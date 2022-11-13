Düşmanı tarafından ödüllendirilen bir lider

10 Kasım’da ülkenin dört bir yanında Atatürk’ü ölümünün 84. yılında andık. Böyle bir lideri her gün ansak, onun hakkını ödeyemeyiz. Hele Cumhuriyeti hala içine sindirememiş olanları ve ona her gün saldıranları gördükçe Mustafa Kemal Atatürk’ün değerinin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

Bütün dünya ülkeleri, liderleri onu saygı ile anarken, kendi ülkelerinde onun heykellerini dikerken biz, kendi ülkemizde böyle bir liderimize hakaret ediyor, iftiralar atıyor, heykellerini yıkıyoruz.

Bakın! Yıllarca savaştığı Yunanistan’ın başbakanı ne yapmış!

Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos 1934 yılında Norveç Nobel Ödülü komitesine gönderdiği mektupta şunları yazıyor.

“Sayın komite üyeleri, yaklaşık yedi asır boyunca Yakın Doğu ve Orta Avrupa kanlı savaşlara sahne olmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın milli hareketinin rakiplerine galip gelmesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bu belirsizlik ve hoşgörüsüzlük ortamına son verdi.

Bir milletin hayatında bu kadar kısa zamanda bu kadar köklü bir değişim, hakikaten nadiren gerçekleştirilebilmiştir.

Teokratik bir rejim altında yaşayan, hukuk ve din kavramlarının birbirine karıştığı çöküş halindeki imparatorluk, tamamen hayat ve canlılık dolu modern bir ulus devlete dönüştürüldü.

Türkiye ile sürekli devam eden anlaşmazlıkların neticesinde kanlı savaşlara sürüklenmiş olan biz Yunanlılar Osmanlı İmparatorluğunun halefi olan bu ülkede gerçekleşen derin değişikliğin etkilerini ilk hisseder olduk.

Küçük Asya felaketinden hemen sonra, savaştan bir ulus devlet olarak çıkmış olan yeniden doğan Türkiye’ye samimi barış arzusuyla elimizi uzattık. O da samimiyetle karşılık verdi.

Barış için bu paha biçilmez katkıyı gerçekleştiren kişi elbette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’dır.

Bu yüzden Yunanistan hükümetinin lideri olarak Mustafa Kemal Paşa’nın Nobel Barış Ödülünün ayırt edici itibariyle ödüllendirilmesini teklif etmekten onur duyarım.”

Aynı Yıl Yunan şair Menetoas şu şiiri yazdı.

Atatürk’e

Savaşlarda mertlik nedir, gösteren sensin.

Siyasette gücünü ortaya koyan yine sen

Bütün dünyanın övgüleri senin üstüne

Güzel vatanında yap yapabildiğini,

Sana hayranlık, sana selam.

Cumhuriyetin temel değerlerinin yitirilmeye çalışıldığı bir dönemde Atatürk’ü anmak, onun devrimlerine sarılmak daha büyük bir anlam taşıyor.

Bütün dünyanın önünde saygı ile eğildiği böyle bir lidere sahip olduğumuz için ne mutlu bize.