Doğa Kanunları

Sunulmuş saygıdır dostluk.

Dostluğu, düş kırıklığına uğratılamamasından tanırım,

gerçek aşkı da yaralanamamasından.

Saint Exupery

Güvercin, her zamanki gibi, güneşin doğuşunun selamlamış, Lal’i görmeye gitmişti. Onunla sohbet etmeyi seviyordu. Bazı zamanlar, hiç aklına gelmeyecek konulardan konuşsalar da, o konuşmalar da ufkunun açıldığını hissederdi hep. Karşılıklı selamlaşmalardan sonra, ‘iyi ki geldin’, dedi Lal. ‘Aklım karma karışık, seninle konuşmak bana çok iyi gelecek’. ‘Ne oldu’, diye sordu güvercin.

‘Birbiriyle iyi anlaşan, iki arkadaşım vardı, çok sevdiğim. Ansızın, ayrıldıklarını duydum. Bir türlü aklım almıyor, çok iyi anlaşırlarken, birdenbire neden ayrıldılar?’. ‘Dışsal bir sebep yoksa, egolarına yenik düşmüşlerdir, Lal’. ‘Dışsal sebepler mi?’. ‘Hastalıklar, başka ilişkiler, ekonomik nedenler, dışsal sebeplerdir. Her şey olabilir. Bir tarafın, söyleyemediği bir derdi, söyleyemediği bir hastalığı ortaya çıkmıştır. Utanır, saklar, kaçar…’. ‘Nasıl bir arkadaşlıkmış O. Dostluklar da, her zaman acıların ve dertlerin paylaşılması gerekmez mi?’. ‘Öylesine işte Lal. Rüzgarın önünde sürüklenirken, birbirine rastlayıp soluklandıktan sonra, ayrı ayrı yoluna devam eden, böyle birçok arkadaşlık var’. ‘Egolarına yenik düşmek, dedin biraz önce. Ne demek istedin güvercin?’. ‘Bana arkadaşlarını anlatsana Lal. Belki o zaman aralarındaki sorunu, daha iyi anlayabilirim’.

‘Arkadaşlarımdan biri, andan keyif almaya çalışan, olabildiğince yüreğiyle yaşayan biriydi. Aklını iyi çalıştırsa da, aklına pek güvenmezdi. Ancak kendini koruması gerektiğinde ya da tehdit altında olduğunda aklını kullanır, daha çok duygularıyla hareket ederdi. Ötekisi ise, aklıyla yaşar, cömert görünümünün altında, büyük bir ego saklar, cömertliğinden ötürü çevresinde oluşan kalabalıklar içinde, doğal olarak büyük bir yalnızlık çeker, kimseye güvenemezdi. Hoşuna giden bir şey oldu mu, onun peşine takılır, keskin zekasıyla hedefine ulaşırdı. Ne çare ki ruhunda serserilik vardı biraz. Ne kadar akıllı ve ağırbaşlı görünse de, olmadık yerde patlar, patladığını da göstermez, alınganlık yapar, olay çıkarırdı. Kimse ne olduğunu anlamazdı. Sanki elde ettiği iyi ve güzel şeyleri, kendine yar etmemek gibi, bir laneti vardı’. ‘Galiba ona rahat batıyormuş Lal’, dedi güvercin. ‘Oraya oradan oraya savrulup gidiyordu demek ki…

Nasıl arkadaş oldular?’. ‘Birisi yaşamdan yorgun çıkmış, düzenli yaşamaktan bunalmış, neredeyse serserilik yapmaya acıkmıştı. Başlangıçtaki nezaket ve cömertliğe aldandı ve avlandı. Arka da saklanan büyük egoyu fark edemedi. Ötekine gelince, hayal bile edemeyeceği bir güzellikle birlikte sıcaklığı bulmuş, onun peşine düşmüştü…Her ikisi de özünde çok yalnızdı. Zamanla keyiflice arkadaşlık etmeye başladılar. Duygularıyla yaşayan, ilk andan beri, sonuçsuz olacağını bildiği bu arkadaşlığı, olduğu gibi kabul etmiş, ona göre yaşıyor, anların tadını çıkartıyor, keyif yapıyordu.

Aklıyla yaşayıp, sadece aklına güvenen ise, ister istemez akıl cehennemindeydi. Dışarıya hiç belli etmese de sevgiyi bilmiyor, hiç bir şeye de güvenmiyordu’. ‘Hiç kimseye mi güvenmiyordu Lal?’. ‘Parayla ve hediyelerle satın aldıklarına, bir nebze de olsa güvenirdi. Oysa arkadaşımın parayla ilişkisi yoktu. Parayla satın alınabilecek bir sevgi talebi yoktu, sevgisini hediyelerle göstermek ihtiyacı da… Ama sevginin hediyelerle gösterildiğine şahit olunca, o da bol miktarda hediye vermeye başlamıştı sonunda…’. ‘Karşı taraf, mutlu olmuştur herhalde’, dedi güvercin. ‘Tam tersi oldu aslında, karşılıklı verenlerden oluşan bir arkadaşlık, kafa karıştırdı güvercin. Karşlıklı uyum için, veren ele karşılık, bir de alan el olmalıdır. Zamanla her nasılsa, egolar ortaya çıktı. Ölü şeyleri sayarak, var olan akıl, ne yazık ki eleştirerek düşünmeye çok alışıktı. Dediğini eleştirerek yaptırmaya, karşı tarafı, baskı altına almaya çalışıyordu’.

‘Biliyor musun Lal’, dedi ansızın Güvercin. ‘Güvercinler hapsedilemez. Baskı altında yaşayamazlar. Kafeslerde bile kapıları, açık olmalıdır’. ‘Bu da nereden çıktı’, diye söylenirken, ‘haklısın güvercin’, dedi Lal. ‘Baskı altına almaya çalışmak, duyguları öldürür. Arkadaşım her seferinde, en yumuşak biçimde baskıya hayır diyor, ya da görmezden gelmeyi seçiyordu’. ‘Belki de yüreğiyle yaşadığı, hiç ses çıkarmadığı için, onu saf ve zayıf bulmuş, küçümsemiştir’, dedi güvercin. ‘Muhtemelen öyleydi… Arkadaşım, her şeyin farkındaydı ama ruhunu dinlendirmeye çalışırken, ihtiyaçtan doğan arkadaşlığın, gerçek dostluğa dönüşmezse bir müddet sonra biteceğini biliyor, aldırmıyor, önemsemiyordu. Herşeyi aklıyla kontrol etmeye çalışan arkadaşım ise, kendini gittikçe daha güvensiz bir zeminde buluyor, dengesizleşiyor, nezaket ve özeni kaldırırken, inadına arkadaşımın hoşlanmayacağı, onu rencide edecek şeyleri yapıyordu’.

‘Yaptıklarına ses çıkarmayan sessizliği, kendini rahatsız hissettirmiş, yaşadığı suçluluk duygusu da saldırganlığını arttırmış, ne yapacağını bilemediğinden şaşkına dönmüş, çok korkmuştur’, dedi güvercin. ‘Bazı insanlar, yaşadıkları güzel şeyleri hazmedemez, rahat batar onlara. Sürekli kendi güzelliklerini baltalar, kendilerini mutsuz ederler’. ‘Kavga çıkartarak, içindeki negatif enerjiyi boşaltmak istemiş de olabilir. Olamaz mı Lal?’. ‘Neden olmasın güvercin? Hepsi olabilir’.

‘Arkadaşlarına ne oldu Lal?’. ‘Aklıyla yaşayan, yürek fakiri arkadaşım, elinden geleni yapıp, arkadaşını ittirip, kaktırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca, yoruldu, canı sıkıldı. Heyecan yaratmak için blöf yaptı. Arkadaşıma suç yükleyerek, mağduru oynadı. Korkak bir davranışla, sitemkar bir mektup bırakarak, ayrılmaya kalktı’. ‘Bunu yaparken, arkadaşının sevgisini göstermesini istemiş olamaz mı?’. ‘Sevgisini mi göstermesini istedi, yoksa boyun eğdirmeye mi çalıştı, bilemem güvercin’. ‘Arkadaşının yalvar yakar, kendisine geri dönmesini de istemiş olabilir’, dedi güvercin. ‘Serseriliğine geri dönmeyi de özlemiş olabilir’, dedi Lal. ‘Galiba onu sevmiyorsun’, dedi güvercin. ‘Ben aslında, böyle ikinci sınıf melodramları sevmiyorum güvercin’, dedi Lal. Sonra da derin bir nefes alarak, ‘sana anlattığım hikayeyi tamamlamalıyım’, diyerek sözlerine devam etti.

‘Anda yüreğiyle yaşayan, her şeye her an hazırdı zaten. Birazcık bekledi. Sonra arkadaşının blöfü gördü. Anla bütünleşerek, yaşamaya çalıştığından, olanı olduğu gibi kabul etmeye alışkındı. Yaşamına, bu arkadaşlık hiç olmamış gibi, kaldığı yerden devam etti. Öteki ise çok uzun bir zaman bekledi, durdu. Gidenin geri geleceğini sandı. Daha sonra da zaten çok büyük bir egosu vardı, egosu ile bir türlü baş edemiyordum, onu hiç özlemedim, diyerek olayı kendince aklileştirdi’. ‘Çok trajik aslında, suçluluk duygusunu bastırmak için, yansıtma mekanizmasını kullanmış’, dedi güvercin. ‘Evet öyle, kendi büyük egosunu arkadaşıma yansıtmış, böylece kendi yarattığı olayı, kendince kabul edilebilir ve katlanılabilir hale getirerek, suçluluk duygusunu bastırmıştı. Senin de dediğin gibi, ego savaşlarına yenik düşmüş olabilirler. İhtiyaçdan doğan bütün arkadaşlıklar gibi, ihtiyaçlar azalmaya başlayınca, egoları karşı karşıya geldi, sonra da birbirlerine çarpıp, düştü ve kırıldılar’.

‘Çok acayip bir hikaye anlattın, Lal. Bu hikayeyi, nasıl yorumlayacağımı hiç bilemedim. Tam anladığımdan da, emin değilim üstelik. Bunu sen kurgulamış olamazsın değil mi?’. ‘Sence güvercin?’. ‘Gerçekten sen kurgulamış olabilirsin?’. ‘Belki de ben, kurguladım güvercin. Doğa kanunları matematiktir ve boşluk sevmez. Sevgi enerjisinin azaldığı yerde, ayrılıklar başlar’.

‘Uçma zamanım geldi Lal. Yaptığımız sohbet, beni yordu. Özgürlüğe ihtiyacım var. Artık gitmeliyim’, derken, çoktan kanat çırpmaya başlamıştı güvercin. Konuşulanların, uzunca bir süre, aklını kurcalayacağını, çok iyi biliyordu…