İşte hayatta başarılı olmanın yolları

Her insan başarılı olmak ve hedefine ulaşmak ister. Ama başarılı olmanın da bazı yolları var.

1. Başarı anlayışınızı değiştirin.

Günümüzde birçok kişi, başarının soldaki gibi zamanla ve emekle giderek artan bir grafik çizdiğini düşünüyor. Özellikle de ülkemizde ortaokulunu, lisesini ve belki de üniversitesini ailesinin desteğiyle sorunsuz bir şekilde kazanan birçok öğrenci, mezuniyet sonrası içine düştükleri bilinmezlikte ne yapacaklarını bilemiyorlar. Daha da kötüsü, eğitimin ve iş hayatının büyük emeklere rağmen getirdikleri başarısızlıklar hem aileler hem de öğrenciler tarafından ‘büyük bir hüsran’ olarak görülüyor. Oysaki hayatta başarıya giden yolda, başarı grafiğinizin sağdaki gibi olması daha muhtemel. Risk alarak çalışan kişiler başarıya değil, süreçte öğrendiklerine odaklanırlar. Dolayısıyla başarısızlığa uğradıklarında da bu hataları daha büyük başarılara ulaşmak için ders olarak çıkarırlar. Siz de başarı anlayışınızı değiştirirseniz, sonuçların sizi korkutmasına ve hüsrana sürüklemesine izin vermeden, hedeflerinizi her seferinde genişleterek başarıya doğru ilerlersiniz.

2. Elinizi taşın altına koyun.

Başarı size altın tepside sunulan bir madalya değil. Her şeyi yaptığınıza inandığınız halde başarı elde edemiyorsanız, yapmadığınız şeyleri araştırıp onları yapmaya başlamanız gerekiyor demektir. Birçok kişinin hayatta yerinde saymasının yegane sebebi başarısızlık sebeplerini anlamadan, her zaman yaptıkları şekilde çalışmaları, ya da başkalarının başarı hikayelerini taklit etmeye çalışmaları. Başarılı insanların başarıya giden yolda belirli trendleri olsa da, sizin karakteriniz, bulunduğunuz konum, ve çevreniz sizin farklı atılımlar yapmanızı gerektiriyor olabilir. Durumunuzu iyi analiz edin, kendinize karşı dürüst olun, ve harekete geçin.

3. Bulunmanız gereken yerlerde bulunun.

WoodyAllen, “Başarının yolu % 80, sadece gitmeniz gereken yerde gözükmekten geçer.” (“80% of success is simplyshowingup.”) gibi bugün başarıyı tanımlamada aforizma olmuş önemli bir söz söylemiştir. İşiniz olsun, gitmeniz gereken bir davet olsun, veya çocuğunuzun doğum günü olsun, bulunmanız gereken yerde bulunun. Zaten işe gitmemenin veya işten kaytarmanın sonuçları belli. Ancak eğer gitmeniz gereken sosyal bir etkinlik/toplantı varsa, özellikle de diğer katılanlara söz vermişseniz kesinlikle orada bulunun. Belki çok yorgunsunuz ve öyle bir ortamda hiçbir katkıda bulunmayacaksınız, yine de yüzünüzü gösterin. Tutmadığınız bir söz veya son anda sebepsiz yere iptal edilen görüşmeler, özellikle de sık tekrarlandıkça insanların size güveninin azalmasına sebep olacaktır.

4. Kilometre taşlarını iyi belirleyin.

Başarıya giden yol belirsiz olsa da, siz kendinize kilometre taşları belirleyin. Bir hedefi gerçekleştirmede ilk yapmanız gereken şey nedir? Örneğin, bu konuda uzman birileriyle görüşmek mi? Birilerine telefon ederek bilgi almak mı? Yoksa projeye hemen başlamak mı? Başarıya giden yol belirsiz olsa da, siz yapmanız gerekenleri iyi sıralarsanız, sonunda her adımı veya hedefi gerçekleştirdikten sonra bir sonraki adımın ne olduğunu bilip, ona göre hareket edersiniz. Winston Churchill’in de dediği gibi: “Üstün tedirginliğimiz, üstün düşünme ve planlamaya dönüşsün.”

5. Harekete geçin.

Ünlü yaşam gurusu RobinSharma, “Korkunun panzehri harekettir.” demiş. Gerçekten de öyle. İngilizce’de ‘Procrastination’ diye tabir edilen iş erteleme, sadece işi yapmadan önceki anksiyetenizi artıran ve sizi neredeyse paralize eden bir eylemsizlik durumudur. Bir işin içine girmeden, onun neler gerektirdiğini de anlayamazsınız. İşi ertelemek için sürekli bahaneler üretmek, güzel bir atasözümüzde anlatılan “Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yerini genişletmişler, yenim dar demiş.” durumundan farksızdır. Bir işi bitirmek için önünüzdeki tek engel kendinizsiniz. Dolayısıyla cesaretiniz toplayın, konsantre olun ve olabildiğince hızlı harekete geçin.

6. Metanet gösterin.

Bugün psikologlar ve eğitimciler çalışmada sürekliliğin ve başarısızlıklar karşısında yılmamanın, başarıya ulaşmada IQ’dan daha önemli bir faktör olduğunun altını çiziyorlar. Yani, çok başarılı insanlar zorluklar karşısında yılmayan kişiler. İşler ters gitse de inançla çalışmalarını sürdürüyorlar ve işlerini yarıda bırakmıyorlar. Bir dağcıyı düşünün, başta kayalıklara kolayca tırmanırken tepenin ortalarına doğru zorlanacaktır. Artan yükseklik, ve zirvenin hala çok uzaklarda oluşu onu yıldırabilir. Ancak bir dağcı çok nadiren yolun ortasında geri aşağıya inmeye karar verir. Sizin de kendi zirvenize doğru ilerlerken böyle bir anlayış içinde olmanız lazım. Eğer siz de gitgide zorlaşan yol ve hala çok uzakta görünen zirvenize tırmanmada yılmazsanız, başarı şansınızı her adımda artırırsınız. Hayatta başarılı olmanın yolları binbir türlü olsa da, her başarılı insanın hikayesinin birkaç ortak noktası var. Bu yazıda sizlerle bu önemli noktaları paylaştım. (https://pavlovspartner.com/)

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AYVANIN FAYDALARI..

1-Zayıflamaya yardımcı olur…

2. Vücudu virüslere karşı korur. ...

3. Saçları uzatır. ...

4-Cildi gençleştirir. ...

5-Antioksidan içeriği kanser riskini azaltır. ...

6-Kalp damar sağlığını korur…

7. Sindirimi kolaylaştırır.

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HIZLI KİLO VERMEK İÇİN BAZI YÖNTEMLER

1- Çok düşük kalorilerle beslenmeyin.

2- Yağ alımını çok düşük tutmayın.

3- Geç saatlerde yemek yemeyin.

4- Daha çok spor yapın, daha çok kalori yakın.

5- Kilo vermek için ağırlık antrenmanlarına önem gösterin.

6- Diyetinizde yeşil sebzelere yer verin.

7- Daha çok su için.

8- Daha erken yatın.