devam
M.Tanzer Ünal

M.Tanzer Ünal

AKP, bıkmadan usanmadan “peri masalı” anlatmaya devam ediyor.

Türkiye Yüzyılı” programından şu ifadeler mutlaka belleğinizde kalmıştır:

*Türkiye Yüzyılı; kimlik siyaseti yerine birlik siyasetinin, kutuplaşma siyaseti yerine bütünleşme siyasetinin, inkâr siyaseti yerine kucaklaşma siyasetinin, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır.

*Bizim arzumuz, bu ülkede sadece yanlışı söylemekle kalmayıp, doğruya doğru diyecek, hakkı teslim edecek bir anlayışı hâkim kılmaktır.

*Hedefimiz; demokrasisini kökleştirmiş, insan haklarını sahiplenmiş, ekonomisini büyütmüş, sosyal devlet uygulamalarını yaygınlaştırmış, krize ve tehditlere karşı bünyesini güçlendirmiş bir Türkiye.

Kim söylüyor bunları?

Bugüne kadar söylediklerinin hep tersini yapmış bir siyasi lider.

“İyi de, 21 yıldır iktidardaydın, bu söylediklerinin hangisini gerçekleştirdin?” diye sormazlar mı adama?

*Neden bugüne kadar “birlik siyaseti” yerine, “kimlik siyaseti”ni ön plana çıkardın?

*Neden “bütünleşme siyaseti” yerine, “kutuplaşma siyaseti”ni tercih ettin?

*Neden “kucaklaşma siyaseti” yerine, “inkâr siyaseti” güttün?

*Neden “sevgi siyaseti” yerine, “nefret siyaseti” uyguladın?

Neden, neden?

21 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan, bu sorulara cevap verebilir mi?

Neymiş?

2023’te ihracat hedefi 500 milyar dolarmış…

Nasıl olacak?

Bu yılın sonunda ihracatı 250 milyar dolar kapatabilirsek, iyi bir sonuç.

İhracatımızın, bir yılda nasıl ikiye katlanacak?

Sonra…

2023’te hani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektik?

İlk 10 ekonomi arasına girmeyi bırakın, bu arada “G 20” liginden bile düştük.

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) sıralamasında, 1990’larda 17’inci sıradayken, bugün 23’üncülüğe doğru geriliyoruz.

Bir şey daha…

Kişi başı 25 bin dolarlık yıllık gelire ne oldu?

Hani işsizlik yüzde 5’e inecekti?

2 triyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşma çabası ne durumda?

Bakalım son masalların etkisi ne olacak?

AKP, bugüne kadar da millete hep masal anlattı.

Ama kabul etmek gerekir ki, bu masallar hep “oy”a dönüştü.

Bugün Türkiye’nin hali eskisinden çok daha kötü.

Bakalım önümüzdeki seçimlerde sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak?

Gazetecilik “deli işi” mi?

Geçenlerde bir arkadaşım, “Bu dönemde gazeteci olmak, hele muhalif gazeteci olmak deli işi” diye takıldı.

“Muhalif gazeteci diye bir deyim yoktur. Gazeteciliğin özünde zaten muhalefet etmek, eleştirmek vardır” diye düzelttim.

Tabii “muhalif gazeteci” denince, sanki “muhalif partilerinin sözcüsü gazeteci” gibi de anlaşılıyor.

Oysa gazeteci, herhangi bir siyasi partinin üyesi olmamalı, herhangi bir partinin sözcülüğüne soyunmamalı.

Bir siyasi partiye girerse, gazeteciliği bırakmalı.

Siyasetle gazetecilik birlikte yürümez.

Yürüten var mı?

Var…

Ama işte öylesine.

Yaptıkları gazetecilik değil, parti sözcülüğü, parti tetikçiliği, şakşakçılık!

Parti şakşakçılığı yapıyorlar, ceplerini dolduruyorlar…

Parti tetikçiliği yapıyorlar, ihale kapıyorlar…

“Gazeteciyim, gazete sahibiyim” deyip piyasada kasım kasım dolaşıyorlar.

Türkiye, basında böylesine dip bir dönem yaşıyor.

Yasaklar, baskılar, tehditler, karalamalar, küfürler, haysiyet cellatlıkları, gözaltılar, tutuklamalar…

Artık gerçek gazetecilerin kaderi oldu.

Basın özgürlüğü mü?

Türkiye, çoktandır “basının özgür olmadığı ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı” ülkeler arasında.

Eskiden de durumumuz kötüydü, bugün çok daha kötü.

AKP’nin ilk yıllarında, 2005 yılında, Türkiye “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi”nde 180 ülke arasında 98’inci sıradaydı, bugün 149’uncu sırada.

Dahası var mı?

Gittikçe “dip” yapıyoruz.

Kimine göre, böyle bir dönemde gazetecilik yapmak gerçekten delilik.

Ama “deli gazeteciler” olmasa, bu ülke nasıl nefes alacak, halk gerçek haberlere nasıl ulaşacak?

“Deli” olarak anılmaya devam!

İyi pazarlar!

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Yazar M.Tanzer Ünal - Mesaj Gönder

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